Barcelona cierra la fuente ornamental de Glòries convertida de facto en piscina infantil

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que cierra la fuente ornamental de Glòries que se había convertido en una popular piscina infantil furtiva. El consistorio advirtió reiteradamente que la instalación no estaba pensada para el baño y no resultaba segura e incluso envió a agentes cívicos cada tarde a recordarlo. Pero decenas de familias han seguido acudiendo a diario a este espacio fresco, donde las criaturas se refrescaban con gran diversión. Se da el caso que a pocos metros hay unos juegos de agua homologados, que no han logrado competir con la fuente. Su reducida dimensión con solo tres aspersores, la cantidad muy inferior de agua que ofrecen y los horarios limitados le restan atractivo frente a las dos grandes 'bañeras' de la fuente, que oficialmente lleva por título "Mirall d'aigua".

El gobierno municipal de Jaume Collboni ha cortado por lo sano y decreta el cierre desde este lunes y durante todo el verano "por seguridad". "Se trata de una fuente ornamental y, por tanto, no es un espacio adaptado para el baño", avisa. El consistorio subraya que "el agua pasa por circuitos de recirculación y no es apto para su consumo" y que la superficie conlleva "riesgo de resbalones y caídas". "Una fuente ornamental tiene elementos, circuitos y desagües que no deberían ser usados con otros fines", remarca.

"En las últimas semanas, el consistorio ya había reforzado la señalización del espacio, pasando de dos señales que indicaban la prohibición del baño a seis señales, y desplegó informadores para recordar la normativa e informar que el parque de las Glòries dispone de un espacio de juegos de agua para niños con elementos homologados e íntegramente dedicado a este uso", apunta en un comunicado.

La administración local enfatiza que los juegos de agua infantiles homologados se han doblado este año. Pese al notable incremento, la ciudad partía de muy pocos puntos por lo que el total disponible actualmente son solo 8 para 73 barrios. Están en Trinitat Vella, Les Corts, el Besòs, Canyelles, Horta, Congrés, Bon Pastor y Glòries. El noveno abrirá en el Raval" las próximas semanas". No llegará a tiempo para amenizar todo el verano, puesto que aún se está terminando la obra.

Preguntada al respecto, la primera teniente de alcaldía Laia Bonet ha ofrecido la misma argumentación. "Por el mal uso que se hacía hemos decidido cerrarla y evitar riesgos, y después [del verano] volverá a estar en funcionamiento".