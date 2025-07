Un transformador que funde fusibles deja más de una semana sin luz a unos 160 hogares y comercios de Barcelona

El suministro eléctrico en Barcelona capital lleva varios días de sobresaltos. La peor parte se la estaría llevando un centenar largo de domicilios y comercios alrededor de la calle Rogent, en el barrio del Camp de l’Arpa del Clot (Sant Martí). Van por el octavo día de cortes de luz, que han coincidido con una larga e intensa ola de calor.

La incidencia tiene su origen en un transformador eléctrico que funde fusibles sin parar. Los técnicos los han cambiado varias veces, durante seis visitas a la instalación, pero vuelven a fundirse una y otra vez. Consultada por este medio, la compañía cifra en 160 los contadores afectados por esta incidencia desde el 25 de junio.

El caso trasciende tras otra afectación notoria la noche del lunes al martes. Una “simultaneidad de averías en la red eléctrica de media tensión” dejaron a oscuras a cientos de abonados de varios barrios de la capital. Si bien Endesa indicó inicialmente que eran 1.200 clientes, ahora eleva el total de afectados ese lunes a 5.800. Sostiene que los pudo reducir a una quinta parte esa misma noche al “reconfigurar la red” y hacerles llegar la electricidad “a través de líneas alternativas” de la malla. Quedó resuelto por completo a la una del mediodía del martes, asegura.

En paralelo, los mismos días ha habido afectaciones en Badalona y Santa Coloma de Gramenet, suficientes como para que los alcaldes de las dos ciudades, de diferente color político, hayan pedido explicaciones a Endesa. En Badalona la afectación máxima habría llegado a 1.200 clientes. También en Reus (Baix Camp) ha habido una incidencia significativa este jueves, con 300 perjudicados.

“Interrupciones constantes”

Varios afectados del Camp de l’Arpa han enviado cartas a EL PERIÓDICO para dar a conocer su calvario cotidiano tras el puente de Sant Joan, cuando empezó a fallar el suministro en una decena de edificios de Rogent, Rosselló e Historiador Maians. “Hemos sufrido interrupciones constantes, muchas de ellas de más de 5 horas; el caso más grave fueron 30 horas seguidas sin luz este fin de semana”, denuncia Carla, residente en la calle Historiador Maians. “¡Es inaceptable! En medio de temperaturas extremas dentro de las viviendas, de hasta 35 °C, no hemos podido utilizar ventiladores, ni ascensores, ni electrodomésticos básicos. No hemos podido cocinar, refrigerar alimentos, encender luces ni ventilar las casas”, prosigue. Está indignada porque “en otros barrios de la ciudad, con averías recientes, se han instalado grupos electrógenos de emergencia a las pocas horas”.

Endesa precisa que sus técnicos han visitado la infraestructura averiada los días 25, 27 y 29 de junio y 1, 2 y 3 de julio. “Fuimos a cambiar los fusibles, lo que suele ser suficiente en la mayoría de incidencias de este tipo, pero en este caso se vuelven a fundir”, detalla la misma portavoz. Por ello, los técnicos se centran ahora en "reconfigurar la red" para que estos clientes dependan de otro transformador y así "acotar mejor el origen del problema". "Durante este proceso, puede ser necesario realizar algún otro corte puntual", advierte la suministradora.

Vicenç, otro afectado de la misma zona, desgrana a EL PERIÓDICO su contrariedad por el silencio acumulado sobre esta avería, que ha cortado el suministro de su casa de forma intermitente durante días. “Ya hemos tenido que tirar comida de la nevera y del congelador porque se ha estropeado. En una finca de Rogent tuvieron que venir los bomberos a rescatar a una persona del ascensor”, relata.

Según este testimonio, durante algunos periodos el suministro llega de forma parcial: “Sólo se encienden algunas bombillas, pero no funcionan las neveras, lavadoras, cocinas eléctricas, calentadores, aires acondicionados o ventiladores, y por supuesto no funcionan ascensores ni las luces de escalera”. Otros vecinos consultados señalan fincas en las que los pisos tenían luz y las escaleras no. “Me parece indignante que una avería de este tipo dure una semana y que nadie explique qué está pasando”, remacha.

Negocios sublevados en Casanovas y Poblenou

En el Eixample hay otro punto de apagones por una causa similar, confirman afectados y Endesa. Varios bloques de la calle Casanovas y Gran Via se quedaron sin luz el martes de 13.30h a 22h y este jueves de nuevo desde media mañana, detalla una afectada, Isabel. Tiene un despacho de psicología en un sexto piso y no puede recibir a los pacientes, ni siquiera usar el interfono. Ha llegado a realizar alguna sesión en una cafetería cercana. La peluquería de la esquina, asegura, tampoco puede atender a la clientela. “Nos estamos movilizando para hacer una demanda vecinal, porque no podemos trabajar”, avanza.

A Endesa le constan cuatro fincas en esta situación, que ya tienen a un equipo asignado. "Es una situación similar a la de Rogent", indica. El martes se sustituyeron los fusibles fundidos del transformador que abastece esta zona y los nuevos han durado un día y medio. La solución estudiada también es reconfigurar la red.

En el Poblenou también ha habido malestar empresarial. “Primer fin de semana de rebajas y sin luz desde este viernes”, difundía el sábado por la tarde en sus redes sociales la tienda Festuk Poblenou. “Buena parte de la calle Marià Aguiló y del eje comercial del Poblenou sin poder trabajar un sábado”, criticaba. En este caso, replica Endesa, la causa era "un cable subterráneo averiado" que se reparó el domingo.

Endesa responde caso por caso y niega una crisis general. “Aunque registramos un incremento puntual de incidencias simultáneas con orígenes diversos, no atribuibles a una única causa, el comportamiento se mantuvo dentro de los márgenes habituales de la red y es claramente inferior al que se produce en episodios de fenómenos meteorológicos adversos”, defiende una portavoz de la eléctrica en Catalunya. “Lamentamos las molestias ocasionadas a los clientes afectados y reiteramos nuestro compromiso con la calidad del servicio”, añade.