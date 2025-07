Rosa Ortiz: "Que el Tibidabo esté en la cumbre de Barcelona impresiona a otros parques de atracciones"

Es usted directora de un parque de atracciones, suena a mejor empleo posible.

Hace 23 años que soy directora, desde que el Ayuntamiento de Barcelona se hizo cargo del parque de atracciones del Tibidabo, en 2002.

Después de la etapa en la que Javier de la Rosa era el propietario, los tiempos de Grand Tibidabo. Hubo una subasta y el consistorio ejerció su derecho a tanteo y se lo quedó.

Exacto. Había un contencioso, una deuda con la seguridad social. Lo dirigía un administrador judicial, la propiedad precedente ya había desaparecido. El parque cumplirá 125 años el año que viene. Y eso es muy importante. Fue privado hasta el 2002. Creo que la idea del fundador, el doctor Andreu, era que esto fuera un espacio de ocio para todos los barceloneses.

Dirige usted uno de los sitios más queridos por la ciudadanía.

Lo sé, es un privilegio. En marzo de 2002 se abrió la etapa municipal, cuando el parque estaba algo abandonado. Para abrirla, el alcalde, Joan Clos, decidió hacer un día de puertas abiertas, el día de San José. Yo llegué algo más tarde, en septiembre.

Es la primera directora de esta etapa de propiedad municipal. Lleva usted cinco alcaldes: Clos, Hereu, Trias, Colau y Collboni.

Sí.

Ortiz, ante el carrusel del Tibidabo. / Marc Asensio Clupes

Además de un empleo envidiado, tiene uno de los despachos con mejores vistas de la ciudad (el despacho está en el mismo parque de atracciones).

Eso es verdad. El parque es un espacio único. Es el segundo más antiguo de Europa después del Tivoli de Copenhague. Cuando otros parqueros ven el parque de atracciones del Tibidabo se quedan impresionados. No se esperan un parque en la cumbre de una ciudad. Los parques de atracciones formamos parte de la IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) y hacemos una feria internacional cada cuatro años. Están todos los fabricantes, los que hacen montañas rusas y caídas libres. Vemos atracciones nuevas, los directores compartimos jornadas formativas. Este año toca en Barcelona.

¿No es habitual un parque en una montaña?

No lo es. Los Jardines Tivoli están en pleno Copenhague, como si aquí estuviera en la plaza de Catalunya. En cuanto a los parques que se van construyendo, normalmente tienen la posibilidad de crecer. No es nuestro caso. El parque del Tibidabo es como una caja de juguetes en el medio de una montaña, del parque de Collserola. Con la tematización más impresionante posible.

¿Qué es la tematización?

Todo lo que tienes que incorporar a una atracción para que la experiencia sea inolvidable y única. Y aquí la tematización es Barcelona, las vistas, la pendiente de la montaña. El de aquí es un terreno especial, es muy difícil adaptarse al terreno. Quedó claro cuando encargamos la montaña rusa: el fabricante todavía la enseña en las ferias. El resto de parques de atracciones nos ven como uno muy especial, singular, con mucha historia. Los parques buscan esto: generar emociones y recuerdos positivos. El Tibidabo ya hace tiempo que lo ha logrado, un parque que tenga 30 años empieza a contar ahora con es bagaje. También somos muy singulares por cosas como la noria o la estética del avión, uno de los primeros simuladores: simula un vuelo Barcelona-Madrid y abrió el mismo año que empezó esa ruta: 1928. Es una réplica exacta. Ocho viajeros, el piloto y un lavabo detrás. Pero nuestra insignia es la noria, el Giradabo.

¿Es la noria?

Sí. Es la atracción más fotografiada. Es de 2014. Cuando la planteamos, cuando se ideó, el diseñador Dani Freixas la proyectó como un arcoiris o una caja de lápices de colores, una caja de lápices Alpino. La pedimos blanca, y los fabricantes, italianos, nos dijeron que nunca se pedía de ese color. Después nos contaron que desde entonces les encargan norias blancas. También pintamos de blanco la Talaia, que era azul. Fue una idea de Freixas. Antes contrastaba con la noria. El blanco es un color limpio. El parque tiene muchos años pero tiene que dar imagen de limpieza.

