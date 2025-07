Barcelona optará en solitario al nuevo Pla de Barris y sopesa una futura candidatura supramunicipal para el Besòs

Barcelona ha visto en el nuevo Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya la oportunidad para darle un impulso a los vecindarios que rodean el curso bajo del río Besòs. La propuesta que querría sacar adelante la capital catalana no se limita a su término municipal, sino que aspira a colaborar con otras poblaciones cercanas los próximos años. Así se desprende de las palabras que pronunció este miércoles Lluís Rabell, concejal del Pla de Barris municipal barcelonés, un proyecto local homónimo que funciona de forma paralela al impulsado por el ejecutivo catalán.

"Teníamos la idea de hacer algún plan de barrios compartido con ciudades metropolitanas vecinas como pueden ser Montcada, Santa Coloma o Sant Adrià de Besòs", explicó el miércoles Rabell en el cierre de la cuarta edición del Seminario Permanente de Barrios que convoca el Institut Metrópoli. Eso sí, el concejal matizó que la propuesta conjunta todavía debe madurar y que, por lo tanto, no se presentará en la primera convocatoria del plan de barrios de la Generalitat, que se abre este mes de julio. El ayuntamiento, en este caso, debería presentar el proyecto conjunto en alguna de las otras cuatro convocatorias anuales que el ejecutivo catalán tiene previstas hasta 2029.

Lluís Rabell, durante el cierre del seminario anual del Institut Metròpoli sobre el Pla de Barris de Barcelona / Institut Metròpoli

El consistorio ya había dejado entrever que plantearía a la Generalitat aplicar su Plan de Barris en "la franja de la ribera del Besòs", pero no había hablado en público de presentar iniciativas compartidas con otras ciudades. De hecho, en el balance que hicieron varios expertos durante el seminario, uno de los puntos a mejorar que apareció fue la falta de "visión metropolitana" en el plan de barrios que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona. "No tiene sentido no poder trabajar al otro lado del Besòs", aseveró Arnau Balcells, director del Pla de Barris específico de Barcelona. Para evitar este escollo, el consistorio parece apostar ahora por aprovechar el impulsado por la Generalitat.

La piedra, clave en el Besòs

Otro de los debates que surgieron durante el seminario del Institut Metròpoli fue la dicotomía, o la "relación dialéctica" según Rabell, entre 'la piedra' y la intervención social. El origen de la disputa se remonta a los primeros planes de barrio catalanes impulsados por el Govern en época de Pasqual Maragall, cuando el exalcalde presidía la Generalitat. Estos se centraron básicamente en la rehabilitación de edificios y obras públicas, 'la piedra'. Tras el cese de estos primeros planes con la llegada de Artur Mas al Govern, fue Ada Colau, mediante los planes locales de Barcelona, quién recogió la estela de Maragall e incorporó un fuerte componente social a los proyectos.

Mesa redonda sobre el Pla de Barris de Barcelona, en el seminario del Institut Metròpoli / Institut Metròpoli

El último Pla de Barris de la Generalitat ahora incluye también elementos de acción sociocomunitaria y busca especialmente reducir las desigualdades entre los vecinos. Aun así, en ciudades como Santa Coloma de Gramenet, que formaría parte del proyecto compartido que quiere impulsar Barcelona, la rehabilitación de edificios sigue siendo una prioridad. Fuentes municipales colomenses aseguraron a EL PERIÓDICO que el Pla de Barris es "una gran oportunidad" para desencallar rehabilitaciones urgentes que resultan difíciles de financiar con fondos europeos. De hecho, la ciudad del Barcelonés norte es una de las que más edificios necesitados de rehabilitaciones urgentes concentra en el área de Barcelona. "Tenemos que hacer intervenciones de piedra muy potentes con una visión de transformación social, esa es la idea", defendió Rabell.

Más allá del río

A la espera de un eventual Pla de Barris conjunto para el Besòs, Rabell aseguró que este año la capital "limitará su ambición" y presentará a la Generalitat una candidatura circunscrita a su territorio. Postulará muy probablemente barriadas que ya se benefician del plan de barrio municipal para "ampliar, seguramente, la vertiente de regeneración urbana" de las políticas. El proyecto vigente en la capital catalana, dotado con 300 millones de euros, ya prevé inversiones en los barrios del Besòs i el Maresme, la Verneda, el Bon Pastor, Baró de Viver y la Trinitat Vella. Es decir, en todos los barrios barceloneses del entorno del río.

Segunda mesa redonda del seminario sobre el Pla de Barris de Barcelona del Institut Metròpoli / Institut Metròpoli

Los recursos que reciban estos barrios tanto del Ayuntamiento de Barcelona como de la Generalitat de Catalunya debería paliar alguna de las carencias que los expertos convocados en el seminario señalaron. Albert Recio, profesor de economia en la UB e histórico miembro de la FAVB, criticó que los planes de barrios duren solamente cuatro años y la "presión burocrática" que reciben los técnicos encargados de elaborar los proyectos. Fernando Antón, sociólogo del Institut Metròpoli, también señaló la necesidad de coordinar estos planes con el resto de políticas y servicios municipales.

Aun así, el balance general de los dos planes de barrios municipales que se han desplegado hasta ahora en Barcelona desde 2016 fue positivo. La mayoría de indicadores seguidos por el Institut Metrópoli, como la intensidad de la vulnerabilidad urbana, han evolucionado positivamente en los barrios que han participado en alguno de los planes. Como reflejo de esta tónica, también participó en el acto Maria Montserrat, directora del Institut Escola Trinitat Nova, que se ha convertido en un agente dinamizador de este vecindario de Nou Barris.