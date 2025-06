La inspección de Salut señala a un bar como causante del brote de salmonela en Sant Adrià

La alerta por una intoxicación por salmonela en Sant Adrià de Besòs hace un par de semanas se originó en el bar que la Policía Local de la ciudad barcelonesa hizo cerrar de forma provisional hace 11 días. Inspectores de la Agència de Salut Pública de Catalunya acudieron el 10 de junio al bar Villadeite 2 y tomaron muestras para confirmar si fue el foco de contagio. Los indicios así lo apuntaban, dado que las personas que enfermaron tenían en común que habían comido en ese negocio en los días anteriores a sufrir vómitos, diarreas, fiebres y deshidratación. De las comprobaciones efectuadas se desprende que sí existe un vínculo entre la infección y el local.

“De los resultados preliminares se deduce que hay una relación temporal-espacial entre el consumo de alimentos en el establecimiento y la aparición de enfermos”, indican fuentes del Departament de Salut. Mencionan también que el “análisis microbiológico” de las muestras tomadas en el bar clausurado “es consistente con un brote de salmonelosis”. La conselleria añade que “la investigación sigue en curso”.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Sant Adrià explican que la orden de cierre cautelar del negocio continúa vigente de momento. A su vez, Salut manifiesta que el consistorio “está trabajando en el expediente sancionador” en colaboración con la Agència de Salut Pública tras acreditarse el episodio de infección causado por la bacteria.

Al menos 14 diagnosticados

En paralelo, los análisis practicados a las personas que cayeron indispuestas también han corroborado que sufrieron una intoxicación por salmonela. La conselleria informa de que, por ahora, tiene constancia de 14 diagnósticos de salmonelosis confirmados mediante pruebas microbiológicas y que asocia al brote de Sant Adrià.

Los afectados por el brote compartieron mesa en distintos almuerzos en el bar investigado, en diferentes fechas a lo largo de al menos los seis días previos a que el negocio fuera clausurado. Los perjudicados han entablado contacto entre ellos a raíz del incidente. Según a quién se pregunte, responden que tienen recontados 18 o 21 casos de contagio de salmonela constatados por analíticas o por valoraciones médicas.

La cantidad de intoxicados de algunos ágapes es alto. Se contabilizan ocho diagnósticos por salmonelosis que coincidieron en un mismo refrigerio el domingo 1 de junio, que reunió a padres y menores de un club de baloncesto. De un encuentro dos días más tarde en el mismo negocio para celebrar un cumpleaños, los análisis de seis comensales han dado positivo por infección de la bacteria. Varios de los presentes tanto en una comida como en otra tuvieron que ser hospitalizados, incluidos niños, y recibir medicación y suero para revertir los efectos de la deshidratación.

Secuelas del contagio

Algunos de los afectados expresan que todavía arrastran secuelas del contagio. Uno de los comensales tuvo que ser operado de apendicitis en el Hospital del Mar y sufrió un fallo renal, supuestamente por complicaciones derivadas por la infección, según su familia. El paciente ya recibió el alta hospitalaria, pero ha seguido bajo control médico por los daños en el riñón.

“Mi yerno sigue con fiebre y a mí, en tres semanas, me hacen pruebas otra vez”, comenta uno de los clientes del bar a quien los análisis han revelado que contrajo salmonelosis. Explica que sigue tratándose con antibióticos. “No avanzo”, confiesa. Otra damnificada atestigua que, más de una semana después de acudir a urgencias de Can Ruti debido a un dolor intenso de barriga acompañado de inflamación y descomposición, todavía nota que no le sienta bien lo que come.