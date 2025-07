Barcelona refuerza su red de juegos de agua con una nueva área infantil en el corazón del Raval

Barcelona abrió el viernes una nueva zona de juegos infantiles con agua en la plaza de les Caramelles, en pleno Raval. Con esta instalación, la ciudad alcanza los nueve espacios de este tipo, una red que el ayuntamiento ha duplicado este verano como medida para combatir las altas temperaturas y ofrecer alternativas de ocio refrescante a las familias.

El nuevo espacio forma parte del Plan Clima del consistorio, orientado a adaptar el espacio público a los efectos del calentamiento global. En este caso, se trata de una medida con doble vocación: fomentar el juego al aire libre entre los más pequeños y mitigar el impacto del calor urbano. La instalación, además, incorpora un sistema de ahorro de agua que solo permite activar los chorros mediante un pulsador y evita su uso continuado al requerir que un ciclo finalice antes de iniciar el siguiente. Estará en funcionamiento hasta septiembre, en horario de 10 a 13 h y de 17 a 20 h.

La apuesta por este tipo de infraestructuras responde también a la voluntad de diversificar las oportunidades de juego y actividad física en la vía pública, en línea con el Pla del Joc que impulsa el Ayuntamiento desde hace años. "Son espacios que no solo aportan bienestar infantil, sino que también mejoran la vida comunitaria y la salud colectiva", explican en un comunicado desde el ayuntamiento.

El juego acuático de les Caramelles se enmarca en una reforma más amplia de la plaza, que ha supuesto una intervención de 3.500 metros cuadrados. La actuación, concluida a finales del año pasado, ha contado con un presupuesto de 578.000 euros y ha permitido también reparar las pistas de petanca, instalar cestas de baloncesto y mesas de ping-pong, y ampliar el espacio reservado al juego infantil.

Desde el consistorio se recuerda que estos son los únicos espacios diseñados para jugar con agua en la ciudad y que las fuentes ornamentales no están habilitadas para ese uso. De hecho, el ayuntamietno decidió cerrar la fuente de Glòreis la semana pasada advertir reiteradamente que la instalación no estaba pensada para el baño y no resultaba segura e incluso envió a agentes cívicos cada tarde a recordarlo.

La red de juegos acuáticos está integrada por instalaciones similares en zonas como el parque de les Glòries, el Bon Pastor, Canyelles, el Canòdrom Meridiana o los jardines de Sant Joan de Déu, entre otros.