El protocolo de FCC solo limita el barrido manual de calles cuando Barcelona ronda los 40 grados

“Con esta humedad y al calor del asfalto parece que trabajemos a más de 40 grados”, explica un operario de la limpieza municipal de Barcelona. La plantilla de FCC, una de las cuatro empresas a las que el ayuntamiento tiene contratada la higiene de calles y plazas, anda conmocionada desde que este pasado fin de semana perdiera la vida una compañera –“la Montse, muy buena tía y muy trabajadora”–. Llegó a casa tras hacer el turno de tarde el sábado, de dos y media de la tarde a nueve de la noche, y se desplomó. La familia está a expensas de la autopsia para conocer las causas últimas del deceso y si fue o no un golpe de calor. Además, este martes por la mañana dos barrenderos municipales han sido atendidos por síntomas relacionados con las altas temperaturas.

Barcelona vive estos días unas jornadas récord, en las que incluso los operarios del turno de noche tienen que lidiar con un mercurio por encima de los 30 grados. En la capital catalana ese es el umbral a partir del cual se considera que aumenta el riesgo para la salud de toda la población, según el indicador Meteosalud, elaborado por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En este contexto, cobran gran protagonismo los protocolos internos de prevención de riesgos laborales que elabora cada empresa concesionaria y que el consistorio supervisa.

Una barrendera municipal en Barcelona, en una imagen de archivo / Flick'r / Ajuntament de Barcelona

Las medidas de prevención de FCC Medio Ambiente, la empresa para la que trabajaba la barrendera fallecida, no contemplan limitar la actividad de los operarios de limpieza viaria hasta la activación de una alerta roja, lo que en la capital catalana equivaldría a unas temperaturas cercanas a los 40 grados. Según el documento de 31 páginas que recoge las pautas de actuación de FCC en Barcelona, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las actividades de “barrido manual” –la función que desempeñaba la fallecida– solo se verán modificadas en caso de nivel de riesgo 3, es decir, alerta roja. En dichos casos, “las actividades de barrido manual deberán reprogramarse para realizarse sólo en los puntos de la red de espacios de refugio climático”, reza la Instrucción Operativa actualizada este mayo.

Ajuste horario solo para el barrido mixto

Si no se alcanzan dichas temperaturas y la ciudad está en alerta naranja, como es el caso estos días, los barrenderos de a pie y que operan empujando un ‘mini carro’ ejercerán en su turno y con normalidad, atendiendo a las recomendaciones generales de hidratación y pausas. Este tipo de protocolos se consensúan internamente, apuntan fuentes sindicales, “a través de los comités de prevención de riesgos de cada centro de trabajo”. FCC, consultada por este diario, ha declinado pronunciarse. El domingo defendió en un comunicado que "lleva años formando a sus trabajadores y encargados en las pautas a seguir en situaciones de trabajo bajo temperaturas elevadas y dotándolos de las instrucciones y los elementos y medios de protección adecuados".

Una brigada del servicio de limpieza de Barcelona asea una calle de Ciutat Vella, en 2023 / Ferran Nadeu

Aquellos trabajadores que barren de manera manual pero apoyando al vehículo barredor, función denominada “barrido mixto”, sí tienen vetadas las horas de mayor exposición al sol, concretamente entre las 13 horas y las 18 horas. El protocolo considera que esta labor es “la actividad de mayor exigencia física” que realizan los operarios. El horario de trabajo para estas brigadas queda estipulado en caso de alerta naranja de 06:00 a 12:40 horas para los distritos de Eixample y Gràcia, y de 06:00 a 13:00 horas para el distrito de Ciutat Vella, según recoge el documento. Se trata de los tres distritos de los que se encarga FCC, puesto que el resto fueron adjudicados a Sacyr, Urbaser y Sorigué.

Cambio de horarios

Los cambios de horario ligados a alertas meteorológicas pueden implantarse de inmediato, clarifican fuentes municipales, mientras que los ajustes preventivos más prolongados deben pactarse con la administración contratante. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona este lunes se mostró abierto a flexibilizar los horarios de limpieza a aquellas empresas concesionarias que así lo solicitasen, basándose en informes de sus departamentos de prevención de riesgos laborales.

Ejemplificó su buena predisposición con el caso de la limpieza de playas, servicio que opera Urbaser. En 2023 pidió ajustar turnos todo el verano para evitar la franja de 13h a 16h, la de mayor exposición directa al sol. “Sabemos que el trabajo de limpieza se hace a la intemperie y está sometido a la exposición al clima”, asumió el director del servicio de limpieza y recogida de residuos del Ayuntamiento de Barcelona, Carlos Vázquez.

Reunión a la vista

El ayuntamiento y las empresas de la limpieza tendrán oportunidad de abordar este encaje entre los protocolos y la concesión vigente en una reunión recién anunciada y que aún no tiene fecha. La primera teniente de alcaldía de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado este martes a los medios de comunicación que el gobierno de Jaume Collboni ha decidido “convocar a todas las empresas” de este contrato “para compartir una evaluación y seguimiento de los protocolos por fuertes calores”, así como “asegurar cómo se establecen”.

Una brigada del servicio de limpieza de Barcelona, en una imagen de archivo / Flick'r / Ayuntamiento de Barcelona

Ha recordado que “junio está siendo de máximos históricos” de temperatura, que el cambio climático propiciará “calor más elevada y cada vez antes”, por lo que considera necesarios “esfuerzos adicionales de todos”. También ha defendido el giro municipal de la víspera, muy criticado por la oposición municipal: el consistorio sostuvo por la mañana que el caso no requería de investigación municipal y por la noche anunció la apertura de un expediente informativo. “Mejor abrir expedientes para completar la información que tenemos y tenerla toda para saber qué pasó”, ha declarado.

Accidentes laborales y judicialización

De acreditarse que la barrendera falleció por un golpe de calor, FCC tendría dos opciones. Por un lado, reconocer el deceso como un accidente laboral, lo que daría derecho a la familia a una serie de garantías, como una indemnización, pensión, cobertura de los gastos del entierro, etc. Por otro lado, podría no aceptar esta catalogación y exponerse a que la familia reclame a la justicia o la Seguridad Social este reconocimiento. Ello abriría una potencial investigación de Inspección de Trabajo, que debería determinar si la empresa incurrió o no en una negligencia y si sus protocolos son suficientemente protectores o no con sus trabajadores. Este es un proceso largo, que en caso de judicializarse puede demorarse años.

Oficialmente, y a falta que se esclarezcan las causas de la muerte de la limpiadora municipal y del obrero de la construcción que se cayó de un andamio en Tarragona la semana pasada por otro presunto golpe de calor, el último caso de un trabajador fallecido por estrés térmico notificado ante el Departament de Treball fue en 2020. De hecho, la persona falleció en 2020, pero la empresa no culminó el proceso de notificación del deceso como accidente laboral hasta 2021, según cuentan fuentes de la conselleria de Empresa i Treball.