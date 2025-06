Golpe a las tiendas de marihuana en Barcelona: ocho investigados y más de 2.000 productos incautados

Un golpe policial estrecha el cerco sobre los negocios consagrados a la marihuana en Barcelona, como los ‘grow shops’, dedicados a la venta de productos para el cultivo del cannabis y derivados del cannabinol (CBD). La Guardia Civil desplegó a 107 agentes y la Guardia Urbana a otros 42 repartidos en 13 equipos en un registro conjunto el 12 de junio, que se extendió por 17 tiendas que ofrecen productos derivados de la marihuana en diferentes barrios de la capital. Se saldó con ocho personas investigadas por presunto tráfico de drogas -ninguna de ellas detenida- y otros tantos establecimientos a los que se acusa de encubrir el mismo supuesto delito. Los policías abrieron 62 denuncias por infracciones de distinto tipo, que se detectaron en todos los negocios examinados, identificaron a 37 personas y se incautaron de 2.249 productos con CBD, como vaporizadores, cremas y caramelos, como 38 'chupachups'.

El CBD -un derivado del cannabis conocido como ‘marihuana legal’- se permite comercializar en caso de que se obtenga del cáñamo y se acredite que el contenido de THC -el principal psicoactivo de la marihuana- no supera el 0,3% de los productos. De rebasarlo, se considera que se trata de un estupefaciente y comporta responsabilidad penal. El jefe de operaciones y de policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil en Barcelona, el el teniente coronel Jorge Raúl Sáez, ha comentado que, precisamente, la batida pretendía "comprobar la legalidad o el cumplimiento de la legislación en materia de productos alimenticios con contenido de CBD".

La Guardia Civil y la Guardia Urbana han explicado este miércoles que el material hallado en algunos de los ‘grow shops’ carecían del etiquetaje homologado que certificara la composición de los artículos con CBD, así como advertir del riesgo potencial en caso de consumirlos. A su vez, se decomisaron 19.300 semillas no autorizadas para su venta, al no poderse comprobar el origen y la trazabilidad del material para acreditar que cumple con la legalidad.

Pilas y mecheros con doble fondo

Además, los agentes aprehendieron varios kilos de distintos estupefacientes, incluidas dosis empaquetadas para ser despachadas. En el operativo se confiscaron 21 kilos de cogollos de marihuana, 880 ‘blísters’ con cogollos, medio kilo de flores de cannabis, 15 gramos de hachís repartidos en 125 bolsas, un gramo de cocaína y 4,5 gramos de ketamina. También se aprehendieron 31 vapeadores, una defensa extensible y 38 objetos con doble fondo para ocultar droga, como mecheros, latas, envoltorios de chucherías y tornillos.

Los enseres manipulados son ingeniosos para disimular la dosis: bolsas de palomitas (que no contienen palomitas), botes de raviolis con doble fondo, botellas de agua que pueden desenroscarse, pilas, mecheros, tornillos y destonilladores con compartimentos ocultos… incluso una piedra que, si se gira, esconde un hueco donde camuflar la droga.

"No es que estén específicamente prohibidos, pero sí son piezas que fueron intervenidas por su vinculación en lugares donde se imputan delitos", ha explicado Sáez. El intendente de la Guardia Urbana, Pedro José Jiménez, ha precisado que esos artilugios no se distribuyen con droga en su interior en los locales, sino que "están a la venta para que los usuarios puedan transportar las sustancias ocultas por la calle".

Tras el registro, los establecimientos se enfrentan a la apertura de expedientes que podrían derivar en multas y, eventualmente, en órdenes de cierre. Por ahora no se ha clausurado ninguno de los comercios inspeccionados. La Guardia Urbana estima que las primeras sanciones puedan resolverse en medio año.

Entre las infracciones que afloraron en los negocios, se contabilizaron tres denuncias por contrabando, 21 por irregularidades en la venta de semillas y dos por asuntos fiscales. También se achacan ocho incumplimientos de ordenanzas municipales, 10 de seguridad ciudadana, dos de seguridad alimentaria, una por publicidad engañosa y otra por uso indebido de sistemas de videovigilancia, entre otras.

Más controles

El dispositivo de la Guardia Civil y la Guardia Urbana se une a otras actuaciones en los últimos meses de ambos cuerpos sobre las tiendas de derivados del cánnabis. El Instituto Armado examinó otros 38 establecimientos del mismo tipo en diferentes localidades de la provincia de Girona esta pasada primavera, que concluyó con más de 60 denuncias y 138.000 semillas confiscadas.

Por su parte, la policía local de Barcelona inspeccionó 28 'grow shops' en mayo, requisó unos 1.800 objetos y apreció 145 infracciones que comportarán expedientes de restitución o sancionadores. También se imputó a dos individuos por tenencia de estupefacientes. Además, Barcelona clausuró semanas atrás el primero de los 30 clubes cannábicos a los que ha abierto procedimientos sancionadores.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmado que los controles continuarán y ha avisado que los operativos son "un toque de atención" para las tiendas de derivados de la marihuana. "Vamos a intentar inspeccionar todos los 'grow shops' de Catalunya", se ha comprometido Prieto, que ha manifestado que la intención es que esa clase de negocios con supuestos tasados sobre qué pueden ofrecer y qué está vetado "no se sientan fuera de peligro". "No podemos permitir que haya locales con apariencia legal que vendan productos que no se pueden vender", ha resuelto.

A su vez, el delegado ha advertido contra la "banalización" del cannabis, en especial al advertir del aumento de intoxicaciones por gominolas de marihuana. "No hay drogas blandas y duras, es un problema de salud pública muy grave", ha postulado. También ha señalado el crecimiento del crimen organizado vinculado al cultivo y al tráfico, radicado en Catalunya pero que en el 90% de los casos actúa a su vez en otros países. Prieto ha concretado que se desarticularon 65 grupos en 2024 y este año va camino de ser más, al haberse desmontado ya 42 redes. "No podemos ser la gran plantación productiva de Europa", ha zanjado.