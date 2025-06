Art Nou 2025: cuándo empieza y dónde es el festival de artistas emergentes en Barcelona

Según la RAE, el arte es la actividad consistente en crear obras que, mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios, produzcan estimulación estética o intelectual.

No obstante, para muchos artistas es una manera de expresarse y de transmitir sus pensamientos a través de la belleza, la emoción o el significado.

A lo largo de los siglos, el arte ha servido para expresar todo tipo de ideas, desde las más banales hasta las más revolucionarias.

De hecho, en muchas ocasiones, artistas de todo tipo han sido censurados por expresar sus ideas, según las motivaciones censoras de la religión, la sociedad o la política de turno.

Presente en la historia

Incluso artistas como Miguel Ángel han sido tachados de inmorales: la Capilla Sixtina fue catalogada de obscena por defensores del catolicismo, incluyendo el papa Pío V. En la obra figuran unas almas de humanos desnudos que muchos consideraban innecesarias.

El arte ha estado presente durante toda la historia de la humanidad y así continúa, aunque ha ido evolucionando a lo largo de los siglos: ahora, las galerías y exposiciones son las protagonistas.

Más de 40 artistas

A partir del 25 de junio hasta el 4 de septiembre, las calles de Barcelona y L'Hospitalet se llenarán de obras de jóvenes artistas gracias a 'Art Nou', el festival que desde hace catorce años se ha convertido en un termómetro para medir la creatividad joven en el arte contemporáneo.

Más de cuarenta artistas nacionales e internacionales menores de 35 años desplegarán su talento en las 22 galerías, ocho espacios independientes y cuatro instituciones para atrapar al público con sus piezas.

La 14ª edición de Art Nou 2025 empezará el 25 de junio con la inauguración de todas las exposiciones de Barcelona y el 26 de junio con las de L'Hospitalet, donde empezará la edición de este año en el Edificio Isaac Peral con la intervención de los artistas Irantzu Yaldebere y Jangitz Larrañaga.

Extenso programa

El 4 de septiembre se celebrará el acto de clausura en La Capella -situada en Ciutat Vella- con la actuación de la bailarina catalana Blanca Tolsá Rovira y, además, se entregará el Premi Art Nou del año.

Art Nou ofrecerá un extenso programa de exposiciones, actividades que incluyen visitas guiadas, inauguraciones, conversaciones con artistas, performances, proyecciones y acciones en galerías, instituciones y espacios independientes.

Entre las propuestas más curiosas destacan dos exhibiciones que invitan a vivir una experiencia sensorial y conceptual: en la calle Campo Florido 54-56, Soledad Marcote (New Errror), Lorena Ruiz Pellicero, Gaby Lobato y Aitanna Pascual Casaux presentan 'La irrupció no és sempre una explosió', una muestra que se adentra en el susurro de las imágenes y los gestos.

Despegue profesional

En LAB 36 (Trafalgar 36), la artista Julia Creuheras traerá ' Turning up the light to see the darkness', una muestra que juega con el contraste entre la luz y la oscuridad.

Para la mayoría de participantes, Art Nou representa una plataforma de despegue profesional que abre el camino para la producción artística y reflexión crítica.

En esta edición, el festival reafirma su compromiso con la diversidad creativa y la innovación explorando temas como la identidad, la memoria, los vínculos personales o el misterio y la incertidumbre.