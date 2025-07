El conductor más joven del tranvía, David Ollero, 20 años: "No lo había cogido nunca porque no llega a mi barrio"

David Ollero está contento. Nacido en Barcelona, vecino del barrio de la Prosperitat (Nou Barris), “el mejor barrio de la ciudad”, vive allí con su madre, su abuela, su hermano y su tío. Tiene 20 años. Los cumplió el 14 de agosto pasado. Por lo tanto, pronto llegará a los 21, pero esos 20 forman parte ya de la historia de la ciudad. Porque Ollero es el conductor más joven de la historia del TRAM. El más joven en conducir uno de los tranvías de la era moderna en Barcelona. En concreto, lleva vehículos del Trambesòs, la parte del servicio que empieza en Sant Adrià y que llega hasta Girona.

En diciembre pasado apenas sabía nada de los tranvías. Tan solo cuatro meses después, el 17 de marzo, condujo por primera vez uno ya profesionalmente, superadas las pruebas y las prácticas. Lo cuenta emocionado. Cuando lo explica, rezuma entusiasmo, transmite madurez. En el TRAM trabajan 162 conductores: 87 en el Trambaix y 75 en el Trambesòs. De media, tienen entre 47 y 48 años. Sin contar extras, cobran un sueldo de entre 1.700 y 1.800 euros mensuales limpios.

El conductor, delante de uno de los tranvías, en las cocheras de Sant Adrià. / Ferran Nadeu

Un solo viaje

Parecía lógico pensar que Ollero sería el típico aficionado acérrimo a lo ferroviario, el niño que siempre pedía trenes a los Reyes Magos, el que imploraba a su familia que le llevara de viaje en tren. Pues no, nada que ver con eso: “Yo no había cogido el tranvía en mi vida, porque no llega a mi barrio. Creo que lo cogí una vez para ir a Diagonal Mar”.

Estudió primaria en el colegio Víctor Català y la ESO y el Bachillerato, que acabó en 2022, en el instituto Flos i Calcat. Hasta hace unos meses, trabajaba como monitor de comedor, algo que ha hecho durante dos años en el colegio Tibidabo, en su barrio. Ollero combinaba ese empleo con un grado superior de Marketing y Publicidad que sigue cursando en las horas en las que no lleva un tranvía.

Un cambio repentino

“Siempre me ha interesado la conducción. A los 18 años me saqué el carnet de coche”, cuenta. Por eso entró en Infojobs y buscó trabajo como conductor. Y le apareció la oferta para ser conductor de TRAM. Se apuntó. Todo esto pasó en enero. “Me llamaron y me dijeron que si estaba interesado tenía que ir a hacer un examen psicotécnico de cuatro o cinco horas en Sant Joan Despí. Había mucha gente. Salí con muy buenas sensaciones”.

Dos días después le avisaron: había pasado la prueba. Entonces le tocó la segunda, una entrevista con el director de recursos humanos y una técnica. “De ahí salí dudando un poco más, porque era la primera entrevista de trabajo de mi vida”. Apenas dos horas después le informaron de que también había superado esa segunda fase. Y llegó una nueva entrevista, con los jefes de línea del Trambaix y del Trambesòs. “Me preguntaron si me veía preparado, les sorprendía mi edad. También salí con buenas sensaciones”. De nuevo, le llamaron pocas horas después para decirle que había superado la tercera barrera y que ya podía empezar la formación.

Formación pagada

Ollero ha conducido mucho en moto y no tanto en coche. Para ser conductor del TRAM es imprescindible tener carnet de coche con dos años de antelación. “Lo cumplí justísimo”, dice sonriente. Superadas las pruebas citadas, el 3 de febrero empezó una formación que duró un mes y medio, un periodo en el que el TRAM ya se cobra. La formación teórica de los conductores que irán al Trambaix dura dos semanas. La de los del Trambesòs, dos semanas y media, porque hay una dificultad añadida: el APS. El sistema de la parte de recorrido del TRAM en la que no hay catenaria, de Glòries a Verdaguer.

Ollero, dentro de un vagón. / Ferran Nadeu

Las prácticas se hacen por separado en función de cada uno de los dos recorridos que tocará en el futuro a los conductores. Porque el grupo de 12 alumnos fue dividido en dos mitades, seis al Trambesòs y seis al Trambaix. “Ni simuladores ni nada”, subraya el veinteañero. Las prácticas se hacen entre medianoche y las cinco de la mañana, cuando el servicio no está abierto al público. “El primer día, recuerdo como me temblaba la voz al llamar a PCC, el puesto de control, para pedir salir de cochera. Estábamos en febrero e iba con camiseta corta, sudando. Iba por la Diagonal y no pasaba de 20 kilómetros a la hora. Pensé que como podía pasar de esa velocidad con un tranvía de 32.000 kilos lleno de gente, con peatones, ciclistas y patinetes ahí fuera”. Los tranvías van por la Diagonal a un máximo de 40 kilómetros/hora. Técnicamente, la velocidad máxima posible de un tranvía es de 50 km/hora.

“Cuesta coger el truquillo”, asegura. Hizo entre tres y cuatro semanas de prácticas nocturnas: “En lo que te fijas es no pegar frenazos, frenar en la línea de atención en las paradas. Hay tres tipos de freno: la frenada normal de servicio, la frenada máxima de servicio y la de urgencia”.

El hombre muerto

Ollero explica que los conductores tienen que estar pendientes de varias cosas, no es que todo sea automático. Deben estar al tanto de la velocidad, de los frenos, de cerrar y abrir puertas, de la vía que les toca en función de la ruta, de la gente que pasa junto al vehículo, de la que va dentro: “Son 218 personas como máximo. Siempre pienso en ellas, siempre miro el número al entrar”.

Ollero, sentado en el puesto del conductor junto al manipulador (amarillo) con el que regula la velocidad y que debe presionar cada tres segundos o 10 segundos seguidos para que el sistema sepa que está bien. / Ferran Nadeu

Están controlados por si les sucede algo: “Tenemos el sistema del hombre muerto. Tenemos que hacer clic en una pieza cada poco tiempo con la mano que controla la velocidad. Si dejas de hacerlo durante tres segundos se escucha un pitido, tienes dos segundos para apretarlo y si no lo haces se activa el freno de emergencia. También nos enfoca una cámara que detecta si se nos cierran los ojos demasiado tiempo”.

Al final Ollero y sus 11 compañeros afrontaron las pruebas finales en marzo, un examen teórico y uno práctico. Todos los superaron. Y ahora él surca las calles de Barcelona como el conductor más joven de la historia del TRAM: “Hay gente que dice que es monótono, pero a mí me gusta, siempre me ha gustado la conducción. Paso por Glòries, por Verdaguer y me siento parte de la ciudad”.