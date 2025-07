La venta a peso de 'cajas sorpresa' de Amazon llega al centro de Barcelona: "Es como una lotería"

Los clientes las miran, sopesan, agitan... Casi hablan con ellas, tratando de intuir qué contienen en su interior. La historia se repite con cada una de las cajas, sobres y paquetes que se distribuyen por mostradores y estanterías de Surprise Box, la tienda abierta hace varias semanas en pleno barrio Gòtic de Barcelona, donde se pueden comprar a peso artículos que nunca llegaron a su destino de Amazon y otros operadores.

La única condición es que no se pueden abrir antes de pasar por caja y hay que resignarse a su contenido, sea un chollo o un chasco. En los últimos meses han abierto varios locales de este tipo, a menudo en formato 'pop up' o comercio efímero, como el pasado enero, con Secret Colis en el centro comercial Montigalà de Badalona.

Surprise Box, en el 36 de la calle de Ferran, en Barcelona. / EPC

La empresa tiene varias tiendas en Madrid y hace poco dio el salto a la capital catalana apostando por la calle de Ferran. Desembarcó en un local conocido, en el número 36, donde antaño estuvo la tienda de Custo Dalmau, y que permaneció largo tiempo cerrado. Ahora en lugar de camisetas de diseño despachan toda suerte de paquetes de dispares morfologías y pesos. Contienen artículos nunca entregados de Amazon, Shein, Temu y AliExpress procedentes de diversos países, explican fuentes del establecimiento.

Entre la compra y el juego

Laura L. es una joven clienta que ha pasado largo rato llevándose de una mano a otra un paquete, tratando de evaluar por el peso y forma de la caja si podría ser una tablet. Ha comprado varias veces y cuenta que una vez se llevó un móvil de gama media, pero que también destapó un mando a distancia de aire acondicionado de poco valor. "No pasa nada, es muy emocionante abrirlo y ver qué has logrado, casi como una lotería", bromea. El peso contundente de un pequeño paquete no es una garantía, porque a veces contienen productos de ferretería.

Balanza donde se pesan los artículos en Surprise Box. / EPC

Sin embargo, la responsable de la tienda recalca que ya ha visto desempaquetar unos cuantos drones, móviles, tablets y artículos tecnológicos y muestra fotografías en su móvil de clientes que no esperaron a salir a la calle para abrir su sorpresa. Uno muestra incluso una gran caja llena de drones.

Una balanza permite valorar el riesgo y la inversión, porque los precios que paga el comprador varían según el volumen. Parten de 24,75 euros el kilo, de modo que si uno compra un paquete que pesa 200 gramos, por ejemplo, abonará 4,95 euros. Para compras que suman más de 2 kilos, el coste es de 22,95 euros por kilo. Y a partir de 4 kilos baja a 19,95 euros por kilo.

Las combinaciones son infinitas, porque hay quien compra al azar paquetes muy distintos que puedan compensar unos contenidos con otros. Y hay quienes solo persiguen los que tienen aspecto de contener cajas con tecnología. En la tienda aseguran no tener idea de lo que esconden, ya que cada día abren palés gigantes con nuevo género, sin que medien RX, aseveran.

Desde que abrieron en el Gòtic el mix de clientes es total, señala la misma fuente, ya que la calle es lugar de paso estratégico del turismo que concentra el barrio. Pero el tipo de mercancía también tiene un magnético efecto para muchos compradores locales, de todas las edades y condiciones.