Moventis denuncia “actos vandálicos” en los buses de L’Hospitalet y acusa al comité de no querer negociar

Los trabajadores del servicio de autobuses de L’Hospitalet y El Prat de Llobregat se encuentran a las puertas de iniciar una nueva etapa de huelgas y paros para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. Los primeros días de protesta serán este viernes 11 y sábado 12 de julio. Previo a estas jornadas, Moventis, el grupo que gestiona este servicio de transporte público, ha emitido un comunicado en el que, sin atribuir la autoría al comité u otras personas, asevera que la compañía ha sufrido “diversos actos vandálicos que han afectado a sus vehículos”.

En esta misma línea el operador afirma que uno de los incidentes más relevantes ha sido la detección de “daños anómalos” en los neumáticos de varios autobuses. Hace poco más de una semana, la Guardia Urbana de L’Hospitalet interpuso una doble denuncia contra Moventis porque un bus circulaba con dos ruedas en mal estado que, según apuntó el cuerpo de policía, pusieron “en grave peligro la seguridad de los pasajeros". Tras ello, la policía local intensificó los controles a los autobuses e interpuso nuevas denuncias a “diferentes empresas”.

Moventis ya defendió entonces que el defectuoso estado de los neumáticos que le supuso multas no eran por falta de mantenimiento, sino que se debía a “actos vandálicos”. La compañía insiste ahora en este posicionamiento tras haber encargado un informe que sopesa que los daños en las ruedas no sean fruto de un mal mantenimiento, sino fruto de “causas externas”. El informe apunta a signos de “fricción lateral excesiva y delaminación” y “ausencia de oxidación en el cableado interno”, lo que sugiere daños “recientes” y “compatibles con maniobras agresivas o impactos directos contra bordillos”.

Fuentes del comité de empresa niegan cualquier vinculación con actos vandálicos o intencionados y sostienen que el mal estado de los neumáticos proviene del desgaste de los mismos. “A nadie se le pasa por la cabeza manipular un neumático”, afirman las mismas fuentes, que remarcan también que, como comité, están “totalmente en contra” de los actos vandálicos. “El único acto vandálico que se está cometiendo es por parte de la empresa. Es un acto vandálico llevar esos neumáticos por L’Hospitalet y que ninguna administración les sancione”, añaden.

Negociaciones y huelga

Las acusaciones cruzadas no se limitan al estado de los autobuses. Ambos actores también se señalan mutuamente por la falta de negociaciones efectivas que encarrilen el conflicto laboral a su fin. Moventis aduce una negativa por parte de los trabajadores a participar de las reuniones del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) para mediar, retomar negociaciones y evitar nuevas huelgas, algo que, para el operador de bus supone "un bloqueo deliberado de los canales institucionales de resolución de conflictos" y que "dificulta gravemente la búsqueda de soluciones constructivas".

El comité de Marfina Bus -empresa del grupo Moventis que gestiona el servicio de bus en L'Hospitalet- defiende que a la empresa "lo único que les interesa es que desconvoquemos la huelga" y reivindican que "la huelga es un derecho constitucional y fundamental". "No vamos a desconvocar una huelga si no tenemos nada encima de la mesa", añaden las mismas fuentes, que aseveran que aspiran a negociar, pero sin desconvocar sus protestas, mientras que Moventis ha mantenido una postura durante prácticamente todo el conflicto de no negociar mientras haya huelgas previstas.

"Esto ya lo hicimos en el mes de diciembre, desconvocamos un día de huelga y se negaron a seguir dialogando", aseveran. "Desde marzo hasta junio, hemos estado intentando dialogar pero ha sido una tomadura de pelo. No ha habido ningún tipo de huelga y no ha habido ningún avance en ninguna negociación y ahora lo único que les interesa es que desconvoquemos estos días de huelga", concluyen las mismas fuentes.

Despido

En el mismo comunicado, Moventis apunta que uno de los principales argumentos de la huelga se fundamenta en el despido de un trabajador. En este sentido, Moventis comenta que "no entrará a valorar públicamente casos individuales, por una cuestión de respeto a la confidencialidad, de cumplimiento del marco legal y de profesionalidad", pero, no obstante, apunta que dicho despido "está relacionado con presuntos actos vandálicos y se encuentra actualmente en proceso judicial, tanto en el ámbito laboral como penal".

De nuevo, el comité discrepa con esta postura y afirma que los actos vandálicos que alega la empresa "no están demostrados". Reconocen que hay un proceso judicial por este caso, pero que el juez todavía no ha decidido si abre una causa o la desestima y que, por ahora, no ha imputado al extrabajador en cuestión. "Vamos a defender a los trabajadores hasta el último momento porque no hay nada demostrado ni nadie imputado", destacan.

Tras unos meses de aparente paz social, sin huelgas ni manifestaciones, las nuevas convocatorias de huelga llegan también después de que, hace algo menos de un mes, se suspendiera el juicio previsto después de que el Comité de Empresa llevase los cambios organizativos impuestos por la empresa a los tribunales a través del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y que, desde diciembre, se han convertido en el primer objeto de protesta por parte de los conductores. Por ahora, no hay una nueva fecha para el juicio. Además, el pasado 26 de junio, la inspección de trabajo dio la razón a la denuncia interpuesta por los delegados y delegadas de CCOO en la empresa Marfina Bus por una vulneración del derecho fundamental de huelga.