Los primeros juegos de agua que tuvo Barcelona, sin baño infantil y aún cerrados por la sequía

“Para hacer esto, no hacía falta hacer nada”, rechistan un grupo de cuatro madres usuarias del parque de Antoni Santiburcio de Barcelona, en terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu. Se refieren a una fuente totalmente seca, formada por 13 canales y 234 surtidores insertados en un suelo pavimentado. Una veintena de niños corretean por este espacio pavimentado y se refrescan con pistolas de agua, a falta de mejor alternativa contra el calor veraniego.

La fuente ornamental del parque de Antoni Santiburcio se ideó como los primeros juegos de agua de Barcelona. MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Esta instalación, en realidad, nació en agosto de 2018 como unos juegos de agua. Presentados con toda solemnidad como “primer refugio de agua en la ciudad”, duraron 15 días. El consistorio los cerró tras un raro brote de gastroenteritis en niños que habían estado jugando en la zona. La Agència de Salut Pública de Barcelona analizó el agua, sin poder constatar que fuera la causa. El siguiente verano estuvieron cerradas, rememoran las vecinas, y en 2020 reabrieron como fuente únicamente ornamental y con prohibición estricta de bañarse.

Para más inri, luego vino la sequía. El consistorio secó en noviembre de 2022 todas las fuentes de la ciudad. Al decaer la alerta, en abril empezó a reabrirlas poco a poco, un proceso largo porque cada instalación exige una puesta a punto previa. Y esta fuente de Sant Andreu será de las más tardías en reabrir, porque forma parte del grupo III, las 72 instalaciones de más de 100 m² y más complejas, explican a EL PERIÓDICO fuentes municipales.

Cuatro madres, frente al vestigio de los primeros juegos de agua que tuvo Barcelona, en el parque Antoni Santiburcio de Sant Andreu / MANU MITRU / EPC

Mireia Altimir (42 años), Anna Casals (51), Meritxell Gomar (39) y Cristina Aragonés (43) tienen dos hijos cada una y han acudido a este rincón del barrio para que pasen la tarde al fresco. Son muy críticas con el historial de esta fuente, que ha vuelto a las conversaciones del parque tras el cierre de la fuente de Glòries donde se bañaban niños sin permiso. “Para hacer esto, no hacía falta que hicieran nada. Poner unas fuentes y que no puedan jugar ahí los niños, con el calor que hace, no es muy lógico ni coherente. ¡Es como darles un caramelo y decirles que no se lo pueden comer!”, disparan.

“Es ridículo que sea una fuente para hacer bonito, así a ras de suelo y con esta distribución. Aún fuera como la de Can Fabra, que tiene un muro y se entiende enseguida que no puedes entrar…”, se queja otra. La tercera lamenta que en los picos de calor “no puedes bañarte cerca si no es pagando entrada en una piscina a reventar de gente”. Y la cuarta advierte que “con los niños jugando a futbol y en bici por encima de los surtidores se acabarán estropeando”. Las cuatro coinciden en que, estando ya hecha la inversión, debería “aprovecharse” mucho más la instalación.

Cumpleaños infantil en el parque Antoni Santiburcio, junto a la fuente apagada / MANU MITRU / EPC

“Eran muy bonitas estas fuentes, y a los niños les gustaban”, rememoran Jana Guitierrez (27 años) y Miguel Peláez (22). El verano que abrió como ornamental su hijo tenía alrededor de un año y, confiesan, cedieron a la tentación de una remojada furtiva: “Tenía un año, se bañó y no nos pasó nada”. Les encantaría que las reabrieran, pero reconocen que los menores “podrían resbalar o hacerse daño” al correr entre los surtidores.

A poca distancia, una familia celebra el cumpleaños de una niña. La abuela, Josefa Gil (80 años), explica que sus nietos fueron dos de los afectados en el brote de gastroenteritis de 2018: “Estuvieron fatal, con fiebre y diarrea”. Con todo, lamenta que estén cerrados los surtidores: “Los chiquillos se divertirían ahora, es una pena además porque era bonito de ver”.