Salem Martínez: "Barcelona tiene todos los recursos"

Licenciada en Psicología y especialista en Clínica Sistémica por la Universidad de Buenos Aires, Salem Martínez Tamara, de 29 años, llegó a Barcelona en noviembre de 2023. Actualmente es Coordinadora Académica de la Escuela de Master del Instituto Europeo de Diseño. En Argentina era docente en la Universidad, psicóloga clínica y dirigía el área de educación y voluntariado de una ONG. El Instituto Europeo de Diseño es una universidad que tiene sedes en España, Italia y Brasil. En Barcelona, la conforman unos 100 empleados.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Vine a Barcelona en el 2017 por cuatro días y me enamoré de la ciudad. Principalmente su arquitectura, aunque también me cautivó la diversidad cultural. Me recibió un clima agradable aún en el invierno; y me generó gran curiosidad conocer la historia de Catalunya. El buen recuerdo de mi paso por la ciudad, y saber que varios de mis amigos la eligieron también, me facilitaron la decisión.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Veo un gran compromiso social, incluso siendo una ciudad en la que conviven muchas culturas y muy distintas entre ellas. También he observado el gran esfuerzo por mantener y seguir transmitiendo la cultura catalana y el idioma, y la facilidad que uno como extranjero posee en el acceso a la información y a la posibilidad de aprender. Creo que es un lugar que cuenta con todos los recursos para ser una de las mejores ciudades del mundo en cuanto a calidad de vida.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Es una ciudad que tiene todos los recursos, pero considero que tanto los ciudadanos, como el gobierno, debemos trabajar en regularlos. Implementaría más políticas para disminuir el precio de los alquileres y favorecer la compra de pisos. También la regulación del turismo y la inmigración, para sostenerlos sin afectar la calidad de vida. Seguiría promoviendo las inversiones de empresas extranjeras, pero no descuidaría la producción local. Y, por último, continuaría trabajando en facilitar a los jóvenes el proceso de autonomía; en la inserción laboral, la independencia económica y la posibilidad de proponer proyectos/ideas para comprometerse con la sociedad.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero que como sociedad podamos enfrentar los retos que estas problemáticas suponen y que la ciudad pueda seguir creciendo y posicionándose como una de las principales del mundo. Espero también que las distintas culturas que la elegimos como ciudad para vivir, podamos continuar integrándonos en la cultura catalana para que no pierda sus raíces. Y por encima de todas las cosas, que siga siendo una ciudad segura para vivir.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Buenos Aires siempre será mi ciudad, pero la realidad es que hoy mi vida, mis proyectos y mi proyección a futuro están aquí. Echo de menos a mi familia y amigos. También la carrera profesional que había construido. Pero en este año, y aun viviendo mi duelo migratorio, entendí que vine a Barcelona a vivir una experiencia en la que a los casi 30 años me permito volver a empezar, reconectar con quién soy, pero también conocer otra faceta mía. Hoy en día me entusiasma lo que Barcelona tiene para ofrecerme con respecto mi desarrollo profesional y mis proyectos personales.