El Síndic de Barcelona pide que una parte de los pisos turísticos se destinen a familias vulnerables

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, propone que una parte de los pisos turísticos que el Ayuntamiento de Barcelona no quiere renovar para 2028 se financien para alojar a familias vulnerables que pierden la vivienda y deben ser alojadas en pensiones u hostales financiados por servicios sociales. Esta es una de las conclusiones del estudio de la sindicatura sobre los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), gestionados a día de hoy por una empresa turística filial del grupo Barceló, BCD-Travel. Bondia ha pedido que no se prorrogue el contrato existente y que se aplique un nuevo modelo que garantice la calidad del servicio y los derechos humanos de las personas atendidas.

En los últimos 10 años, más de 20.000 familias han sido atendidas en los servicios de alojamiento urgente y temporal que el ayuntamiento de Barcelona, a diferencia de otros consistorios, ofrece a las familias o personas vulnerables que se quedan en la calle de un día para otro. El 64% son niños; el 33%, personas con dependencia o discapacidad; el 30% tienen problemas de salud (de los cuales, la mitad, de salud mental), y el 11% son personas víctimas de violencia machista. El 74% permanecen más de seis meses en este dispositvo. De hecho, hay usuarios que han llegado a estar más de dos años viviendo en estas pensiones, según denuncia el informe de la sindicatura.

Cambio de modelo

El Ayuntamiento de Barcelona destina unos 40 millones de euros al año a una empresa turística para encontrar alojamientos de la forma más urgente posible. Tal como ya explicó este diario, son muchas las quejas que llegan tanto al consistorio como a la sindicatura por el mal estado de estas pensiones. Y, de hecho, el ayuntamiento ya ha pedido a este operador que deje de colaborar con algunos de estos alojamientos.

Lo que desvela este informe es que es necesario un cambio de modelo, una reforma "profunda" e "inaplazable". Según ha expuesto Bondia, por varios motivos: el primero, para garantizar los derechos humanos de las personas que viven en estas habitaciones. El segundo, por la baja calidad de estos servicios. Y el tercero, por el coste que supone para las arcas públicas toda esta gestión. "El drama de estas familias es que no pueden pagar el alquiler pero, cuando les alojamos en lso ATU, estamos cuadruplicando el coste de esta vivienda que no podían pagar", ha explicado Bondia, que no ha querido señalar si el lucro que están obteniendo estas empresas podría llegar a ser ilícito.

Una de las propuestas de Bondia es reconvertir los pisos turísticos que dejarán de tener licencia para que se ofrezcan a estas familias. La segunda, que la respuesta que se dé a estas familias sea de las instituciones metropolitanas a través de fondos públicos. También ha pedido medidas preventivas antes de que estas personas tengan que llegar al desahucio y que, si vuelve a haber un contrato de estas caraterísticas, la diferencia economica entre lo que propone el ayuntamiento y el dinero que se queda la empresa se use para amplar las plazas de alquiler social.