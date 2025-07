“Barcelona no estaba preparada” ante la ola de calor: la oposición carga contra Collboni por la muerte de la barrendera

Para la oposición del Ayuntamiento de Barcelona las explicaciones del gobierno de Jaume Collboni sobre la muerte de la trabajadora de limpieza municipal el pasado 28 de junio ni convencen ni son suficientes. Más allá de las comparecencias públicas del ejecutivo socialista, Junts, BComú, ERC y PP pidieron su comparecencia en una comisión extraordinaria para conocer más detalles sobre este caso y todo lo que le envuelve: sus circunstancias, cuantos casos más de golpes de calor se han dado, así como los protocolos vigentes. Y así se ha producido este martes.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha relatado los hechos ante todos los grupos y ha compartido la respuesta que ha dado el gobierno municipal ante este caso, con actuaciones ya anunciadas, como el expediente informativo que ha abierto el consistorio y las medidas unificadas ante olas de calor que ha acordado con las cuatro concesionarias de la limpieza.

Bonet ha dejado claro que “los protocolos son evaluados de forma contínua” y que seguirán trabajando en esta línea, “haciendo todas las actualizaciones”. Además, ha prometido que llegarán "al fondo" del caso y que tomarán todas las "medidas pertinentes".

Ha recalcado que se está analizando los protocolos ante las elevadas temperaturas que tienen todos los servicios municipales, así como las empresas que dan servicio al ayuntamiento (como las constructoras), y que presentarán las conclusiones en la comisión de Presidencia que se celebrará el miércoles 16 de julio. También ha dicho que se ha convocado la mesa de seguridad laboral esta semana.

“¿Se podría haber evitado? Sí”

Sin embargo, a la oposición no le ha bastado esta explicación. Todos los grupos consideran que el ayuntamiento falló en tomar medidas preventivas y creen que no está contando todos los detalles, como porqué la trabajadora no recibió atención sanitaria o si había recibido la formación sobre cómo responder ante una ola de calor.

“¿Cómo puede ser que no hubiera ninguna medida preventiva?”, se ha preguntado el líder de Junts, Jordi Martí, que ha reprochado la reacción del gobierno en las primeras horas del suceso, “no por el contenido, sino por la forma”. Una vez más, considera que el alcalde, Jaume Collboni, tendría que haber “dado la cara”. Por eso, ha dicho que instarán a realizar una modificación del reglamento orgánico municipal “para que la presencia del alcalde sea inexcusable” para dar explicaciones.

“¿Se podría haber evitado este hecho? Sí. La ola de calor se sabia desde hace días, pero Barcelona no estaba preparada”, ha afirmado Jordi Coronas, concejal de ERC. “Han fallado los protocolos y es evidente porque ha habido unas consecuencias, que no han sido las únicas”, ha dicho en referencia a otros casos “no tan graves”.

Para Marc Serra (BComú), esta comparecencia “llega tarde y es claramente insuficiente” y ha reclamado al gobierno que se reúna con todos los trabajadores y que, “si se confirma que hay una mala praxis, que caiga quien tenga que caer”. En la misma línea, Juan Milián (PP) cree que el ejecutivo “ha fallado como mínimo en la previsión”. “Está muerte podría haberse evitado”.