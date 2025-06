El mundo local insta a los ayuntamientos a impulsar el catalán: “Los municipios son clave para asegurar el uso de la lengua”

Las cuatro entidades municipalistas que representan a la totalidad de las ciudades y pueblos de Catalunya han mostrado su "compromiso por la universalización en el mundo municipal del derecho al acceso al uso de la lengua catalana", tal como ha declarado el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, entidad que ha ejercido de "cemento" en la entente.

El "compromiso de acción" para el impulso de la lengua catalana, cuyo uso habitual se encuentra en retroceso según la última encuesta de usos lingüísticos, se ha traducido en una triple moción que han preparado la Federació de Muncipis de Catalunya (FMC), la Associació de Municipis i Comarques de Catalunya (ACM), la Associació de Micrpobles de Catalunya y la Associació de Municipis per la Independència. Es triple, aunque el contenido es prácticamente calcado, porque una está destinada a los municipios de más de 1.000 habitantes, otra a los de menos de mil habitantes y la tercera, a los consejos comarcales.

Lo que se propone tanto a las administraciones locales pequeñas como a las grandes y a las comarcales es su adhesión a la hoja de ruta que Òmnium Cultural presentó en febrero, bajo el nombre 'Català per a tothom' y que, entre otras medidas, propone 80.000 más plazas para los cursos de catalán del Consorci per la Normalització Lingüística. Han participado en el acto, que ha tenido lugar en el Centre Cívic Cotxeres de Sants (Barcelona) el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich; el vicepresidente de la Associació Catalana de Municipis, Jaume Oliveras; el secretario general adjunto de la Federació de Municipis de Catalunya, Marc Sanglas; el presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà; y el presidente de la Associació de Municipis per la Independència, Salvador Coll.

Así, entre las demandas consensuadas por el mundo local, se encuentra la designación de una persona responsable de la política lingüística local, (que podría ser un concejal, comisionado o alguna figura equivalente) que, en colaboración con el Centre de Normalització Lingüística impulse acciones relacionadas con el uso de la lengua. También la creación de mesas locales de la lengua que aúnen a los diferentes actores sociales para detectar la demanda local de aprender el idioma e impulsen medidas favorecedoras del uso del catalán; así como la creación de grupos para aprender la lengua allí donde no se puedan conformar grupos formales a través del Consorci.

El presidente de Òmnium Cultiural ha sido el primero en tomar la palabra. Ha defendido que el acuerdo mostrado por las diferentes entidades es "importante para el país" y ha recordado que la entente se enmarca en la hoja de ruta que marca la campaña 'Català per a Tothom', que aúna a unas 180 entidades. "Firmamos un acuerdo para que los municipios, las instituciones más próximas al ciudadano y más enraizadas en el territorio sean agentes clave pera hacer efectivo el derecho de todos a usar el catalán, que es una herramienta para la construcción de la columna vertebral del país".

Por su parte, el presidente de la entidad de 'micropueblos', Joan Solà, ha recordado que si bien las localidades de menos de 1.000 habitantes suponen el 51% del territorio catalán, apenas aúnan al 2,4% de la población: "Nuestra realidad es diferente, y necesitamos una mirada rural". Solà ha declarado que en esta parte del país el uso del idioma está más extendido, pero ha matizado que en algunas localidades reciben a muchos trabajadores extranjeros para trabajos de temporada, como puede ser el de la recogida de fruta. En estos casos, ha señalado que son las propias familias las que les acogen y les integran: "A menudo quieren hacer cursos para aprender la lengua, pero no disponen de ninguna manera para desplazarse y no hay transporte público suficiente".

Retroceso del uso

A través de entrevistas realizadas entre septiembre de 2023 y abril de 2024 a una muestra representativa de la población de 15 años o más, y en el marco de un escenario de crecimiento demográfico -Catalunya ha superado ya los ocho millones de personas-, se detecta que el número de personas que saben catalán ha crecido en los últimos años. Entre 2018 y 2023, el catalán ganó 267.600 nuevos conocedores -en un contexto de un incremento de la población de 398.500 personas en el mismo periodo-, pero el porcentaje global de conocedores de la lengua se mantuvo o bajó ligeramente.

Para revertir la situación, el Govern de la Generalitat anunció un plan de choque de 8,8 millones de euros para ampliar los cursos de catalán para adultos, hasta llegar a las 140.000 plazas anuales en 2026. Esta es la receta del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, para impulsar el uso de la lengua catalana. Según explicó el propio departament a través de una nota de prensa, se trata de una "inversión extraordinaria" fruto del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC.