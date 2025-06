El Mediterráneo hierve: registro récord de la temperatura del agua en Barcelona

Catalunya se encuentra en plena ola de calor: las máximas alcanzadas desde el pasado día 28 están batiendo todos los récords desde que se tienen registros.

De hecho, el pasado domingo ha sido el día más caluroso del año hasta la fecha: se han registrado 37,3ºC en Barcelona, unas temperaturas anómalas más típicas de mediados de julio e, incluso, agosto.

Además, según datos del Observatori Fabra de Barcelona, la ciudad no había registrado nunca tantos días con 35ºC o más en un mes de junio en 112 años de datos, lo que lo convierte en un hecho insólito.

Anomalías registradas

Esta década se corona como la más cálida en Barcelona. El 28 de junio de 2019 fue el día más caluroso de junio: se registraron 37,7ºC. A este dato le siguen las cuatro fechas de este año: el 29 de junio con 37,3ºC registrados, el 25 con 36,9 grados, el 24 de junio con 36ºC y, finalmente, el 28 con 35,8ºC.

No obstante, las temperaturas en tierra no son las únicas elevadas. El 9 de junio, l’Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar) detectó aumentos en la temperatura del agua superficial en la cuenca catalana y balear.

Desde entonces, la temperatura presenta una anomalía de 4,22 °C por encima de la temperatura media diaria respecto a la registrada entre el periodo de 1982 a 2021.

Lo peor está por llegar

Además, según la Boya oficial de Puertos del Estado, este domingo el mar de la costa barcelonesa ha alcanzado los 27,4ºC, grados muy por encima de lo que debería ser habitual.

Sin embargo, lo peor está por llegar: la costa podría registrar anomalías de entre 8 y 10 grados respecto a lo normal para esta época del año.

Se espera que el pico de la ola de calor se dé este lunes, con posibles nuevos récords de calor, tanto a nivel superficial como en ámbito marítimo.

Estas temperaturas son consecuencia de la ola de calor marina que estamos sufriendo en Catalunya. Se trata de un episodio en que la temperatura del agua es excepcionalmente elevada, como mínimo, durante cinco días.

Consecuencias nefastas

Lo que no es habitual, según explica el jefe de climatología del Meteocat Marc Prohom, es que se intensifiquen en frecuencia, duración e intensidad.

Desde el punto de vista meteorológico, el aumento de la temperatura del Mediterráneo va a implicar una carga de vapor de agua en la atmósfera y, por ende, futuras precipitaciones de mayor intensidad.

Además, danas como la ocurrida en la Comunitat Valenciana el pasado octubre serán más frecuentes en zonas de la costa.

Afectaciones medioambientales

Uno de los efectos más directos que vamos a notar es el aumento del bochorno. La humedad elevada impide que el sudor se evapore y, por lo tanto, que el cuerpo se enfríe.

Es más, en el Mediterráneo, las afectaciones a la flora y fauna son preocupantes. Las temperaturas del agua, que alcanzan niveles propios de pleno verano, o incluso se superan, están alterando los ecosistemas del mar.

Especies sensibles, como los corales y algunas algas, sufren estrés térmico, lo que puede provocar pérdida de biodiversidad.

Los peces y otros organismos marinos también se ven obligados a desplazarse a aguas más profundas o frías, lo cual afecta a la pesca local y a nuestro consumo.