La Talaia es de las primeras atracciones del parque.

La primera atracción fue el ferrocarril aéreo, el Embruixabruixes. Después la Talaia, en 1921, y después el avión.

¿La caída libre ha cuajado?

La varita mágica es una de las atracciones más potentes inauguradas el año pasado. Por su frenado magnético, sin cable. Es una experiencia única de caída libre. Tienes la sensación real de caer al vacío. También es una de las mejor catalogadas por las vistas. 50 metros de altura más los 500 de la montaña.

¿El Tibidabo tiene que reinventarse pese a sus limitaciones de espacio?

Las novedades son muy importantes, las familias quieren encontrar alicientes. Puedes hacer el avión nuevo, o el brazo nuevo de la Talaia, pero a la vez un Tibidabo Express, con uno de los niveles más altos en realidad virtual: han venido a verlo desde parques de todo el mundo.

¿Nos recuerda los precios del parque?

Una familia completa paga 190 euros por todo el año, sin limitación de niños, es la tarifa de los socios. En cuanto a una entrada solo para un día, un niño que mida menos de 1,20 metros paga 15,5 euros, y los que midan más y los adultos, 39 euros para utilizar todo el parque. Si solo usan las atracciones del área panorámica, 21,5 euros, 11,8 los niños de menos de 1,20. En todos los casos está incluido el viaje en la Cuca de Llum desde la plaza del doctor Andreu.

El Tibidabo no gana dinero.

No es la voluntad. Estamos buscando el equilibro, el año pasado el balance fue de unos 500.000 euros en negativo. La voluntad es reinvertir en mantener un patrimonio que es de la ciudad.

La Cuca de Llum costó 19 millones de euros. ¿Esa inversión se amortiza?

Era vital para el parque tener un transporte sostenible. El aparcamiento está limitado y no queremos potenciar que la gente venga en coche. Antes toda la gente venía en coche, era tercermundista.

¿Pueden recortar más el párking?

No, porque la mayoría de clientes del Tibidabo son de Barcelona y del entorno del AMB, pero también hay gente que viene de Lleida o Girona a hacer una visita anual.

¿Vienen turistas?

Hasta la pandemia crecía el número de turistas. Entonces hubo bajada y ahora esa cifra se recupera, pero el 80% de los visitantes son de Catalunya y el resto de España.

La directora del parque, junto al Giradabo. / Marc Asensio Clupes

¿Y los autobuses lanzadera?

Bien. Los buses salen de Sant Genís y de plaza Kennedy, y paran en la plaza del Doctor Andreu, para los niños es ir de excursión con sus padres. Todos suben en Cuca de Llum al parque. Desde que empezó a funcionar no suben autocares a la montaña.

Históricamente, los vecinos del parque han denunciado molestias por convivir con él.

Tenemos muy buena relación, nos hablamos con claridad. Hemos tenido épocas peores. Cuando hubo una gran oposición a la tala de árboles necesaria para hacer la montaña rusa. Les daba miedo que viniera más gente y se cogieron a los árboles. Hubo mal rollo y después distancia. Ahora tenemos un referente con el que nos reunimos, hablamos muy a menudo. Convivir con un parque de atracciones no es fácil, pero ellos vinieron después.

"El Tibidabo, el clásico, y Port Aventura, el más bien posicionado de Europa, con una ubicación privilegiada, somos los dos parques catalanes. No somos competencia, nos potenciamos"

¿Cómo se lleva el Tibidabo con Port Aventura?

Nuestras relaciones con los otros parques de atracciones son muy buenas. Nos apoyamos. En España hay ocho. Port Aventura es el parque más cercano, las relaciones son muy estrechas. Hemos sufrido juntos los momentos complicados como el de la pandemia. Somos los dos parques catalanes, el Tibidabo, que es el antiguo, el clásico, y Port Aventura, que es el más bien posicionado de Europa a nivel de oferta y con una ubicación privilegiada. No somos competencia, nos potenciamos.