Estreno accidentado de los nuevos bonos de Rodalies: largas colas y problemas en las máquinas

Mañana dura tanto para los usuarios de Rodalies como para el personal que los atiende. Este martes entran en vigor las nuevas tarifas y para viajar es necesario contar con los nuevos bonos mensuales. Los correspondientes al servicio de Rodalies se podían adquirir desde el día 23, y los de Regionales desde el viernes.

Pero buena parte de los usuarios han ido hoy a comprar sus billetes y se han encontrado largas colas y bastantes máquinas fuera de servicio. "Siempre que hay un cambio de tarifa sucede, muchas no funcionan bien", lamenta un miembro del personal de atención, que pide anonimato.

Máquinas fuera de servicio, este martes, en la estación de El Clot. / El Periódico

"He comprado el billete por la aplicación pero al venir aquí la máquina no lo imprime. De hecho en mi estación de Cabrera de Mar nunca se imprime, tengo que venir a la del Clot, pero hoy tampoco funcionan", explica Javier Vázquez, que ha adquirido el bono mensual de 20 euros, en vez del trimestral, que con el cambio de tarifa ya no está disponible. Aún así le parece un buen precio.

Abderrahim viaja de Tordera también hasta El Clot, donde trabaja. "No he podido sacar el billete en Tordera, me han dicho que lo haga aquí", explica en una cola de unas 15 personas. Sin embargo, una hora y media antes había el triple.

La cola avanza rápido, pero no lo suficiente para los usuarios que tienen más prisa. "¿No hay bono trimestral? ¡He pagado pero la máquina no me da el billete!" , exclama con enfado una usuaria, que desconoce las nuevas condiciones, dirigiéndose a las taquillas.

Un mes por 20 euros

Diversos usuarios esporádicos, pese a desconocer la frecuencia con la que usarán el transporte, optan por comprar el bono mensual, en vistas de un precio que les parece atractivo. José Antonio Segura, jubilado que explica con humor que trabaja como canguro de sus nietos, que viven en El Masnou, sí ha hecho previamente sus cálculos. El fin de semana acudió a una estación a informarse bien.

Lo mismo que David Cazorla, que cada día baja dese Sant Celoni a Barcelona a trabajar. "Mucha gente va a última hora y sin tiempo. Sabía que hoy habría mucho jaleo y ya lo compré antes", señala. Los 20 euros del nuevo bono mensual "podría ser un buen precio", afirma, "pero ayer salí a las 20:00 y no llegué a casa hasta las 22:00 horas, en un tren corto cuando todo el mundo volvía del trabajo. No puede ser".

Poco a poco las colas van remitiendo. En La Sagrera, a las 10:00 horas la situación ya está normalizada, aunque algunos usuarios siguen preguntando sobre las nuevas tarifas al personal, con cara de haber pasado desde el inicio de su turno no unas horas, sino una jornada entera.