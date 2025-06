Un argentino en Barcelona se confiesa sobre la ciudad: "Se está haciendo más insegura"

Dejar tu país en busca de una vida mejor nunca es fácil. Abandonar tu hogar, tu familia, tus costumbres y todo lo que te resulta familiar es una decisión cargada de dolor y necesidad que toman muchas personas para encontrar mejores condiciones en otros lugares.

Cada año, miles de inmigrantes huyen de la pobreza, de las guerras o de la represión política, o simplemente buscan un futuro próspero para poder sacar adelante a sus familias.

Obstáculos y prejuicios

En muchas ocasiones, al llegar intentan rehacer sus vidas desde cero, enfrentándose a obstáculos, prejuicios y condiciones difíciles, pero también con ganas de abrirse camino.

España es un país que históricamente ha recibido inmigrantes. Sin embargo, integrarse en el país no siempre es sencillo: las barreras burocráticas, los prejuicios y las dificultades laborales son parte del día a día para muchos de ellos.

Según el portal de datos Statista, desde 2016 el número de inmigrantes que llegan a España ha superado al de individuos que dejan el país.

Población extranjera en Catalunya

En 2023, España recibió 1,25 millones de personas procedentes del extranjero, mientras que aproximadamente la mitad de esa cifra abandonó el país. Además, ese mismo año, Catalunya fue la segunda comunidad autónoma con más saldo migratorio exterior.

De hecho, según el Idescat, la población extranjera residente en Catalunya a 1 de enero de 2024 representaba el 18,0% de la población catalana. El número de extranjeros aumentó un 6,0% respecto a un año atrás.

Estos datos los vemos reflejados en Barcelona: la Ciudad Condal es cada vez más diversa en cuanto a nacionalidades. Como indica el ayuntamiento del municipio, el 33,6%, es decir, 1 de cada 4 barceloneses, nació en el extranjero, un 11% más que hace 10 años.

La comunidad latinoamericana ha crecido significativamente en los últimos años: un total de 300.300 residentes registrados en Barcelona nacieron en países latinoamericanos en 2024, lo que representa más del 52% de la población extranjera de la ciudad.

Argentina, a la cabeza

Argentina encabeza actualmente la lista, con más de 46.500 residentes registrados en Barcelona. Esta comunidad ha crecido casi un 50% desde la pandemia, con alrededor de 5.000 recién llegados cada año.

No obstante, a muchos argentinos les cuesta sentirse arropados en la ciudad. Como explica el ‘tiktoker’ Manu Canillán, que vivió más de tres años en Barcelona y desde marzo reside en Mallorca, "no es algo raro, porque extrañan mucho a Argentina. Necesitan volver a las costumbres. Se sienten solos".

También añade que es importante conocer a alguna persona procedente de Argentina para no perder las costumbres latinas. "Es muy importante tener algún conocido o algo si uno quiere seguir dentro del ambiente argentino", asegura.

Más inseguridad

Cabe destacar que en Barcelona existen varias asociaciones que conectan y representan a la comunidad argentina. Entre ellas se encuentran el Casal Argentí de Barcelona, que ofrece actividades de ayuda mutua y solidaridad, y ARGenBarcelona, una plataforma para emprendedores, directivos y empresarios argentinos en España.

En el mismo 'tiktok', Canillán también ha querido destacar el tema de la delincuencia y la inseguridad. Asegura que la ciudad "se está haciendo más insegura, o al menos, eso es lo que me transmite a mí".

Aunque, según reflejan los datos, delitos como los hurtos o los robos con fuerza e intimidación registran una tendencia a la baja.

Además, quiere destacar el amor que siente hacia la sociedad catalana: “En mi experiencia personal, me encanta, conozco a mucha gente que tiene una percepción muy negativa de los catalanes. A mí en lo personal jamás me pasó lo que se dice: grupo al que fui, grupo al que me integraron”.

La inflación

El dinero también ha entrado en escena, sobre todo en lo relativo a las compras en el supermercado y la inflación. "Las cosas son más caras. Una compra de 100 euros que costaba antes, ahora te cuesta 120".

Argumenta que esto, para alguien que ya está acostumbrado a ello, puede ser algo más sencillo. Pero que cuando es alguien de fuera que es nuevo en la ciudad y cuyos ingresos pueden llegar a ser más limitados, "20 euros más es un billete, boludo, y se nota", añade.

Finalmente, el ‘tiktoker’ y modelo ha decidido volver a Mallorca donde, según él, es el mejor sitio para los argentinos: "Para mí el lugar perfecto es Mallorca, hay una comunidad [de argentinos] muy grande allí".