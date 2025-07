Barcelona rehabilitará el centenario puente de Marina la primavera de 2026

Barcelona suma una nueva infraestructura a su lista de elementos emblemáticos a restaurar, entre los que figuran el monumento de Cristóbal Colón y el Arc de Triomf. Se trata del Pont de Marina, que en tres años celebrará su centenario. Situado sobre el Parc de l’Estació del Nord, en el Eixample, será objeto de una importante intervención de mantenimiento y mejora en el marco del Pla Endreça. Aunque el ayuntamiento ya ha licitado la redacción del proyecto, las obras no comenzarán hasta la primavera de 2026, concretamente a partir del segundo trimestre, según han informado fuentes municipales a EL PERIÓDICO. Mientras, los vecinos del barrio del Fort Pienc esperan con ganas la remodelación que llevan años reivindicando, pero que ahora no convence a todos por igual.

El proyecto, dotado con un presupuesto estimado de cuatro millones de euros, tiene como objetivo principal alargar la vida útil de la estructura, que se construyó entre 1926 y 1928, y restaurar elementos originales de gran valor estético e histórico, como las columnas ornamentales -actualmente protegidas con una malla-, la barandilla, y la calzada y la acera. Aunque el puente no está catalogado como bien patrimonial, la actuación se hará con criterios de conservación y se respetará el diseño original.

El puente de Marina de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Según recoge el pliego técnico consultado por este diario, el Pont de Marina presenta un “estado de conservación globalmente satisfactorio”, pese a su casi siglo de vida. Las patologías detectadas son menores: humedades y eflorescencias, fruto natural del paso del tiempo. En ningún caso se ha identificado “ninguna afectación que comprometa la estabilidad estructural de la obra”.

Entre las actuaciones previstas, se priorizará la impermeabilización de la losa del puente y resolver los problemas de filtraciones. También se renovará el pavimento de la calzada y las aceras del clásico panot barcelonés, y se aprovechará la intervención para actualizar el alumbrado y la semaforización. En definitiva, un lavado de cara más que necesario para una estructura que nunca ha recibido una restauración integral, más allá de retoques puntuales.

Una infraestructura clave

El Pont de Marina fue construido para salvar el trazado ferroviario que unía el norte de la ciudad con la estación de França, una infraestructura clave en plena expansión urbana de Barcelona. Conecta la calle Marina entre Ali Bei y la avenida Meridiana, pasando por encima de las vías de Adif -hoy soterradas-, el actual parque de la Estació del Nord y las instalaciones deportivas del CEM Fort Pienc.

El puente de Marina de Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Durante décadas, el puente fue un punto estratégico para cruzar el corredor ferroviario a cielo abierto, que no se cubrió hasta los años 70. El parque se urbanizó a finales de los 80 y, desde entonces, el viaducto convive con zonas verdes y un campo de fútbol que, los días de partido, convierte la barandilla del puente en una grada improvisada.

Se extiende a lo largo de 140 metros, divididos en cuatro tramos de 35 metros. Cada uno de estos tramos tiene nueve arcos de hormigón. Su anchura es de 25 metros, repartida en una plataforma que acoge cinco carriles de circulación y un carril bici bidireccional en el centro.

"Hace tiempo que lo reclamamos"

Aunque no forma parte de ningún plan especial de protección patrimonial, el Pont de Marina es uno de los elementos más queridos por los vecinos del barrio del Fort Pienc. “Hace tiempo que estamos reclamando la remodelación al distrito”, cuenta Victoria Carbonell, miembro del Arxiu Històric del Fort Pienc, una especie de vocalía de la asociación de vecinos del Fort Pienc.

El Arxiu Històric fue quien presentó la propuesta de remodelación a los presupuestos participativos con la idea de tener la obra lista para su centenario. La iniciativa no fue escogida por exceder el límite presupuestario, pero lograron el compromiso del ayuntamiento de que se llevaría a cabo igualmente con inversión municipal. Y así ha sido.

Ciclistas pasando por el puente de Marina. / Zowy Voeten / EPC

Carbonell celebra tanto la inversión prometida como el calendario previsto. También se muestra satisfecha con las actuaciones incluidas, que coinciden con lo que venían reclamando: arreglar humedades, renovar el pavimento y rehacer las aceras, “que se levantan y la gente se cae”. “No pedíamos una gran transformación, solo restaurarlo, porque es patrimonio del barrio, y aquí no tenemos mucho”, apunta, mientras recuerda el “gran avance” que supuso en su día la construcción del puente.

Disparidad de opiniones

Sin embargo, no todos los vecinos piensan igual o quieren lo mismo para el puente. Desde la asociación de vecinos de Fort Pienc, el vicepresidente, Jordi Casanovas, explica que la propuesta presentada por el Arxiu Històric “no se ha discutido en ninguna junta” y que hay disparidad de opiniones sobre la remodelación.

Los más nostálgicos quieren que se restaure el puente completamente y se vuelva a su estado original, lo que es imposible por el paso del tren soterrado. Otros plantean otra opción: que las aceras de la calle Marina -que son bastante más anchas que las del puente- tengan continuidad por debajo del viaducto, para no tener que cruzarlo por el paso más estrecho que ofrece para los viandantes. Esta propuesta también presenta más complejidad que la escogida, ya que representaría modificar las pistas de básquet donde juega el club Roser y el campo de fútbol, que están arran del puente. "Todo ello ha hecho que hayan tirado por la solución más fácil", dice Casanovas.

Igualmente, todas estas opciones son propuestas que “han ido saliendo, pero no se han puesto encima de la mesa”, concreta Casanovas. “Si esta es la solución definitiva, no lo sé”, duda el vicepresidente. No obstante, todos coinciden en que el puente lleva muchos años deteriorado y que “algo se tenía que hacer”.