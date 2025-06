Junts rompe la negociación con el PSC para reformar el 30% de vivienda protegida en Barcelona

Junts da por rotas las negociaciones con el PSC para modificar la norma del 30% de vivienda protegida y no apoyará la propuesta del gobierno de Jaume Collboni. Tras semanas de intensas negociaciones en las que parecía que el acuerdo era inminente, los socialistas añadieron presión a los posconvergentes la semana pasada para tratar de cerrar un pacto lo antes posible, en concreto, antes del 1 de agosto. Sin embargo, este ultimátum no ha dado buenos resultados. Al contrario, ha propiciado que las conversaciones no hayan llegado a buen puerto.

“La principal responsabilidad de que estas conversaciones no hayan acabado bien es de Collboni y del PSC”. Así de claro lo ha dicho el líder de Junts, Jordi Martí, en una rueda de prensa este miércoles, en la que, pese a todo, ha reivindicado la voluntad de diálogo de su grupo municipal. Aunque dice que nunca se han fiado de Collboni y su gobierno, asegura que decidieron embarcarse en la negociación para tratar de desbloquear la modificación del 30% porque para ellos es prioritario encontrar soluciones a la crisis de la vivienda.

Junts reprocha sobre todo la actitud del gobierno del PSC y acusa a Collboni de no "arremangarse" para lograr un acuerdo. "En ningún caso se ha arremangado como alcalde para intentar acelerar y llevar a buen término las negociaciones", ha criticado, y dice que se limitó a "delegar" esta cuestión a los tenientes de alcalde Laia Bonet y Jordi Valls. Además, le ha reprochado "las advertencias, las presiones y los ultimátums”. Martí ha insistido en que esta no es la manera de trabajar de Junts.

Las razones

Según ha explicado Martí, el PSC no ha aceptado las condiciones que Junts puso para apoyar la propuesta de flexibilización del 30%. Entre otras, ha asegurado que los socialistas no aceptan reducir el IBI un 4%, como pedían, y plantea una rebaja máxima del 2%. Dice que tampoco consienten ampliar de 600 a 1.000 metros cuadrados el límite a partir del cual aplicar la norma, ni garantizan la cesión de todos los activos de la Sareb para Barcelona. Tampoco se niegan a no volver a repetir la fórmula de tanteo y retracto que se hizo con la compra de la Casa Orsola.

Más allá de las cuestiones técnicas de la propuesta, otro motivo que ha distanciado a los de Junts en la negociación es la idea consolidada de Collboni de “hacer un tripartito” con Bcomú y ERC. “Es imposible pactar un acuerdo con Junts y decir que lo quieres ejecutar a partir de 2027 con Comuns y ERC”, ha afirmado Martí. “Es incongruente”.

"El acuerdo no era imposible"

Aun así, Jordi Martí, que ha reconocido que "el acuerdo no era imposible", ha dicho que no estarán nunca cerrados a negociar, pero que ahora está en manos del gobierno decidir si quiere flexibilizar su posición. "Como ahora no es posible, lo que hacemos es cerrar esta carpeta".

Igualmente, el líder de Junts duda de la voluntad real de Collboni y el PSC de llegar a un entendimiento e incluso cree que a los socialistas les sale más a cuenta electoralmente no lograrlo. Con todo, se ha comprometido a aprobar e impulsar la modificación del 30% "en pocos días" si en 2027 ganan las elecciones o forman parte del próximo gobierno.