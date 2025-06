Ultimátum a Junts por el 30% de vivienda protegida en Barcelona: si no pactan antes de agosto, se aplaza a 2028

El gobierno de Jaume Collboni ha hecho este miércoles un nuevo movimiento en el marco de las negociaciones para reformar la norma que obliga a los promotores a destinar un 30% a vivienda protegida en Barcelona: un ultimátum a Junts para llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. Si no, aplazará la modificación al siguiente mandato y será una cuestión que quedará pendiente hasta el 2028.

"Si antes del verano no hay acuerdo, no discutimos, quedará cerrado en discusión política". Así de contundente se ha pronunciado el teniente de alcalde Jordi Valls, encargado de la carpeta de Vivienda y uno de los puntales de la negociación. En declaraciones a SER Catalunya ha avisado de que no harán un "debate eterno". "Hace dos años que discutimos sobre el 30% y creo que ya hemos debatido suficiente al respecto", ha añadido.

Es por eso que ha marcado una fecha límite en el calendario para apresurar las negociaciones y llegar a un acuerdo lo antes posible. "Si antes del 1 de agosto no hay acuerdo, este tema no se volverá a abrir hasta 2028", pasadas las elecciones municipales de 2027. Con este posicionamiento, el gobierno del PSC añade presión a Junts para cerrar un acuerdo cuanto antes, ya que el apoyo de sus 11 concejales son suficientes para lograr una mayoría que dé luz verde a la tramitación.

"Focalizar todos los esfuerzos"

Las reuniones entre PSC y Junts se han intensificado en las últimas semanas e incluso el acuerdo parecía inminente, pero parece que se resiste. No obstante, las negociaciones continúan en marcha para tratar de desbloquear la reforma, que está pendiente desde que el alcalde se hizo con la vara. Fue una de sus promesas: flexibilizar una medida que considera que no ha funcionado.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, que también lidera la negociación, se ha pronunciado horas después de Valls y ha insistido en que el gobierno sigue trabajando "en la posibilidad de que la reforma del 30% sea una posibilidad". "Tenemos que focalizar todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo lo antes posible", ha añadido.