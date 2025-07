El gobierno de Collboni se disculpa por un gag crítico con el catalán: “Asumimos el error”

El Ayuntamiento de Barcelona se ha visto envuelto en una polémica por una representación teatral este miércoles tras la presentación del informe del Observatori de les Discriminacions en Barcelona. Se trata de un gag en los que migrantes interpretan situaciones en las que viven discriminaciones por no saber hablar en catalán. Junts y ERC han mostrado su malestar por la cuestión, criticando que se hizo “mofa de los derechos lingüísticos de los catalanohablanes”, del mismo modo que se quejaron entidades como Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua.

En una de las piezas teatrales, una persona intenta, en castellano, que le atiendan servicios médicos y administrativos públicos, sin éxito. En ambos casos se le exige el conocimiento del catalán, y la persona acaba atendiendo a la exigencia obteniendo el título de C2. Luego, sin embargo, tampoco consigue obtener trabajo, porque en una supuesta empresa se le indica que se pedía un perfil "nativo".

Tras las críticas recibidas, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Maria Eugènia Gay, ha comparecido ante los medios este viernes para expresar el “profundo malestar” del ayuntamiento por la polémica representación.

“Asumimos nuestro error”

"Asumimos nuestro error de no haber supervisado o no haber conocido en su totalidad el contenido de la representación", ha dicho Gay. La teniente de alcalde ha pedido en nombre del consistorio sus más "sinceras disculpas" y ha dicho que ya las transmitió a los asistentes y a los representantes de Plataforma per la Llengua justo después del acto en cuestión. "Este gobierno no comulga en absoluto con ese contenido", ha remarcado.

Gay ha explicado que en este tipo de situaciones se envía previamente parte del contenido, pero el ayuntamiento no acaba de entrar en su totalidad. "Este gag no estaba", ha dicho, recordando que el gobierno municipal tiene “un firme compromiso con la defensa y la promoción de la lengua catalana” y seguirá trabajando de “manera incansable” en este objetivo.

Al preguntarle por si esta representación puede tener consecuencias en el ámbito de la asunción de responsabilidades, Gay ha dicho que no habrá más actuaciones al respecto una vez asumido el error y solicitadas las disculpas. No quiso avanzar tampoco detalles sobre la figura del comisionado del catalán y dijo que pronto se dará información.

Junts y ERC exigen responsabilidades

Junts y ERC no han tenido suficiente con las disculpas del gobierno de Collboni y han pedido que se asuman responsabilidades. El líder de Junts, Jordi Martí, ha considerado “insuficientes” las disculpas expresadas por Gay y, una vez más, ha acusado al alcalde de estar “desaparecido”. Por su parte, el portavoz de ERC, Jordi Castellana, ha pedido garantizar que no vuelve a pasar algo similar. Desde BComú, el concejal Marc Serra ha rechazado el mensaje transmitido en el gag, en el que se “confrontan” derechos y ha aprovechado para exigir al gobierno municipal que ofrezca todos los recursos para aprender la lengua.

La cuestión ha llegado hasta al Parlament de la mano de Junts, que ha registrado una batería de preguntas en relación con el espectáculo “catalanofóbico”. En concreto, ha pedido al Govern qué medidas legales tomará ante este “ataque” a la lengua, a los catalanohablantes y a la imagen de Catalunya, y ha reclamado una comparecencia del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, para que de explicaciones en el Parlament.

Òmnium y Plataforma per la Llengua

Desde Òmnium Cultural criticaron que “es intolerable que una administración pública, que debe velar por la promoción y la defensa de la lengua catalana, ampare y haga una representación que estigmatiza a los catalanohablantes e ignora su discriminación".

Plataforma por la Lengua, por su parte, pidió al ayuntamiento "una rectificación y unas disculpas públicas" por estos hechos, y lamentó que, "incluso en el marco de un acto como este, en el que teóricamente se tiene en cuenta la interseccionalidad de las discriminaciones, se amparen discursos de desprecio a los catalanohablantes”.