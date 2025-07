La reforma de Via Laietana, tumbada por segunda vez en un año por un juzgado de Barcelona

La reforma de Via Laietana de Barcelona ha vuelto a ser tumbada por un juzgado por segunda vez en un año. El contencioso administrativo 14 ha vuelto a revocar el acuerdo de la Comisión de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona del 15 de febrero de 2022 para llevar a cabo la transformación de la arteria. Atiende así un recurso presentado por Barcelona Oberta. El mismo juzgado ya se había pronunciado hace un año en el mismo sentido frente a otro recurso de la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos.

El argumento es el mismo y, de hecho, el juzgado recuerda la sentencia que ya dictó hace un año: para realizar una reforma de este tipo debería haberse hecho una modificación del Plan General Metropolitano y pasar por la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, que depende de la Generalitat. El consistorio alegó, por el contrario, que las obras se aprobaron en el marco de sus competencias para mejorar las condiciones de movilidad, transversalidad, pavimentación y adecuación de las aceras y espacios existentes.

Tal y como ha avanzado La Vanguardia y ha podido confirmar el ACN, la sentencia recuerda lo que ya estableció hace un año, que es que Via Laietana "debe calificarse como arteria urbana de interés metropolitano", tal y como prevé el Plan General Metropolitano, lo que implica que "sólo puede modificarla la Subcomisión".

De este modo, insiste en que "una vez visto que la Via Laietana tiene la función de vial de accesibilidad metropolitana y no estrictamente local o de barrio, se ve que el proyecto ejecutivo de reurbanización encubre una modificación de las determinaciones esenciales que el Plan General Metropolitano atribuye a la Via Laietana sin seguir el procedimiento legalmente previsto para hacerlo, y por decisión" de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del ayuntamiento.

Según el juzgado, el proyecto Superilla del ayuntamiento se desarrolla fraccionadamente mediante proyectos de obra ordinaria "tratando de eludir el procedimiento de modificación puntual del Plan General Metropolitano", que "obligaría al consistorio a consensuarlo con la Generalitat y con el tejido social".