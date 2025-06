Las 'colles de diables' de Gràcia firman un armisticio y encaran una fiesta mayor, este año sí, con pasacalles de fuego

No hay aún un programa impreso de la fiesta mayor de Gràcia, pero a un mes y medio de que dé comienzo la celebración todo indica que ha sido resuelto el enconadísimo conflicto que en 2024 dejó fuera de la agenda los pasacalles de ‘diables’. Fue un chasco monumental. Fue, dicen los que conocieron el caso desde dentro, un choque de egos y cabezonerías entre los ‘demonios’ más ancianos del barrio, la Colla Vella de Diables de Gràcia, y las otras dos agrupaciones con también un notable pedigrí, la Diabòlica y la Malèfica. Dicen esas mismas fuentes que se ha conseguido pasar página y la prueba del nueve es que esas tres ‘colles’ han participado juntas y sin contratiempos este pasado viernes por la noche en la fiesta mayor del Camp d’en Grassot, una entente infernal inimaginable hace menos de 12 meses.

Lo ocurrido en 2024 sorprendió a propios y extraños. La colisión de la Colla Vella de Diables de Gràcia con el resto de sociedades demoníacas de barrio hizo que el ayuntamiento les conminara a zanjar sus diferencias porque, en caso contrario, les impediría actuar. Algunos creyeron que aquello era un farol municipal. Sin embargo, el distrito llevó el pulso hasta las últimas consecuencias y, de esta manera, aunque la mayor seña de identidad de la fiesta mayor de Gràcia son sus calles decoradas, la ausencia del ‘ball de diables’ se consumó. Fue un accidente importante si se tiene en cuenta que esta es una tradición que, aunque con cambios, tiene sus raíces muy lejos, en el siglo XIV. Una exposición en curso estos días en Barcelona así lo recuerda. No está en cualquier lugar. Este relato histórico, comisariado por Raquel Ferret, lo alberga con mucho gusto el arzobispado de Barcelona en la Casa de l’Almoina. Así es. Le ha abierto sus puertas la iglesia al demonio, algo que, como se verá, no es tan extraño.

Un aprendiz de diablo, minutos antes del 'Correfoc' en la plaza de Joanic. / MANU MITRU

Fue a raíz de la invención de la celebración del Corpus Christi durante la Edad Media que surgió esa versión teatralizada de la figura del ángel caído. No era una contraprogramación. Formaba parte de la procesión. Tenía, claro, una función muy concreta. En una época en la que las misas eran en latín, aquello era una manera de sacar a la calle fragmentos del Nuevo testamento y representar algunos de sus episodios. Se le ponía cara al Mal y, cómo no, se le derrotaba en presencia de la parroquia. Sucedió, no obstante, lo previsible. El personaje evolucionó. El encargado de representar al diablo, vestido además de forma grotesca, se concedió a sí mismo con el paso de los años el derecho de hablar en público y, sobre todo, sobrepasar los límites de la corrección política. Decía en público lo que a lo mejor se susurraba en privado en las casas. A su manera, era algo carnavalescos.

En la tradición más canónica del ‘ball de diables’, lo importante, más que el fuego, son los versos que pronunciaba en público el jefe de la cuadrilla. Esa tradición tuvo altibajos. Perdió fuelle en algunas comarcas y fue algo más incombustible en otras, como en el Penedès. En Vilafranca, por ejemplo, los demonios entran directamente dentro de la iglesia durante la festividad de San Félix, como ahora lo ha hecho, sin mayores problemas, la exposición ‘La processó crema’ en la Casa de l’Almoina. No tiene nada de sacrílego. A su manera, los santos son el otro plato de la balanza de los demonios en la cultura católica. La ceguera puede ser muy mala consejera en esta materia. Quizá ha caído en el olvido, pero cuando en 1984 la compañía Comediants, que tanto hizo por darle un gran impulso a esta fiesta, quiso llevar su infernal espectáculo a un festival de teatro en Granada, la ultraderecha local trató de impedirlo. Portaban incluso armas de fuego. En realidad, no hace tanto de aquello.

Un padre y dos niños bailan bajo el fuego de un 'diable'. / MANU MITRU

Repescar aquí aquellos incidentes, viene al caso por dos motivos. El primero es porque, como explica Ferret, fue durante ese último tercio del siglo XX cuando los ‘balls de diables’ experimentaron una radical metamorfosis. “Adquirieron un carácter más laico. Fue una ruptura. Dejaron de representar al Mal en un contexto sacro y se convirtieron en protagonistas de una fiesta popular y, en el caso de Barcelona, muy participativa”. Fue en Barcelona donde nació la palabra ‘correfoc’, un sustantivo hasta entonces inexistentes. Fue una feliz idea. Se pretendió convocar a las ‘colles’ que aún mantenían esta tradición viva. Lo que sucedió fue inesperado. Como champiñones, nacieron a partir de ahí a decenas, entre ellas las de Gràcia, que no son las decanas de Barcelona. Ese honor corresponde a la Clot, que es de finales de los años 70 y, por ello, la chispa donde nació una nueva tradición bastante distinta de la alumbrada durante la Edad Media, sin versos, con unas cantidades de pólvora embriagadoras y en la que el público y ‘diables’ bailan juntos como si no hubiera un mañana.

El 'Correfoc' del Camp d'en Grassot. / MANU MITRU

El segundo motivo por el que viene a colación esa mirada retrospectiva es porque subraya qué gran lástima fue que las fiestas de Gràcia de 2024 caminaran cojas por la ausencia de esta tradición. No fue porque mediara una Guerra Civil o una pandemia o porque un colosal chaparrón veraniego lo impidiera. Fue por…, bueno, sigue sin quedar claro el porqué. En cualquier caso, una pena, sobre todo en un barrio, quizá el único, que puede presumir de tener una finca (calle de Josep Torres, 20) que rinde homenaje a Lucifer porque uno de sus dueños se supone que le vendió el alma a cambio de suerte en juego.

La exposición de la Casa de l’Almoina (antes no se ha mencionado) está abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre, vamos, que es un aperitivo perfecto para antes de la fiesta mayor de Gràcia y, también, de la Mercè. Su interés radica en que sirve de perfecta muleta de lo que pretende la Associació Antic Gremi de Revenedors, una entidad nacida en 1447, o sea, más menos cuando los ‘diables’ comenzaron a formar parte de las procesiones del Corpus, y que en 2024 dio un paso al frente para recuperar el formato tradicional de ese baile de demonios.