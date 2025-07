Un tercio de las guarderías públicas de Barcelona han sufrido averías en la climatización este verano

Una treintena de las 105 guarderías de Barcelona han sufrido averías en sus sistemas de climatización durante la reciente ola de calor. El concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Rabell, ha puesto cifras a las quejas que varios centros educativos han difundido los últimos días y ha anunciado una inversión específica este verano para equipos de refrigeración. Concretamente el consistorio destinará 400.000 euros a esta actuación, dentro de los dos millones de euros que destinará en total a la mejora de 66 guarderías municipales y a la sede central del Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Rabell ha subrayado que "solo cinco" de las 105 guarderías de la red tienen “la climatización completamente estropeada", pero ha reconocido que hay una treintena de centros que han tenido “incidencias de mayor o menor importancia”. Para paliar las altas temperaturas, el consistorio han repartido 110 'pingüinos', es decir, equipos portátiles de aire frío, que son retirados cuando se solventa el problema del centro receptor. No obstante, algunos equipamientos, como la EBM Casa dels Nens (Eixample), se han negado a usarlos porque los consideran peligrosos y las familias han dotado las aulas de ventiladores sufragados de su bolsillo.

“Se establecerá un plan de mantenimiento integral en 15 escuelas infantiles, que incluirá la sustitución completa del sistema de climatización en 5 de ellas”, ha prometido. Dado que muchos centros acogen casales de verano durante el mes de julio, las obras deberán esperar aún una semanas. Rabell ha concretado que empezarán a finales de julio con la vista puesta en septiembre: “Espero que a principio de curso los nuevos sistemas estén instalados”.

El coste de la obra dependerá de lo que pidan los ingenieros, según el regidor, que añade que el diseño y la planificación ya ha costado 80.000 euros. El precio final dependerá de las intervenciones que se necesiten, pero el regidor ha asegurado que cuentan con una reserva de 400.000, que es el precio aproximado de la obra.

Frío en invierno y calor en verano

"Los únicos pingüinos que tenemos son de juguete", ironiza la Asociación de Familias (AFA) de la guardería Aliança, en el distrito de Sant Martí. Sostiene que no le han llegado los 'pingüinos' anunciados. La AFA de la Casa dels Nens explica a EL PERIÓDICO que los fallos de climatización en su centro han durado todo el curso: “Llevamos así desde septiembre, en invierno los niños estaban con mantas y chaquetas porque tampoco iba la calefacción”. Se trata de un “problema cíclico”, aseguran, porque al poco tiempo de las reparaciones, el sistema se vuelve a estropear y tienen que esperar a períodos de vacaciones para las reparaciones.

Durante esta ola de calor, el interior del centro se calienta fácilmente porque tiene una estructura de cristal. Los padres denuncian que la temperatura llega a los 28°C cuando abren y a más de treinta al mediodía: “El centro abre hasta las cinco, pero intentamos recoger a los niños antes para evitar el efecto invernadero”, afirma una de las representantes de la AFA. El calor, denuncia, está provocando erupciones cutáneas a los niños.

Golpes de calor

En la guardería Enxaneta de Gràcia tampoco están contentos los progenitores del alumnado: "Es una lotería, no sabes qué te encontrarás cuando llegas a la guardería", explica la junta de la AFA. El sistema de climatización se les ha estropeado tres veces este año, la última vez durante la ola de calor. Además, las educadoras habrían sufrido mareos a causa de las altas temperaturas en el interior de las aulas.

La guardería Alchemika, de Sant Martí, denunció a los medios que un menor sufrió un golpe de calor. Y la guardería Diagonal Mar, del mismo distrito, informó de un golpe de calor de una educadora. Preguntado al respecto, Lluís Rabell afirma que el consistorio no tiene constancia de estas indisposiciones: “No hemos detectado ni investigado ningún golpe de calor” en los centros educativos, ha dicho.

El AFA de la guardería Alchemika remarca que no obtuvieron 'pingüinos' hasta que la noticia sobre el golpe de calor se publicó en los medios, y aún así, hay espacios del centro que siguen sin climatización y en los que no se pueden realizar las actividades con normalidad. El centro lleva meses reclamando una solución para su sistema de climatización. Según la entidad de familias, el consistorio “pone excusas y no arregla nada” y lamenta que en una visita de personal de la IMEB y el Síndic de Greuges a la guardería se llegara a insinuar que los padres habían alterado los termómetros.