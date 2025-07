El RACC reclama priorizar el espacio para el autobús frente a más carriles para la bicicleta

La necesidad de transitar hacia ciudades con menor nivel de contaminación -por directiva europea y de la Organización Mundial de la Salud- ha hecho que la movilidad sostenible sea el foco de las políticas de planificación urbana. También se ha convertido en objeto de un constante análisis por parte de los distintos actores. La encuesta de la Autoritat del Transport Metropolità y el Institut Metrópoli revelaba hace una semana que las bonificaciones han impulsado hasta cifras récord el uso del transporte público, pero no logra desplazar el uso del coche. Este martes el Barómetro ciclista del RACC indica que, en paralelo a esa mayor afluencia al transporte público, el uso de la bicicleta ha caído un 6% en Barcelona y en sus accesos, según la encuesta que lleva a cabo anualmente.

Es la primera vez que este barómetro refleja un retroceso en el uso de la bicicleta, lo que ha llevado al presidente del RACC, Josep Mateu, a reclamar con mayor firmeza una idea que ya había expresado en otras ocasiones: que, en lugar de destinar más espacio a la bici, se debería priorizar el del autobús, cuyo papel en la ciudad en realidad ya ha logrado ser incuestionable en todos los ámbitos. Según el RACC, sólo el 1,5% de los usuarios de la vía son ciclistas, pese a que los carriles bici ocupan un 21% del espacio viario. Son los datos que refleja a través de los cálculos de aforo y las 800 encuestas a ciclistas que ha efectuado en los 14 carriles que estudia habitualmente.

Via Augusta y Via Laietana

De la misma forma, el director del Area de Movilidad del RACC, Cristian Bardají, ha considerado “flagrante” que en Via Augusta se haya trazado un carril bici antes que un espacio para el bus y que en Via Laietana se desvíe el tráfico de subida hacia el paseo Picasso, mientras las bicis sí pueden circular de subida y bajada. Sí que ha concedido que hay que resolver puntos, cruces, rotondas y nudos viarios donde no existe una continuidad del carril bici, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciclistas, pero no sumar más metros de carriles.

La entidad acepta que las bonificaciones al transporte pueden ser parte del motivo de un trasvase de usuarios que puede recuperarse en el futuro. Lo cierto es que más de la mitad de los usuarios de la bici (54%) la combinan con el transporte público, sea para llegar a la estación que está algo lejos, aparcarla y cambiar de modo o bien también para subirla (un 25%).

Se llega antes

Cuando se pregunta a los usuarios, la encuesta refleja que buena parte de los que se han pasado a la bici no la dejan y que es el medio elegido porque es con el que se llega antes a destino. De hecho, siete de cada diez usuarios de la bici disponen de moto o coche, pero eligen el ciclo para sus desplazamientos.

Las personas que se desplazan en bici ponen en evidencia la falta de estacionamientos públicos, un servicio que valoran con una nota de 4 sobre 10. Es por ello que, en sus desplazamientos, la mayoría dejan sus bicicletas dentro de edificios.

Al 23% las han multado alguna vez, un porcentaje que hace seis años se correspondía al 10%, una muestra de que la bicicleta ha pasado a ser objeto de mayor vigilancia por parte de las autoridades. Un 53% se sigue sintiendo vulnerable en su circulación frente a coches y furgonetas de reparto, y un 55% se pone ya el casco.

También cuando se pregunta a los ciclistas, ocho de cada diez valora los espacios de pacificación del tráfico y ha aumentado la concienciación sobre la limitación de velocidad en los mismos. Un hecho que difiere en el caso de los dedicados al servicio de delivery, ya que el 56% no respeta las limitaciones. El índice de siniestralidad de la bici sigue siendo baja respecto al resto de medios de transporte. Los accidentes en bicicleta recularon un 13,4% en 2024, con un total de 659, el 96% de carácter leve, si bien hubo dos víctimas mortales, cuando el año anterior no se produjo ninguna.