El ‘tiktoker’ del metro vuelve a actuar en Barcelona: corre la 'media maratón' de la línea 1

Al ‘tiktoker’ Julián Briceño no se le resiste nada: el 'influencer' de fitness ha corrido de punta a punta la línea de metro más larga de Barcelona: la L1.

La también conocida como línea roja es la que tiene más paradas de toda la Ciudad Condal y, actualmente, cuenta con un total de 30 estaciones.

Esta línea es una de las más antiguas y concurridas de la red del metro de Barcelona: va desde Fondo (Santa Coloma de Gramenet) hasta Hospital de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat.

99 años en funcionamiento

Además, pasa por los lugares más céntricos y turísticos de Barcelona, como Plaça Catalunya, Plaça Espanya o Arc de Triomf. Tras 99 años de funcionamiento, es la segunda línea más antigua del metro -solo por detrás de la L3- y la más larga de la red, con 20,7 kilómetros.

Durante 2024, la red del metro de Barcelona alcanzó un total de 469 millones de validaciones, marcando un récord histórico con un aumento del 6,5% respecto a los 440 millones registrados en 2023, que hasta entonces constituían el récord anterior.

De hecho la L1 concentró el 27% de todos los viajes en metro, con 125 validaciones el año pasado. A su vez, la estación Catalunya, por la que también pasa esta línea, se mantiene como la estación más transitada de la red.

El reto viral

Ahora, Julián Briceño, conocido por estar cumpliendo el 'reto del metro', ha decidido correr por todas las paradas.

El ‘reto del metro’ -en inglés 'Tube challenge'- es un desafío viral que consiste en recorrer a pie, corriendo o montado en el transporte una línea completa de metro en el menor tiempo posible. Y la norma más importante: hay que pasar por cada estación de metro al menos una vez.

En esta ocasión, Briceño ha escogido la línea 1: "Esta vez tenemos 30 paradas, un total de aproximadamente 25 km [a pie]", empieza explicando.

Recuperar energía

El ‘tiktoker’ comenzaba su aventura visiblemente motivado y no ha sido hasta la estación de Marina -tras 20 paradas recorridas- cuando se le ha visto cansado y ha hecho una pausa para beber agua y recuperar energías.

“Estoy reventado ya”, expresa Briceño al pasar por Clot y a falta de nueve paradas por recorrer.

No obstante, en Baró de Viver, el 'influencer' ha encontrado la motivación que necesitaba: un seguidor del reto le ha dado ánimos para seguir: "Me he encontrado a un chaval que me ha visto en el vídeo anterior, así que nada, esto me motiva a seguir corriendo".

Corriendo por la Linea 1 del metro de Barcelona🔴✅ Si os ha gustado, decidme que otra linea quereis que me atreva a correr.

Final de línea

Dos paradas después, ha llegado a fondo: "Última parada 30/30 fondo, final de línea", ha dicho visiblemente cansado, aunque orgulloso de sí mismo.

Y no es para menos: Briceño ha logrado recorrer las 30 paradas -22km- en una hora y 47 minutos, lo que hace una media de 4:51 el km. Así que, aunque esté “reventado”, es una muy buena cifra.

Según las calculadoras de ritmos de carrera, un ritmo óptimo para correr una media maratón (21km), si no eres atleta profesional, es de un poco más de 5 minutos el kilómetro, y el ‘titkoker’ ha logrado estar por debajo de esta cifra.

De hecho, cuando después recorrió la línea 5, hizo una media de 5 minutos y 4 décimas de segundo cada kilómetro, seguramente debido al desnivel