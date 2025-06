Nervios y colas en el primer día de cortes en la línea L4 del metro de Barcelona

Pasan pocos minutos de las siete de la mañana y en la parada Verdaguer de la L4 del metro hay mucho trasiego. A la llegada del convoy que se dirige hacia Nou Barris, los pasajeros son informados de que hay que bajarse. La gran mayoría ya lo sabe, la información en los días previos ha llegado bien: la línea se interrumpe desde este miércoles hasta el 31 de agosto hasta Trinitat Nova, prolongándose la interrupción en las tres últimas estaciones hasta el 7 de septiembre, pero algunas personas se quedan sorprendidas y siguen el río de gente.

En el exterior, dos trabajadores de TMB señalan el camino hacia el bus lanzadera estacionado en la calle Bailén que sustituye el recorrido del metro. “La gente prefiere preguntar que mirar los carteles”, explica el informador mostrando el gran plafón justo al lado que indica la parada, a unos 150 metros. El bus se llena al momento.

Primer día de cortes en la L4 del metro de Barcelona / JORDI OTIX

Los usuarios no tienen tiempo que perder. “Voy 15 minutos tarde”, explica Daisy sin parar de andar. “Estamos todos un poco perdidos, es el primer día”, explica. TMB ha insistido esta primavera, como en cada ocasión que hay que cortar una línea por obras, que la mejor alternativa al metro es el propio metro: usar el resto de líneas para llegar lo más cerca posible del destino. Aún así, la lanzadera capta buena parte de los viajeros afectados y trata de imitar en superficie el trayecto subterráneo suprimido.

La conductora del bus atiende con una sonrisa al pasaje. “Cada verano me toca hacer de lanzadera. Es el mejor momento para hacer las obras”, señala. Pero Núria Marfil no sabía que había obras. “Me lo he encontrado de golpe. Y será todo el verano igual”, dice con calma, pero pese a su tono tranquilo afirma que se siente indignada: “No pienso levantarme más temprano”.

Cambio radical

A las 8:00 horas el escenario cambia radicalmente. Se forma el embotellamiento de tráfico habitual en esta hora, el bus no puede avanzar, y en la acera de la calle Bailén se aglomeran los que bajan del bus y se dirigen al metro y los que salen. En una ocasión, aún no ha llegado el siguiente bus, y los usuarios esperan. "Esto no puede ser, la frecuencia debe ser la misma del metro", se queja un usuario.

Se diferencia claramente en las caras de los usuarios aquellos que llegan tarde de los que no. "Vengo de Alfons X, solo son dos paradas en bus y ya voy tarde, no me imaginaba perder tanto tiempo", se lamenta Cristina Puigdomènech. Los usuarios coinciden en señalar que la demora respecto a un día normal es, por el momento, de entre 10 y 20 minutos.

"Es una vergüenza, siempre lo mismo", exclama un señor que no quiere perder ni un minuto dando explicaciones de su viaje. "El tráfico en superficie no es nunca lo mismo que el metro", dice Antoni Sánchez, que en su caso se dirige tranquilo hacia su trabajo.