Enerida Isuf: “El riesgo es que en 10 años no quede ningún gitano en Gràcia”

¿Dónde nació?

Nací en Albania en 1988. En una pequeña ciudad, Pogradec, en la frontera con Grecia y Macedonia del Norte.

Es gitana albanesa.

Lo soy.

Habla perfectamente castellano y catalán. ¿Cómo y cuándo llegó a Barcelona?

En Albania estudié Derecho y Relaciones Públicas y Comunicación. Trabajaba mucho en políticas europeas en el ámbito del pueblo gitano. Representaba al Ayuntamiento de Tirana y en un encuentro, en unas jornadas, conocí a un chico gitano español. Mantuvimos la comunicación. Nació este sentimiento y acabé en Barcelona.

Y ahora es su marido.

Ricard Valentí. Es presidente de una entidad gitana, Rromanipe’s. Antes se llamaba Jóvenes Gitanos de Gracia. El cambio vino a raíz de una investigación que hice en la UAB, cuando entrevisté a personas gitanas y vi, al preguntarles por la identidad gitana, que no hay una sola, que hablamos de identidades. El nombre es inventado a partir de Romanipé, que es lo que es la gitanidad.

Enerida Isuf, en la plaza del Poble Gitano. / Ricard Cugat

¿Estudió usted también en Barcelona?

Un máster en diseño de políticas públicas y derechos sociales y uno en mediación de conflictos.

¿Vive en la Gràcia gitana?

Sí, desde 2017. Llegué a Barcelona con 27 años. Tengo 36.

¿A qué se dedica?

Tal como llegué, una inmigrante gitana de Albania sin residencia, fue como una depresión profesional. Aproveché que hablo romanó y empecé un proyecto: enseñarlo a un grupo de niñas gitanas. El romanó, o lengua romaní, es uno de los pilares de la identidad gitana. Es una lengua que hablan más de 12 millones de personas.

¿En Barcelona se habla?

No. En Barcelona se habla el caló, palabras inventadas de supervivencia. No es ni un dialecto del romanó, porque apenas lo forman 500 palabras. En Barcelona, Catalunya y España no se habla el romanó, como sí sucede en otras zonas de Europa. En los países donde ha habido persecución a los gitanos se perdió la lengua.

Usted es vicepresidenta del Consejo Municipal del Pueblo Gitano, que depende del Ayuntamiento de Barcelona. (La presidenta es un cargo político, la teniente de alcalde Maria Eugènia Gay)

Sí. El consejo se creó en 1998. Es consultivo y a él están adheridas entidades gitanas.

¿Cuántos gitanos viven en Barcelona?

No hay un censo. Hay aproximaciones del número de familias en las zonas donde hay población gitana.

¿Dónde viven en la ciudad?

En Gràcia, en el Raval, en la calle de la Cera; en Hostafrancs, en la Marina, en Nou Barris, en la Barceloneta, en la plaza de Espanya. Siempre se han distinguido por la lengua que hablan. Castellano o catalán. Hoy en día se habla de la comunidad gitana catalanoparlante y la comunidad gitana castellanoparlante.

¿Y en qué zona vive cada cual?

Los catalanoparlantes, en Gràcia, en la calle de la Cera, en la plaza de Espanya y en Hostafrancs.

¿Se relacionan o viven al margen?

Viven al margen. Y sufren la misma vulnerabilidad de derechos y de condiciones de vida de la comunidad gitana.

¿Qué problemas tiene en general la comunidad gitana?

Uno de los principales es el de la vivienda. La comunidad de Gràcia, hace mucho tiempo, estaba compuesta por muchas más familias. No solo vivían en la plaza del Raspall, También en la actual plaza de la Vila y en todo el distrito. Ahora lograr un piso es muy difícil. Por los precios y por el racismo inmobiliario. Ven una familia con apellidos gitanos y no les alquilan un piso. Es antigitanismo. Lo malo es que las familias no denuncian ese racismo porque creen que su denuncia no tendrá efecto.

¿Cada día hay menos gitanos en Gràcia?

