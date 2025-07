La Justicia decidirá si un exconcejal de Albiol extorsionó en Badalona a inmigrantes a cambio de no cerrarles locales

La Audiencia Provincial de Barcelona tiene señaladas esta semana las vistas orales por el caso de un exedil del alcalde Xavier Garcia Albiol en Badalona sobre el cual, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, pesa una acusación de Fiscalía de extorsionar a inmigrantes a cambio de no cerrarles sus locales el año 2012, hace más de una década. El Ministerio Fiscal pide para el exconcejal popular David Gómez y para otro excoordinador de distrito badalonés, Antonio Cortés, tres años de prisión e inhabilitación por los delitos de extorsión y prevaricación administrativa.

La fiscal acusa a los entonces responsables municipales de haberse conchabado supuestamente para exigir 6.000 euros a los socios de un bar llamado Anna, clausurado durante una redada policial. A cambio del dinero, los dos miembros del entonces gobierno municipal conservador se comprometían presuntamente a “interceder” a favor del negocio para “conseguir la reapertura del bar, así como la posibilidad de eliminar competencia, mediante el cierre de locales adyacentes”, reza el escrito de acusación del Fiscal. Según Fiscalía, estas exigencias "se repitieron en varias ocasiones".

La batida se lanzó una noche de enero de 2012 y fue sonada. Se registraron siete bares y se identificó a 136 personas. Agentes de la policía local, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional peinaron establecimientos del barrio de Artigas, donde abundan los comercios de inmigrantes. Albiol estuvo presente y alardeó de mano dura ante las quejas por inseguridad, tráfico de droga y molestias diversas. También se detuvo a siete personas por posibles infracciones a la Ley de Extranjería.

El amplio despliegue policial se enmarcó en una ola de inspecciones durante el primer tramo del gobierno Albiol. Los operativos irritaron a un grupo de comerciantes, extranjeros sobre todo. A modo de protesta, llegaron a evidenciar su descontento bajando la persiana un par de días durante algunas horas. Juzgaban que eran víctimas de requisitos draconianos y sanciones elevadas. El Ayuntamiento replicó que perseguía vulneraciones de normas urbanísticas y sanitarias, sin distinguir por nacionalidad.

Los dueños del establecimiento que acusan a Gómez de supuestas coacciones también son inmigrantes. Cuando los hechos se revelaron, el alcalde puso tierra de por medio con su edil. Lo apartó de funciones y acabó abjurando de él. El expopular pasó a la oposición como concejal no adscrito hasta que desistió meses más tarde. “Lo expulsamos del gobierno en el mismo momento en que fuimos conocedores [de la denuncia]”, destaca el entorno de Albiol.

"Nunca les pedí nada"

Gómez ya explicó a EL PERIÓDICO que negó haber presionado a los responsables del local para que le pagaran. “Solo los vi una vez y nunca les pedí nada”, se defendió el exconcejal ante este diario, que se enfrenta también a una petición de ocho años y tres meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La causa se ha sostenido en buena medida por las grabaciones que los dueños del negocio registraron a escondidas. En ellas, se escucha a Cortés apremiarlos a desembolsar la cantidad reclamada. Según la Fiscalía, el excoordinador urgía a efectuar el supuesto pago ilícito “en connivencia” con Gómez. “No sé de dónde sacan eso. No hay ninguna grabación en que salga pidiendo dinero, ni hay ninguna imagen mía ni nada de nada”, esgrime el exedil.

La Fiscalía sostiene que Gómez eligió los locales que se debían examinar. Remarca que lo hizo “sin cumplir todos los cauces legales”. Añade que el exconcejal dio instrucciones para precintarlos “a sabiendas de que se trataba de una decisión injusta y arbitraria”, amparadas en informes que enumeraban “deficiencias genéricas”, sin que constaran incumplimientos graves.

“Fueron mandos policiales los que dirigieron la operación. Había informes por problemas de convivencia y de intervenciones de droga en bares de la zona”, opone el exedil. Aparte, rebate que los comercios de foráneos concentraran el grueso de inspecciones practicadas al inicio del mandato de Albiol: “El alcalde nos decía que, dentro de la legalidad, teníamos que hacer cumplir la ley en los locales donde hubiera más actas por incivismo. También hicimos muchos controles a españoles, pero si en una calle hay 70 tiendas y 65 son de gente de fuera, ¿no debo entrar para que no se diga que los machacamos?”.

Meses más tarde de ser precintado por primera vez, el bar Anna fue clausurado de nuevo. Fue entonces cuando el presunto acoso sobre el establecimiento se estrechó. La Fiscalía asegura que los investigados intensificaron las “exigencias” y “amenazaron” con precintar otro restaurante regentado por los denunciantes si no entregaban 6.000 euros pronto. Gómez lo niega y exculpa también a Cortés, que trabajaba bajo su mando. “No creo que pidiera dinero para lucrarse”, opina, pese a lo que quedó reflejado en las grabaciones. En cuanto al negocio, no logró remontar tras dos cierres. Los denunciantes no renuncian a que se les indemnice una década después de los hechos.

El Ayuntamiento de Badalona ya tuvo que pagar hace poco medio millón de euros por otro caso vinculado con el exedil Gómez. A raíz de una condena penal por prevaricación y fraude a la Administración pública al edil, el consistorio tuvo que abonar 556.669,64 euros a las empresas Masendo 09 SL y JJ Construcciones 2003 SL, compañías que llevaron a cabo 16 obras encargadas ―sin el preceptivo concurso público y por valor de casi un millón de euros― por Gómez entre 2011 y 2012, justo en el arranque de la primera alcaldía de Albiol.