Desde 'raves' hasta 'beach clubs': las mejores fiestas de Sant Joan 2025 para todos los bolsillos

El fuego toma Barcelona durante la noche de Sant Joan. Aunque las hogueras y la playa son planes masivos que nunca fallan, los bares y las discotecas también ofrecen propuestas tentadoras para la verbena. Lejos de pirotecnias descontroladas, los locales de la capital catalana apuestan por fiestas con buena música, decoraciones especiales y copeo con entradas a precios competitivos. Si vas a pasar la noche de las brujas en Barcelona, te interesarán estas fiestas.

El plan perfecto para los amantes de los clubs alternativos. Checkpoint, con su estilo Techno y Underground, organiza su fiesta en Les Enfants Brillants. El artista italiano LVCA actuará en directo, y Stefano Andriezzi, Sampol, y Acid Partners pincharán para crear una atmósfera única. El local se encuentra en Carrer de Guàrdia, 3 y las entradas van de los 5 € a los 20 €, dependiendo del tipo de entrada.

El Go Beach Club es uno de los clubs de playa más exclusivos de Barcelona, así que Sant Joan puede ser tu oportunidad de descubrir este paradisíaco espacio de la ciudad. Justo delante del mar, te puedes relajar en los sofás o incluso en sus balinesas si compras tu entrada con acceso a estos espacios. Si solo quieres disfrutar y bailar con una copa en la mano, puedes comprar la entrada que incluye una bebida y cuesta entre 22 € y 28 €. El Go Beach Club se encuentra en Carrer Port Esportiu, 14P. Recuerda que si tienes menos de 23 años, no puedes entrar.

Si estás buscando un plan económico pero alejado de las hogueras de la playa, Sound Hub tiene la fiesta perfecta para ti: es gratis, y solo tendrás que pagar por tu bebida. Como no hay entradas que garanticen el acceso, cuando se llene la fiesta no se dejará entrar a más personas en el Rooftop del Renaissance Barcelona Hotel, que se encuentra en Carrer de Pau Claris, 122. Así que si quieres disfrutar de la música electrónica de DJ Pini, asegúrate de llegar antes de que se llene la Rooftop Party.

Uno de los lugares favoritos de los universitarios es Wolf, que, por supuesto, celebra una fiesta por Sant Joan. La fiesta tendrá una temática tropical, y las copas y la cerveza serán más baratas antes de las 2:30 h. Este club se ubica en Carrer dels Almogàvers, 88, y las entradas van de los 10 € a los 17 €. Si decides ir a este club a pasar tu verbena, recuerda que vigilan el código de vestimenta.

Churros con Chocolate se corona cada semana como una de las mejores fiestas LGTBQ+ de la ciudad, y como no podría ser de otra forma, organiza la “Verbena Churrera”. La Sala Apolo se ubica en el Carrer Nou de la Rambla, 113, y cuenta con tres salas. En la “Churros”, habrá hits, pop, reguetón con los DJs La Waldorf, Cheap Son y Hal9000. En la sala “Anti”, sonará electrónica: disco, house y techno, con DJ Bulma Beat. En la sala La Cinc sonarán "temazos" te estarán las performers Jake Maaker, Missla Blank, Xlbert y Miranda. Las entradas cuestan 25 €.

“La catedral del techno en la Ciudad Condal”: el INPUT High Fidelity Dance Club celebra la verbena en este espacio sensorial y acústico único que se encuentra en la Avda. Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, en las profundidades del Poble Espanyol. Para disfrutar de la noche más corta del año, podrás bailar en esta Indoor Rave por 25 € la entrada.