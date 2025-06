Junts frena la aprobación del reglamento de las táser en Barcelona y su calendario queda en el aire

El camino para aprobar el reglamento que ampare la compra de la primera partida de pistolas eléctricas -las llamadas táser- para la Guardia Urbana en 2026 no está siendo del todo plácido para el gobierno de Jaume Collboni. Se encalló en el primer trámite en la comisión de Presidencia, en la que quedó en el aire al contar únicamente con el voto a favor del gobierno (PSC), y se ha vuelto a atascar en el pleno de este viernes. El reglamento no se ha aprobado principalmente por el voto en contra de Junts, un giro de guión inesperado que ha frenado el trámite. BComú y ERC también han votado en contra, PSC y PP a favor y Vox se ha abstenido.

De este modo, no se ha podido aprobar de manera definitiva el reglamento, que establece que no se podrá usar con menores de 14 años, cuando los Mossos rebajan esta edad a 12, ni tampoco con embarazadas, personas de edad avanzada y débiles de salud. Los Mossos d'Esquadra tienen estos dispositivos desde 2016 además de varias policías locales catalanas. Precisamente, la experiencia de estas policías ha beneficiado a la Urbana para regular estos dispositivos. El objetivo es que el cuerpo barcelonés la pueda usar en un año, a principios del próximo verano.

Con la demora en el trámite tras no aprobarse en este pleno, está por ver si se podrá mantener el mismo calendario o si el gobierno volverá a presentar el expediente en el pleno de julio. Es lo que pide Junts. El líder del grupo, Jordi Martí, ha instado al gobierno municipal a retirar el punto del orden del día para consensuar el reglamento con los sindicatos policiales y volver a votarlo en el siguiente pleno. En este, sí garantizan dar su apoyo, ya que están de acuerdo con el uso de las pistolas eléctricas. Como el gobierno de Collboni lo ha mantenido, los posconvergentes han votado en contra.

“Parón” en la tramitación

En declaraciones posteriores ante los medios, el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, no ha concretado si el calendario cambia de horizonte. “No hay intención de nada en estos momentos”, ha asegurado, aunque ha dejado claro que esta cuestión no tiene porque resolverse “necesariamente en un mes”. Pese a ello, dice que explorarán todas las vías para “encontrar una mayoría” que permita dotar de pistolas táser a la Urbana.

Según ha detallado, el proceso a seguir tras la aprobación que preveían para este viernes, era iniciar la adquisición y la formación específica de los agentes. “Nuestra idea era que los dispositivos estuvieran en la calle dentro de un año. A partir de ahora tendrá un parón y ya veremos qué recorrido tendrá”.

Batlle ha cargado duramente contra Junts, que dice que “ha perdido el norte” en una semana en la que la relación entre el PSC y los posconvergentes se ha complicado. Hace tres días fue la ruptura de las negociaciones sobre el 30% de vivienda protegida y ahora el rechazo al reglamento de las táser. “Ha sido una semana gloriosa para Junts”, ha dicho el teniente de alcalde, que les ha acusado de “buscar cualquier excusa para torpedear”. En menos de cinco minutos ha contestado Martí. Ante los mismos medios ha trasladado la responsabilidad a los socialistas y les ha acusado de mentir.

"Es absolutamente garantista"

Aunque Batlle ha defendido en más de una ocasión que el reglamento es "absolutamente garantista" y que han sido "muy rigurosos" en buscar "un punto de equilibrio", los Comuns y ERC han dudado de ello. Marc Serra (BComú) cree que “pone en riesgo a la ciudadanía y a la propia Guardia Urbana” y Jordi Coronas (ERC) no cree tampoco que se refleje en la propuesta, que tachan de "imprudente".

El líder del PP, Daniel Sirera, ha avalado la compra de pistolas eléctricas, pero lamenta que sólo se adquieran 22. “Esto no es un plan de seguridad, es una broma de mal gusto”, ha dicho. Al no aprobarse el reglamento, ha criticado que “Junts se alinea con ERC y Comuns para impedir que la Guardia Urbana use las táser”, lo que ve una irresponsabilidad. Por su parte, el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha ironizado que el reglamento de las táser “parece escrito una noche loca en Can Vies con un grupo antisistema”, aunque también está a favor de su uso.

Clubes cannábicos y Sijena

En otro orden de cosas, el pleno sí ha aprobado una proposición de PP que pide extender la multiinspección a todos los clubes cannábicos de la ciudad para verificar el cumplimiento de la legalidad y los requisitos urbanísticos y sanitarios, en la línea del compromiso del gobierno municipal, que insiste que ya trabaja en esta materia. Ha contado con los votos a favor de Junts, PSC, PP y Vox, y la abstención de BComú y ERC.

Por otro lado, también ha prosperado una iniciativa de ERC que pide apoyar los acuerdos del Patronato del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), abrir incidencia por la imposibilidad técnica de extracción de los frescos de Sijena e instar a los responsables culturales de la Generalitat, el Estado y el Ayuntamiento a posicionarse públicamente a favor de estos acuerdos, también al Ministerio de Cultura a garantizar la protección de las pinturas. Sólo han votado en contra PP y Vox.