Barcelona presume al fin de su nueva Via Laietana

"Es estupendo, estoy muy contenta", exclamaba Rut, una joven vecina del barrio de Sant Pere, este domingo por la mañana. "Lleva años siendo una calle muy desagradable; hacías cualquier otra ruta con tal de no pasar por aquí", añadía. Eran las 11.00 horas de la mañana y pese al calor, paseaba sonriente por la emblemática Via Laietana. Una única preocupación turbaba su ánimo: "Me preocupa el carril bici de bajada, que es compartido con los coches".

Las reflexiones de esta barcelonesa concentraban los estados de ánimo ante la esperada inauguración de la calle que une el Puerto con el Eixample, que ha estado en obras durante tres largos años y sobre la que ahora planean diversos debates de movilidad. Lo confirmaba Marta, que vive en la misma Via Laietana: "Me hace ilusión que reabra, pero no sé si el V17 y el V15 continuarán pasando", reflexionaba –la respuesta a su duda es que no–. Ella misma recordaba que los vecinos han tenido "mucha paciencia", ya que han sido tres años "que se han hecho largos, con muchísimo tráfico". "No sé si está bien o mal, habrá que esperar, porque los comerciantes no parecen muy contentos", añadía Agustí, un veterano vecino del lugar.

Paseantes y turistas recorrían esta mañana una Via Laietana cortada al tráfico. / Jordi Otix

La reapertura de la Via Laietana ha contado con la presencia de Laia Bonet, primera teniente de alcalde, que expresaba su satisfacción: "Estamos felices de poder tener un nuevo eje cívico y económico después de tres años que se nos han hecho muy largos", ha manifestado. Bonet ha explicado que "Via Laietana pasa de cinco a tres carriles para el tráfico" y ha añadido que "con esta obra, Barcelona mejora". La teniente de alcalde ha recordado que el Ayuntamiento de Barcelona buscaba un impacto económico, con una vía más transitable para los paseantes y que espera que dé lugar a "nuevos proyectos y puestos de trabajo". En este sentido, ha asegurado que "hay edificios que podrían tener una nueva vida económica", algo en lo que el Ayuntamiento ya trabaja.

Durante su comparecencia ante los medios, Bonet ha recordado que habrá un único carril de subida abierto al tráfico reservado para los vecinos de los barrios de Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera y la Barceloneta, en una decisión que ha suscitado críticas de los vecinos del Gòtic. "Tienen la posibilidad de salida por la Rambla [ahora en obras] pero las próximas semanas serán de análisis", ha manifestado la primera teniente de alcalde. Bonet ha recordado también que si la remozada vía no tiene árboles es porque la escasa profundidad a la que se encuentran los túneles de la Línea 4 del Metro hacen imposible plantarlos.

Jornada de juegos y música en la calle

La inauguración de la nueva Via Laietana contaba con un extenso programa de actos en la calle, con juegos para niños y música, y se esperaba también la presencia del alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, que llegó con el tiempo justo tras regresar de Budapest. Desde primera hora de la mañana grupos de turistas, muchos de ellos en bicicleta, recorrían un espacio que estaba cortado al tráfico pese al intenso calor que hacía en la capital catalana.

A lo largo del kilómetro de la histórica vía proyectada por Ildefons Cerdà a inicios del siglo XX había distintos plafones informativos que recordaban su historia y las recientes obras. Unos trabajos en los que, como es habitual en el centro de Barcelona, aparecieron distintos restos arqueológicos. Entre los datos históricos destacados estaba el hecho de que su construcción, en 1908, fue la "reforma urbanística más grande hecha en Barcelona" hasta esa fecha. También destacaba una reliquia del transporte público situada en Via Laietana para la ocasión: el último de los Chausson Urbas, los autobuses franceses que recorrieron la capital catalana entre 1955 y la década de los 70.

Detalle de ambiente de la Via Laietana esta mañana en Barcelona. / Jordi Otix

Un paseo por Via Laietana permitía este domingo recordar parte de la historia, también económica, de la ciudad. Las sedes de Caixa Enginyers o Foment del Treball, la histórica patronal de las grandes empresas, que siempre se opuso a esta reforma, también el edificio histórico de Comisiones Obreras, del BBVA, la tristemente célebre Jefatura del Cuerpo Nacional de Policía o el edificio de Correos. Y a lo largo del paseo, algunos carteles situados por los vecinos del Gòtic criticaban el proyecto que se ha llevado a cabo.

Protestas vecinales y empresariales

"El Gòtic necesita el carril montaña de Via Laietana", se leía en estos carteles. "Es nuestra vía de salida para ir al centro de la ciudad", añadía. "Tres kilómetros y diez minutos más de itinerario no son una alternativa", especificaban los carteles, en referencia al recorrido alternativo por el Paral·lel.

Esta misma semana, 33 asociaciones vecinales, empresariales y negocios afectados hicieron un duro comunicado conjunto en que "celebraban" el fin de las obras pero alertaban de "la pérdida de funcionalidad viaria". El manifiesto "lamenta profundamente la falta de consenso en las decisiones de movilidad" y señala particularmente "las consecuencias de la pérdida del doble sentido de circulación", ya que en sentido ascendente está reservado al transporte público y a los vecinos de La Ribera, Sant Pere, Santa Caterina y La Barceloneta.

Las asociaciones y empresas firmantes recuerdan que según el proyecto "restringirá drásticamente la circulación del vehículo privado entre un 20% y un 30%, según el Ayuntamiento" y que generará "colapsos circulatorios". El manifiesto también expresa su preocupación ante la posibilidad de que el distrito de Ciutat Vella se acabe convirtiendo "en un barrio turístico".