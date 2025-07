Junts facilitará que la ordenanza de civismo de Barcelona supere su primer trámite

Un día antes de la primera votación sobre la nueva ordenanza de civismo en Barcelona, Junts ha desvelado que se abstendrá para permitir que la normativa supere su primer trámite. Aunque su líder, Jordi Martí, dice que siguen sin confiar en el gobierno de Jaume Collboni (PSC), posibilitarán que la ordenanza supere este primer paso y continúe su camino hacia la votación final. Todavía está por ver qué votará el resto de los grupos municipales, pero, en cualquier caso, los 11 concejales de Junts ayudarán a este primer paso.

En rueda de prensa, Martí ha vuelto a mostrar su descontento por el estado de la convivencia y el civismo en la ciudad. “Es un despropósito en muchos aspectos”, ha dicho. Critica que la ordenanza está obsoleta y reprocha que no ha sido aplicada por los anteriores gobiernos de Colau y Collboni. A pesar de eso, y con una “pérdida de confianza absoluta que tiene Junts con este alcalde”, han decidido “anteponer los intereses de los barceloneses a los intereses partidistas”.

Por eso optan por facilitar el trámite con una abstención y “continuar trabajando con nuevas alegaciones”. No obstante, Martí ha avisado de manera contundente de que “esto no presupone nada de nada de cara a la votación definitiva” en el pleno. “No tenemos decidido qué haremos con esta ordenanza y no lo haremos hasta el final”, ha aclarado. Su decisión irá de la mano de la “actitud del gobierno”. “Ahora mismo no cuenta ni con nuestra confianza ni con nuestro voto”, insiste Martí.

El eco del 30%

Mientras, siguen lloviendo los reproches entre el PSC y Junts por la negociación fallida de la modificación de la norma del 30% de vivienda protegida. Después de que Collboni haya admitido que dejará la propuesta "en el cajón" para el próximo mandato tras la ruptura de las conversaciones con Junts, Martí ha replicado que la propuesta “la ha tenido siempre en el cajón y el cajón no lo ha abierto nunca”.

“Si realmente quieres negociar una cosa, él lo hubiera hecho posible como alcalde”, ha insistido el líder de Junts, que sigue denunciado que Collboni “ha sido el responsable, y casi único, de que no haya salido adelante”. “Él pretende hacer un gobierno con BComú de cara al 2027 y esto era una línea roja”, ha recalcado.