Los socorristas de Barcelona se niegan a trabajar en la verbena de Sant Joan y piden mediación municipal

Barcelona está al borde de quedarse sin socorristas la noche de Sant Joan. El personal encargado de la vigilancia en las playas de la ciudad han anunciado que no trabajarán durante la verbena si no se garantizan sus derechos laborales. Denuncian que la empresa adjudicataria no les ofrece seguridad: ni equipos de protección individual, ni prevención de riesgos laborales, ni contacto con el resto de cuerpos de seguridad. “Básicamente pedimos seguridad y en estas condiciones no podemos trabajar”, avisa el secretario general de la sección sindical de socorristas, Nacho Diaz, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

A pocas horas de que anochezca y las playas empiecen a llenarse de gente para celebrar la noche más corta del año, la plantilla mantiene el pulso con la empresa concesionaria y ha pedido que al Ayuntamiento de Barcelona que se implique y medie para resolver el conflicto. Por el momento, han logrado una reunión con el consistorio, que se celebrará a las 20 horas.

Según explica Díaz a este diario, la acumulación de turnos rompe con las condiciones imprescindibles para ejercer con seguridad. Su jornada laboral es de 10.30 a 19.30 horas y el servicio para la verbena es de 21 horas a 7 horas del día siguiente. “Este servicio no está dentro de nuestro convenio y el ayuntamiento no nos ayuda”, lamenta.

Desde el ayuntamiento señalan que han seguido "de cerca las negociaciones entre la empresa adjudicataria y el comité de empresa" y que les consta que la empresa ha llegado a una "serie de acuerdos" con la plantilla "de carácter económico y de protección individual" que supuestamente ratificarán esta tarde en la reunión, según fuentes municipales.

El precedente de 2023

“No pueden tirarnos al campo de batalla sin seguridad”, subraya mientras recuerda que esta no sería la primera vez que se plantan y no trabajan para la verbena. En 2023 ya se negaron a trabajar. En aquel entonces advirtieron con firmeza que no cubrirían el turno de vigilancia si no se respetaban los descansos legales. También señalaron como grave riesgo trabajar en plena verbena con uniformes inflamables, ante el peligro que representan fuegos y petardos .

Desde su punto de vista, la plantilla del servicio de socorristas de Barcelona le ahorra “una media de 30 asistencias al servicio de emergencias”, entre las cuales se encuentran “heridas de todo tipo”, como quemaduras, caídas y golpes, traumatismos o atragantamientos.