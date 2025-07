La sustitución de maestras por técnicas en las guarderías de Barcelona subleva a la interinas

El Ayuntamiento de Barcelona anunció el pasado 26 de junio que 32 plazas vacantes de maestras de guarderías, es decir, con el título universitario de Educación Infantil, se cubrirán con técnicas de Educación Infantil (TEI), o en otras palabras, tituladas con el grado superior de Educación Infantil. Además, en los relevos por jubilaciones, se destinarán a técnicas 163 plazas hoy ocupadas por profesoras fijas. Hasta este momento, el Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) aplicaba una ratio basada en un 50 % de profesionales de cada categoría, y ahora ha decidido cambiar las cifras por un 70 % de TEI y un 30% de maestras.

“El Ayuntamiento no recortará ninguna plaza ni ningún puesto de trabajo de la plantilla de trabajadoras de las escuelas infantiles municipales”, tranquilizan fuentes oficiales municipales. Además, especifican que las 32 plazas de maestras son plazas actualmente vacantes que se cubrirán con TEI. En cuanto a las 163 plazas, lo que ocurrirá es que, a medida que las maestras se retiren de forma progresiva, esas plazas pasarán a ocuparlas educadoras procedentes de la formación profesional.

Lluís Rabell, concejal de Barcelona y vicepresidente del IMEB, destaca que este cambio se ciñe a los acuerdos firmados con los sindicatos UGT, CGT, y CSIF en julio de 2022 y al decreto de la Generalitat, que establece que el porcentaje de maestros en escuelas de Educación Infantil debe ser del 27%. “De momento no podemos movernos de este acuerdo hasta que los propios sindicatos que lo firman nos pidan una modificación del acuerdo”, afirma el edil. “Reclutaremos gente, necesitaremos gente” cuando se terminen de construir las nuevas guarderías municipales previstas, adelanta.

"No sé si voy a conseguir una plaza en septiembre"

Zaira es una de las maestras afectadas por esta decisión, ya que, tras su noveno año en guarderías de Barcelona, estaba a punto de conseguir un interinaje para el siguiente curso. “No solo me he quedado sin la plaza de interina, sino que ahora no sé si voy a conseguir una plaza en septiembre”, lamenta.

María (pseudónimo), también maestra de guardería, se encuentra en la misma situación que Zaira. Ambas tienen doble titulación: cursaron el grado superior de Educación Infantil y, posteriormente, el grado universitario. Hace dos años, el IMEB obligó a las docentes de guarderías a escoger entre la titulación de TEI y la de maestra para diferenciar las categorías. “Me siento engañada, porque si hace dos años hubiera sabido que esto pasaría, no me habría cambiado”, afirma María, que confiesa que fue el mismo IMEB quien le recomendó quedarse con la opción de maestra.

“Esto no solo nos afecta a nosotras, sino también a nuestras familias”, remarca Zaira, que añade que, como otras maestras, estaba esperando estabilizarse. “Hace tres meses que me compré un piso, y ahora no sé cómo lo haré. Sin contar ya con la opción de que la familia crezca… Todo es un despropósito”, asegura. La maestra se encuentra actualmente en paro y se plantea hacer las oposiciones para administrativa de hospital como plan B. María admite que posiblemente la llamen para cubrir una sustitución en septiembre, pero destaca que hay compañeras que no llegarán al primer reclutamiento y se quedarán sin trabajo hasta enero. “Ver cómo todos estos años se tiran por la borda por decisiones injustas como las que estamos viviendo duele profundamente”, admite Zaira.

Inquietud entre las familias

El cambio también inquieta a las familias de varias guarderías, en especial en las que hay interinas a las que los menores tienen apego y que probablemente no podrán seguir en el centro. Por ejemplo, la asociación de famílias de alumnos (AFA) de la guardería Petit Univers de Gràcia se opone al recambio de personal, ya que consideran que “afecta directamente a la calidad educativa y emocional de los niños y niñas, especialmente en una etapa tan clave como la de 0 a 3 años”. Según la misma entidad, el reemplazo “reduce la riqueza y la diversidad profesional de los equipos, rompiendo equilibrios pedagógicos construidos con años de experiencia”. Por otro lado, la guardería PAU de Sants ha enviado una carta al Consejo Rector del IMEB en la que lamentan los cambios, ya que se perderá a una profesora muy unida al centro y a los niños. Consideran que supone “una regresión en la calidad educativa” y una vulneración del Plan de Igualdad del ayuntamiento, porque las maestras son un colectivo altamente feminizado.

En la misma línea, Sònia Fernández, delegada del sindicato de trabajadores públicos Ábacos, pone sobre la mesa el Decreto 282/2006, aprobado en 2006, que “establece que en la etapa de educación infantil de 0 a 3 años debe haber, como mínimo, una maestra por cada tres profesionales”. Fernández critica la decisión barcelonesa al remarcar que “es un decreto de mínimos, no de máximos" y "puede haber dos maestras, tres, o incluso más, pero al menos una tiene que estar en cada grupo”. Así, defiende que la cantidad de maestras puede superar este número legalmente, por lo que no considera que el dictamen municipal se justifique con el decreto autonómico. También destaca que habrá dos bolsas de candidatas separadas para las sustituciones y "las maestras que están en la lista para el curso que viene se quedan sin trabajo”, sostiene. “Rompen la paz social, el equilibrio que teníamos hasta ahora, y con esto, se ha desatado una guerra”, avisa.

La oposición política se une a la batalla

El conflicto laboral se ha trasladado al seno municipal esta semana. El pasado miércoles los grupos municipales Barcelona en Comú, Junts per Barcelona, ERC y PP pidieron la celebración de una Comisión Extraordinaria de Derechos Sociales, que es un grupo de trabajo que se encarga de preparar los temas que se debatirán posteriormente en el Pleno, para abordar esta transición. Proponen al PSC posponer la extinción de las 163 plazas de maestras en las escuelas infantiles. A través de un comunicado, critican que “no se ha convocado ningún Consejo Rector para aprobar y dar explicaciones sobre este procedimiento, que se ha iniciado antes de haber modificado la relación de puestos de trabajo”. Las afectadas confían que el conflicte llegue además al pleno municipal del 25 de julio.