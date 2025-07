Dos personas mueren con una hora de diferencia en las playas del área de Barcelona

Dos personas han perdido la vida en la tarde de este jueves en playas del área de Barcelona, según han confirmado los Mossos d'Esquadra a EL PERIÓDICO. El primero, sobre las 4 de la tarde, en la zona del Espigó del Gas de Barcelona. El segundo, una hora más tarde, en la playa del Litoral de Sant Adrià de Besòs.

En el primer caso, el fallecido ha sido encontrando en el mar y cuando el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha llegado al lugar no ha podido hacer nada para reanimarlo. La policía catalana asegura que se desconocen los motivos de la muerte, que podría no estar relacionada con un ahogamiento. La víctima ha sido trasladada al Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya para practicarle la autopsia.

El segundo de los sucesos ha tenido lugar una hora más tarde, en la playa del Litoral de la vecina Sant Adrià de Besòs. En esta ocasión, un testimonio ha llamado a los sistemas de emergencia alertando que dos personas se estaban ahogando en el mar, aunque en realidad eran tres las personas que se encontraban en peligro. Una unidad marítima de los Mossos d'Esquadra se ha desplazado hasta el lugar. Los socorristas han podido rescatar a dos de las personas, pero lamentablemente la tercera ha acabado perdiendo la vida en el agua. Según los primeros testimonios que ha recogido la policía catalana por parte de los dos rescatados, la víctima no sabría nadar. Uno de los supervivientes ha sido trasladado al hospital de Can Ruti, aunque en principio su vida no corre peligro.