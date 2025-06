Junts, PP y ERC se suman al rechazo a la ampliación del aeropuerto de los Comuns en El Prat

El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) mantiene su rechazo frontal a la propuesta de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat que hace apenas unas semanas expuso el president de del Govern de la Generalitat, Salvador Illa (PSC). La alcaldesa de la ciudad, Alba Bou (Comuns), ya ha reiterado su oposición al plan en distintas ocasiones desde que se presentó. Este jueves 26 de junio, sin embargo, lo ha hecho con el apoyo de las secciones locales de ERC, PP y Junts, partidos, estos dos últimos, que en el Parlament o el Ayuntamiento de Barcelona ya han manifestado una opinión favorable a la ampliación de una infraestructura clave en la movilidad de Catalunya y España, más allá de algunas reticencias o dudas manifestadas en las últimas semanas a raíz del anuncio de Illa.

Las cuatro formaciones, de entre las cuales solo los Comuns gobiernan en la ciudad, han aprobado en el Pleno ordinario de este mes de junio una declaración institucional contra la expansión del equipamiento tras sumar 15 votos a favor, una abstención y nueve votos en contra. Entre otras cuestiones, el texto aprobado sostiene que el aeropuerto es una infraestructura que "ha llegado al límite de su capacidad en un contexto de emergencia climática y ecológica" y que la ampliación "altera el equilibrio" que en los últimos años han mantenido infraestructuras como el puerto, el mismo aeropuerto, los espacios naturales y las zonas urbanas de la ciudad.

En este sentido, la declaración aboga por la necesidad de "preservar unos espacios naturales que son una reserva clave de biodiversidad", denuncia que el proyecto de Illa "no encaja con un modelo de crecimiento equilibrado" y, entre otras cuestiones, reclama un nuevo modelo de sistema aeroportuario en Catalunya con un órgano de participación directa con Aena, la Generalitat, los municipios del territorio y el Ayuntamiento de El Prat "como municipio que acoge prácticamente toda la infraestructura del aeropuerto".

Así, los partidos que no han apoyado la declaración han sido Vox, Jóvenes y pensionistas decidimos y el PSC. Destaca aquí el caso de los socialistas, debido a que la formación gobierna en la ciudad de la mano de los Comuns. En su intervención, el portavoz del PSC en El Prat, Juan Pedro Pérez, ha defendido que el proyecto del Govern mantiene unas "intenciones claras de compromiso con la biodiversidad" y que estas "suponen un punto de inflexión". Pérez ha dicho que su grupo no quiere "un crecimiento descontrolado" y que El Prat asuma "las consecuencias", pero que no reciba las "compensaciones" previstas. Así, ha reiterado su "compromiso" en mantenerse "vigilantes y atentos con los compromisos de mejoras ambientales" y ha aprovechado para postular a su formación como "negociadores" con el govern de la Generalitat para tratar de desencallar demandas históricas como una mejora del trasporte público en la ciudad, aumentar la recaudación del aeropuerto en caso de que este crezca o reclamar la prolongación de la L1 del metro hasta la ciudad.

Los partidos de la oposición han aprovechado así la distancia manifiesta entre los socios del gobierno pratense y han advertido de las posibles afectaciones que este episodio puede suponer de cara a la gobernanza local. La misma alcaldesa ya había explicado en los días posteriores a la presentación del plan de Illa que sus socios en el ejecutivo local habían dado apoyo a la idea de Salvador Illa para hacer crecer el aeródromo y, a preguntas de la prensa, reconoció mantener una "discrepancia importante", pero aseveró que "tenemos otras muchas cosas que nos hacen tener la confianza plena de que el gobierno de nuestra ciudad es un gobierno estable y seguirá funcionando por el interés de la mayoría".

Reforzar Girona, Reus y la alta velocidad

Otro de los acuerdos expuestos en la declaración aprobada insta a transformar el sistema aeroportuario catalán que integre, además del de El Prat, los aeródromos de Reus y Girona y que disponga de un plan estratégico que especialice a cada una de estas infraestructuras. En la misma línea, reclama realizar las inversiones "urgentes y necesarias" en la red ferroviaria para mejorar la conectividad con los aeropuertos y enlazarlos con la alta velocidad de modo que "se redistribuya la carga de vuelos y el impacto económico en todo el territorio".

Precisamente, estas han sido algunas de las principales alternativas a la ampliación defendidas por los portavoces de Junts, Gerard Valverde, y PP, Miguel Ángel Ochoa, para justificar su negativa a la ampliación del aeropuerto tal y como la proyecta el Govern de Salvador Illa. "El Prat ya ha sido más que solidario con la resta del país. Si ahora renunciamos, ¿dónde estará el límite?", se ha preguntado Valverde, quien ha reconocido que su argumentario puede contradecir al de su formación en otras administraciones, pero que ha asegurado que, entre su partido y El Prat, "mi obligación es defender a mi ciudad". Además, y esta vez sí en la línea de su grupo político, ha criticado a Aena por "relegar al aeropuerto de El Prat a un papel secundario" y donde el principal peso lo tengan los vuelos 'low cost'.

Por parte del PP, Ochoa ha dicho que Barcelona y la Generalitat han usado históricamente a El Prat como su "cuarto trastero" y, con una argumentación a la del alcalde de Castelldefels, Manu Reyes (también del PP), ha reprochado a la Generalitat que se implementen Zonas de Bajas Emisiones por la contaminación de los coches, pero que luego no se mantenga el mismo criterio con los aviones. Así, el portavoz de ERC en el hemiciclo, Jordi Ibern, ha rechazado "de forma clara y rotunda" la ampliación del aeropuerto "por sus graves consecuencias económicas y medioambientales" y ha tachado el modelo propuesto por el Govern de "especulativo, depredador e insostenible".