Miles de personas abarrotan las playas de Barcelona en Sant Joan: “Venimos a ver amanecer”

Pese a un puente festivo de lo más tentador para marcharse unos días de Barcelona y empezar a saborear el recién estrenado verano, la verbena de Sant Joan 2025 ha cumplido con las expectativas y ha llenado de gente las playas de la ciudad. Pasar la noche frente al mar sigue siendo el plan estrella y en esta ocasión se ha mezclado este lunes un día espléndido de sol y mucho calor -que ha invitado a los bañistas a aprovechar hasta el último rayo de luz- con las primeras horas de jarana de la noche más corta del año.

Aunque la tradición dicta que la fiesta da el pistoletazo de salida cuando llega la noche, la realidad es que el jolgorio ha empezado antes del atardecer. Las ganas de fiesta se han hecho evidentes hacia las 20 horas, cuando los pareos y los grupos de gente han ido invadiendo la arena, la mayoría cargados de neveras, mesas, sillas, comida y bebida. "Sólo venimos a pasarlo bien", dicen Juan y Ricardo, que hace tres años que repiten el mismo plan. Forman parte de un grupo de ocho amigos que no se plantean hacer otra cosa para Sant Joan. Ellos han escogido directamente el bañador como 'outfit' de la noche. De hecho, no han tardado en darse el primer baño, ante las altas temperaturas y la humedad que reinaba.

Un grupo de personas celebra Sant Joan en la playa en Barcelona. / Manu Mitru

De fondo se escuchaban ya los primeros petardos, que han llegado tarde en comparación con el ambiente vivido otros años. Donde sí se han oído con fuerza ha sido en la plaza del Poeta Boscà, frente al mercado de la Barceloneta, alrededor de la hoguera autorizada por el ayuntamiento. Centenares de personas se han congregado al ritmo de los tambores. Y es que nada como la música para amenizar una buena fiesta.

Celebración Sant Joan en la Barceloneta. / Manu Mitru

En la playa, los grandes aliados para ello han sido los altavoces. Andrea, Regina y Alba llevaban uno bien grande y muchas ganas de juerga. “Venimos a ver amanecer, ¿a qué hora termina esto?”. Las tres chicas formaban parte de un grupo más que preparado para, evidentemente, que se les hiciera de día.

Los chiringuitos, "a peor" cada año

Este año los chiringuitos han vuelto a tener prohibido organizar fiestas con equipos de música como hacían antes de la pandemia. Sí han podido ofrecer comida y bebida hasta las 3.30 horas, una hora más que el resto del año. Sin embargo, eso sigue sin ser un aliciente para los dueños, que ven "como año tras año va a peor".

Mateo, el encargado del chiringuito Chambao, explica que "cuando había DJ se montaban colas enormes para entrar". "Ahora la gente prefiere estar en la playa o en los sitios donde hay música". Es cierto que la gente en la arena no parecía echarlos de menos tampoco. Algunos ni se han percatado que hay la opción de tomar algo en un chiringuito. Ya vienen preparados de casa, con la compra ya hecha y con la esperanza de encontrar a algún vendedor ambulante, también vetados por el ayuntamiento.

La verbena sostenible

Y entre todo el jaleo de bebidas, alcohol, bolsas de plástico y comida de picoteo, este año se repite la iniciativa que nació el año pasado para celebrar una verbena sostenible. Se trata de un espacio en la playa de Sant Miquel sin alcohol, sin residuos y con actividades lúdicas gratuitas para disfrutar “en plena conexión con el mar”. Es una propuesta de asociaciones y entidades vecinales para vivir otro tipo de ambiente en la playa, que no ha logrado congregar a demasiadas personas. Confían en triunfar más el año que viene y achacan la poca afluencia al puente festivo.

El espacio para una verbena sostenible en la playa de Sant Miquel de la Barceloneta. / Manu Mitru

Playas vacías a las 6 horas

Aunque las hogueras y la playa son planes masivos que nunca fallan, los bares y las discotecas también han sido una buena alternativa para mucha gente. Muchos de ellos incluso aprovechan para hacer ambas cosas. Empezar en la playa y rematar la noche en una pista de baile. Eso sí, para quienes escojan la playa como su único plan deberán abandonarla a las 6 horas, para que los operarios las pongan a punto para los bañistas entre las 9h y las 10h. A muchos, seguramente, la noche se les hará más corta de lo previsto.

Lo que ha faltado este año han sido socorristas, que se han plantado y no han trabajado al no sentirse seguros. Para cubrir todos los servicios que requiere la noche, el ayuntamiento ha desplegado un dispositivo especial que incluye 528 personas y 240 vehículos destinados al aseo del espacio público y recogida de residuos. El objetivo es levantarse el martes por la mañana como si no hubiera pasado, un año más, la noche más corta del año.