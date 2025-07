El Govern recibe en solo 10 días más de 1.400 solicitudes de ayudas para pagar la entrada de un piso

La Generalitat de Catalunya ha recibido un total de 1.426 solicitudes del 'Préstamos de Emancipación' en tan solo 10 días, estas ayudas que el Govern activó el pasado 30 de junio para ayudar a los jóvenes menores de 35 años que quieran encontrar una vivienda, tal y como confirman fuentes de Presidència de la Generalitat a este diario. Para el ejecutivo catalán, el dato de más de 1.400 solicitudes en poco más de una semana supone “una muestra de la buena acogida de la medida y de la necesidad existente”. Los jóvenes que aspiren a comprar una vivienda en Catalunya pueden optar ya a este préstamo del Govern que les cubrirá hasta el 20% del total, con un límite de 50.000 euros. Una vez terminen de pagar la hipoteca será cuando la Generalitat reclame la devolución de la ayuda inicial, eso sí, con un interés del 0%.

Tal y como ha recordado este mismo jueves 10 de julio la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, la idea es que el préstamo permita a los participantes pagar la entrada, la gran barrera actual para acceder a una propiedad, y que empiecen a pagar directamente la hipoteca. Lo ha hecho en un acto organizado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) para debatir sobre las políticas de materia de vivienda llevadas a cabo en los últimos años en la metrópolis de Barcelona —el área que más sufre la crisis habitacional en Catalunya— y las que se proyectan a futuro.

El Govern destinará 500 millones de euros en un plazo de cinco años —100 millones cada año— a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) para este plan y las viviendas compradas gracias a este instrumento serán de protección oficial de forma permanente, es decir, que si en el futuro quieren desprenderse del inmueble este siempre estará en este régimen y solo podrán venderlo por un precio tasado.

Construir más vivienda

Entre otros ponentes, el acto del AMB ha contado también con la participación del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona y presidente del AMB, Jaume Collboni. El president Illa ha instado a mantener una buena coordinación entre administraciones y el sector privado para hacer frente a los restos de la vivienda y poder "plantear soluciones a los problemas que vayan surgiendo". Ha reconocido la magnitud del reto que afrontan ahora, pero ha reivindicado que la política de su gobierno "es ambiciosa". En esta línea, ha aventurado que será necesario "actualizar los criterios urbanísticos para adaptarlos a las necesidades del país" para construir tantas viviendas como sea posible. Eso sí, manteniendo el "respeto medioambiental".

De izquierda a derecha: Antonio Balmón, Salvador illa, Jaume Collboni y Miguel Comino. / AMB

Al margen de las ayudas de emancipación, tanto Illa como Paneque han celebrado también como un éxito los resultados de la primera convocatoria de reserva de solares para construir vivienda protegida. En total, los ayuntamientos catalanes han cedido 666 solares, 103 de los cuales en municipios del AMB. El Govern prepara ya una segunda convocatoria que integre aquellos solares que se han quedado fuera y aquellos que se vayan sumando estos meses. Así, la previsión del ejecutivo catalán es que esté lista a finales de este 2025 o en enero de 2026, tal y como ha explicado la secretaria general d’Habitatge de la Generalitat, Lídia Guillén. "Queremos ver una Catalunya llena de grúas", ha dicho Paneque con relación a sus deseos de que se empiecen a materializar esas viviendas proyectadas.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistido en que el acceso a la vivienda es el principal reto social de las ciudades, no solo españolas, sino de Europa. Es por ello que ha reclamado una respuesta coordinada a nivel europeo, estatal, autonómico y local, y ha celebrado que, por primera vez, los problemas de acceso a la vivienda estarán en la agenda de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE). Además, Collboni ha defendido la creación de un fondo europeo específico para suelo y vivienda protegida, subrayando que las ciudades no pueden afrontar solas el problema. “Defendemos el derecho de los ciudadanos a quedarse a vivir en su ciudad o su propio barrio”, ha insistido el edil.

Crisis de la vivienda

Por su parte, el alcalde de Cornellà y vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, ha celebrado el rumbo que ha tomado el Govern en los últimos años. Sin embargo, ha insistido en que no es suficiente y que aún "hay que hacer más". "El principio de la seguridad comunitaria comienza en la vivienda. Promotores públicos y privados sabemos lo que debemos hacer. Si identificamos que existe escasez, probablemente habría que pensar [crecer] más en vertical que en horizontal para afrontar todas estas demandas. Si no salimos del marco de este tabú no podremos hacerlo", ha aseverado Balmón.

En toda Catalunya, pero especialmente en Barcelona y su conurbación, en los últimos años, el incremento de los precios de la vivienda ha superado ampliamente la capacidad adquisitiva de la población, algo que ha generado una situación de “grave dificultad para muchas familias a la hora de acceder y mantener una vivienda digna”. Es por ello que las distintas administraciones y entidades se han dado cita en Sant Vicenç dels Horts con el objetivo de poner en marcha una acción coordinada entre las administraciones públicas y los agentes del sector para desplegar “políticas efectivas que permitan incrementar la oferta de vivienda asequible y social”.

Aunque el Govern y el AMB apuestan por la construcción, la compacta y densa realidad del urbanismo metropolitano limita estas posibilidades. Es así en este marco en el que Balmón propone ahora empezar a crecer en altura para sumar más viviendas.