El Síndic de Greuges de Barcelona pide una norma para reducir el impacto del cableado en las fachadas

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido controlar el impacto que tiene el cableado sobre las fachadas de la ciudad: una guía de buenas prácticas y normativa municipal específica para reducir los efectos sobre los edificios. Después de recibir quejas de diversos ciudadanos, la Sindicatura de Greuges abrió esta actuación de oficio después de descubrir "incumplimientos" por parte de las operadoras, especialmente en barrios con construcciones antiguas y edificios en mal estado.

El Síndic remarca que las empresas suministradoras son las responsables de cumplir con lo que dicta la normativa, ya que son las encargadas de impedir los desperfectos en las instalaciones. La culpa no ha recaído solo en las empresas: la Sindicatura también ha afirmado que al Ayuntamiento también le corresponde proteger el paisaje urbano, y tiene la potestad de inspección y control, así como el poder de aplicar el régimen sancionador cuando sea necesario.

¿Qué dice la normativa?

Según la normativa, solo se permite el cableado si no hay estructuras comunes de telecomunicación, si no se pueden enterrar, o si no se pueden pasar por el interior de los edificios. Además, siempre que sea posible, se deben utilizar medidas para minimizar el impacto visual.

La guía que la Sindicatura de Greuges ha pedido elaborar es un mapa que identifica las zonas y las edificaciones con mayor afectación, con una lista de buenas prácticas y normativa municipal específica. Este documento contará con la participación de los operadores de telecomunicaciones, y además, se prevé hacer campañas para difundir el material entre las comunidades de vecinos de las zonas afectadas. La institución también plantea abrir una línea de subvenciones específica.