Totalmente, cada día menos. Históricamente, los gitanos han vivido en comunidad. No solo para conservar las relaciones familiares, también para protegerse. De las amenazas culturales, de la gentrificación. Que un núcleo de familia viva en la Vila de Gràcia y otro en Camp d’en Grassot no tiene sentido, se debe al problema de la vivienda.

¿Qué hacen los hijos de los gitanos de Gràcia cuando crecen y necesitan una vivienda?

La mayoría comparten pisos con sus padres. Hemos visto gracias a un estudio que la mayoría de los gitanos no conoce las herramientas para acceder a una vivienda asequible.

¿A qué se dedican los gitanos?

La fuente principal de la economía gitana era el mercadillo, y lo sigue siendo pero hoy ya no es solo de las gitanas. Se va perdiendo. Es una economía precaria y bastante sumergida. También se dedican a la limpieza. En la pandemia los dos oficios no se pudieron ejercer. Y como esas mujeres no estaban aseguradas ni tenían contrato, se quedaron sin ningún tipo de amparo.

¿Y los hombres?

A la venta de coches. De ropa. Las mujeres jóvenes son independientes, tienen carnet de conducir.

¿La imagen de la mujer gitana dominada por su familia no es real?

Es errónea. La mujer gitana tenía tiempo atrás más libertad que la mujer española y catalana, que tenía que pedir permiso a los padres para ir a trabajar.

Isuf, este miércoles. / Ricard Cugat

¿Qué cree que piensa la gente que no es gitana de los gitanos en Barcelona?

En general mandan los estereotipos, los estigmas.

¿Y la relación con el Ayuntamiento de Barcelona?

Que se creara el consejo del pueblo gitano en 1998 demuestra voluntad de crear puentes, puentes institucionales. Pero tenemos que ser realistas, es un organismo sin competencias que permitan tomar decisiones, medidas. Podemos hacer recomendaciones. Nos falta lograr que las recomendaciones sean vinculantes. Queremos que se cree una mesa interdepartamental.

¿Qué otros problemas tiene la comunidad gitana?

La inserción laboral. Entre la inteligencia artificial, el turismo, las tendencias del mercado laboral, el perfil que una empresa busca hoy en Barcelona está en discordancia con los activos de la comunidad gitana. El consejo cuenta con un plan estratégico que podría ayudar a pensar en las necesidades de los jóvenes. Por ejemplo, se podría imponer cuotas: que las empresas que contrata el ayuntamiento contraten a personas de colectivos minoritarios, como los gitanos. Son problemas que tiene toda la sociedad, pero no todos los barceloneses tenemos le mismo punto de partida ni la misma situación. El resto no ha sufrido 600 años de discriminación.

Este año se han cumplido 600 años de la llegada de los gitanos a la península ibérica, y el Gobierno ha declarado 2025 Año del Pueblo Gitano. ¿Cómo se nota el peso de esa discriminación?

Hay síntomas de la persecución: unos 15 años menos de esperanza de vida. El racismo provoca ansiedad, depresión. La causa de esa esperanza de vida menor, de la precariedad económica, del abandono escolar, es esa persecución sufrida, esa discriminación.

En el caso del abandono escolar, ¿la situación ha mejorado?

En muchos centros en los que hay mayoría de gitanos hay pocas expectativas de que ellos salgan adelante. Un gitano que salga de esos centros tiene menos posibilidades de integrarse, de acceder a los estudios superiores.

No se espera que triunfen.

Cuando ven un gitano que entra en el aula prácticamente dan por hecho que acabará abandonando.

¿Qué huella gitana hay en Barcelona?

Los gitanos traen una lengua, el romanó, que influye en el catalán y el castellano. Hemos traído un patrimonio importante: hablamos de la rumba catalana pero es la rumba gitana. Es parte del racismo, de la apropiación cultural. O el flamenco: no se habla de Carmen Amaya. La plaza del Poble Gitano, en Gràcia, un día será solo una plaza. El riesgo es que en 10 años en Gràcia exista la plaza del Poble Gitano pero no haya ningún gitano en el barrio. Porque no se renuevan los contratos de alquiler, se dedican al turismo. Deberíamos pensar en cómo hacer visible la huella gitana en Barcelona.