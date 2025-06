Las fiestas barcelonesas de elrow conquistan la mayor (y nueva) discoteca de Ibiza: [UNVRS]

Al equipo de elrow, la marca de entretenimiento barcelonesa que hace bailar a 700.000 personas al año en 20 países, se le habían quedado pequeñas las discotecas. Su creatividad, sus alocados y artísticos montajes, su ambición... no cabían en las cajas escénicas de los clubs, así que en los últimos años se han prodigado más en festivales y eventos a la fresca. Hasta que ha llegado [UNVRS], la mayor sala de Ibiza y una de las mayores del mundo, con el atrevimiento y el presupuesto para desarrollar un escenario a la altura de lo que imagine la saga del ocio de los Arnau. El local se transforma cada sábado en una fiesta donde musicón, arte, tecnología y diversión hacen bailar a 8.000 noctámbulos de distintas generaciones al son de los cuatro espectáculos que alternan.

[UNVRS] recoge la memoria festiva y la estructura de lo que fue el mítico Ku de Ibiza y después Privilege, renovado ahora como hyperclub. La IA define esto como "concepto innovador que fusiona la experiencia de un club nocturno tradicional con elementos de tecnología, arte y diseño inmersivo. Se trata de un espacio que va más allá de la simple música y el baile, ofreciendo una experiencia completa y multisensorial" y justo pone el nuevo templo nocturno como ejemplo. El espacio relanzado por The Night League, que lidera Yan Pissenem (artífice también del éxito de Hï y Ushuaia) mantiene el hechizo de anteriores etapas con sus terrazas a la fresca con look balear, pero añade una cúpula vegetal que corona uno de los espacios abiertos y el interior es ya de otra galaxia. Para empezar, la escultura de un platillo volante estampado ante el local pone en situación al noctámbulo. Un universo paralelo al que también apeló el actor Will Smith, protagonista de la campaña de lanzamiento. Y cuya entrada cuesta a partir de 80 euros.

Montaje Nowmads: NewWorld de elrow en [UNVRS]. / elrow

El pasado 7 de junio elrow abrió su temporada ibicenca, avanzando hacia lo que llaman elrow 2.0. Es decir, donde la tecnología ya permite imaginar historias sin límite. La estirpe del ocio se remonta en origen a 1870, en Fraga (Huesca), volcada primero en el baile de salón y mucho después en los decibelios del Florida 135, el innovador festival de Los Monegros y el entretenimiento de calidad. Hasta sumar ya seis generaciones, que en la actualidad representan los hermanos Juan y Cruz Arnau Lasierra, que crearon la nueva marca empresarial en 2010.

Les caracterizan las experiencia inmersivas, "donde el público es el auténtico protagonista, sumergido en un mundo de fantasía, creatividad y diversión". No escatiman en artistas, DJ y un enorme ejército de diseñadores y productores de sus personajes y vestuarios.

Bailando embelesados

Su filosofía son las fiestas corales donde no dejan de pasar cosas pero el cliente baila, integrado en la dinámica de la noche, sin que nadie cope la atención. No obstante, hay que advertir que en esta nueva aventura el despliegue de pantallas, arte digital, cinética y recursos que ofrece la sala deja embelasados en un primer momento a los parroquianos, que tratan de alcanzar a contemplar todo lo que sucede a la vez en algunos momentos.

La fiesta barcelonesa, en la pista principal de la discoteca [UNVRS] en Ibiza. / elrow

¿Cómo se cocinan las fiestas de elrow? La marca suma gran variedad de producciones, que despliega en fiestas en medio mundo. Pero para [UNVRS] ha versionado cuatro montajes pródigos acordes a las nuevas dimensiones y recursos técnicos del macroespacio, de la mano de tres creadores internacionales y uno español, con 15 directores artísticos. Hasta el próximo 4 de octubre (última sesión) los irán rotando, sin un orden específico. En sus dos primeras semanas ha desplegado el montaje Nowmads: NewWorld, estrenando "un nuevo lenguaje de celebración". Esculturas monumentales, 'performer's en constante movimiento y una explosión de color e imágenes que "desdibujan los límites entre lo real y lo imaginado".

La empresa fundada por los Arnau --Juan padre, jubilado, aún ejerce desde la barrera de eventual asesor, y Vicenç Martí la preside-- tiene su sede creativa en Barcelona y una gran nave de producción en Gavà, además de una sede de recursos humanos y finanzas en Bilbao. Pero cuentan con otra nave en Ibiza para poder gestionar las producciones que despliegan en la isla (también en Ushuaia este año). Cuentan a El Periódico que para cada fiesta en [UNVRS] necesitan nueve tráilers con material. El desmontaje de las fiestas de los viernes (de David Guetta) comienza al acabar la sesión poco después de las 6.00 horas del viernes, cuando el equipo de elrow entra en acción para desplegar su magia y que todo quede listo antes del inicio de su fiesta. Son 18 horas de trabajo sincronizado para atar todos los cabos en el que trabajan casi 50 personas.

Explica Juan padre que lo más complicado en sus premiadas fiestas es precisamente la logística, "cuadrar a artistas" llegados de actuaciones en distintos países, y todo el equipo que necesitan. "Es como un circo ambulante", resume, porque en pocos días habrán estado en Italia, en Madrid, en Ibiza y en breve en Nueva York, en distintos festivales.

120 animadores y lavabo con DJ

Retomando el hilo ibicenco, detallan que una vez comienza el fiestón de [UNVRS] despliegan a unas 120 personas de animación (actores, actrices, zancudos, aéreos, 'showteam' de confetti y demás), además de 10 en producción y cinco técnicos para luces, 'mapping' y visuales. La puesta en escena va mucho más allá de la sala central que ilustra este artículo, y abarca los distintos espacios y recovecos de menor tamaño de la macrodiscoteca. En especial los 60 revolucionarios palcos VIP, que tienen acceso directo y alojan tanto a clientes jóvenes como a los de más edad, que salen menos pero quieren una buena fiesta de tanto en tanto. Para ellos se destinan 40 de los animadores. Alcanza también El Apartamento, como una disco dentro de la disco, o un chill out de lujo al que pueden acceder los clientes de los palcos y los que dan más color del local. Y hasta un fabuloso lavabo general presidido por un DJ.

Otro momento de la fiesta Nowmads de elrow en Ibiza. / elrow

Mientras en cabina suenan Bastian Bux, Franky Rizardo, Kölsch e Ilario Alicante, en la fiesta Nowmads (la única fotografiada hasta el momento) surgen visuales envolventes en 360º, ruedas gigantes en movimiento, estructuras que aparecen por donde no se esperan, acróbatas descendiendo del techo y criaturas de estética futurista que parecían salidas de una gran producción de Hollywood, en constante mutación. Un trabajo gestado durante seis meses y que ahora experimentarán miles de noctámbulos en Ibiza.

La pasada madrugada estaba previsto el estreno de la nueva versión de como 'Hallucinarium', de Alex y Allyson Grey. Les seguirán próximos sábados 'Neo Kaos Garden' de Okuda San Miguel, y una cuarta propuesta inédita que se revelará en las próximas semanas, explican, alimentando el misterio.