Collboni propone a Airbnb renovar el convenio para "combatir la ilegalidad" de los pisos turísticos

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha propuesto a Airbnb renovar el convenio vigente para "combatir la ilegalidad" de los pisos turísticos anunciados en la plataforma. Así se lo ha trasladado al director de Airbnb en España y Portugal, Jaime Rodríguez, en una reunión que han mantenido este martes en el consistorio, donde se ha escenificado la tensión entre ambas partes, principalmente motivada por la decisión del gobierno municipal de eliminar los pisos turísticos de la ciudad en 2028.

Con semblante serio y un tono más contudente, Collboni ha comparecido ante los medios junto a los tenientes de alcalde, Laia Bonet y Jordi Valls, para explicar la reunión, de la que no ha salido satisfecho por el "empeoramiento de la actitud" que ha percibido por parte de Airbnb. Para el alcalde, la solución más adecuada es renovar el convenio vigente incorporando el nuevo marco legal estatal que entrará en vigor el 1 de julio -con la creación de una ventanilla o registro único para vetar los anuncios de pisos que no cuenten con la licencia pertinente- y con el horizonte de la extinción de las licencias de los pisos turísticos a partir de noviembre de 2028. "Es mejor que nos entendamos" con un convenio que no "tener que judicializar decisiones".

Tras la propuesta del ayuntamiento, Airbnb "tendrá que hacer su debate y tomar su decisión", ha explicado el alcalde, que se ha mantenido a la espera de una "respuesta pública" de la plataforma. No obstante, no han establecido ningún calendario, aunque "es lógico que haya un intercambio de información", ha dicho Collboni.

La respuesta de Airbnb

La respuesta de Airbnb sólo ha tardado una hora en llegar. Su director ha comparecido también ante los medios para valorar el encuentro y la propuesta del consistorio. Aunque antes de la reunión la plataforma ha emitido un comunicado culpando a Collboni de usar Airbnb y el alquiler de corta duración como "cabezas de turco", Rodríguez ha rebajado el tono y ha afirmado que desde la compañía esperan "con interés" el nuevo convenio.

"Si el acuerdo va en la línea de la normativa europea, seguro que es una buena noticia, pero necesitamos entender cuál es el contenido", ha explicado Rodríguez, que ha apuntado que llevan mucho tiempo indicando al consistorio que el convenio de colaboración vigente "estaba vencido" y que quedaría obsoleto con la nueva normativa europea.

En alusión al cambio de actitud que señala Collboni, el director de Airbnb ha defendido que desde la plataforma han actuado "de buena fe retirando todo aquello que se tenía que retirar". "Posiblemente, la manera en la que todos hemos llegado a esta reunión no es la que ninguno hubiéramos deseado", ha apuntado mostrando su voluntad de seguir trabajando conjuntamente.

Amenaza con la vía penal

Collboni se ha reafirmado con la decisión tomada de eliminar los pisos turísticos y cree que Airbnb "debe entender el cambio de contexto". Si la plataforma no acepta la renovación del convenio, el alcalde ha asegurado que será "más contudente con medidas administrativas, civiles y penales" para "luchar contra la ilegalidad".

"Nadie está por encima de las leyes y ni de la voluntad democrática de un ayuntamiento y de una ciudad para decidir qué modelo y qué políticas de vivienda hace o qué modelo de turismo defiende", ha afirmado insistiendo en que el ejecutivo no permitirá "ninguna ampara de la ilegalidad". Al preguntársele por las potenciales multas, Collboni ha dicho que la cuantía dependerá del grado de incumplimiento que se detecte y que se impondrán por una vía "jurídicamente sólida".

Anuncios retirados

Otro de los hechos que también ha tensionado la relación entre el ayuntamiento y Airbnb ha sido los 800 anuncios de pisos turísticos ilegales que la plataforma mantenía activos y que no retiró pese a las peticiones del consistorio de eliminiarlos. El gobierno municipal llegó a estudiar medidas que finalmente no ha tenido que tomar. Según ha precisado Bonet, ahora están todos retirados. "Hemos tenido que hacer una denuncia pública dos meses después de enviarles una carta para que los retiraran", ha añadido.

Críticas de la oposición

Tras conocer la propuesta de Collboni a Airbnb, la líder de BComú, Janet Sanz, ha criticado la "actitud de complicidad" del gobierno con la plataforma, a quien cree que "no se la debe tratar por las buenas". Así, insiste en sancionar, ya que considera que sólo de esta manera se cumplirá la ley, en lugar de "perder el tiempo" con reuniones.

En la misma línea se ha mostrado el concejal de Junts Damià Calvet que, en un comunicado, ha reprochado al alcalde no tener "la autoridad ni la determinación necesarias" para hacer frente a la proliferación de pisos turísticos ilegales. En este sentido, reclama acciones concretas y decisiones firmes para que la situación no vaya a peor.

Por su parte, la líder de ERC, Elisenda Alamany, ha lamentado que el gobierno anterior de Comuns y PSC se "cargara el equipo de visualizadores propuesto por ERC" que facilitaba la inspección de la actividad ilegal. "Y aquí siguen con el día de la marmota. Hay que pasar de amenazas a soluciones y actuar con firmeza", ha dicho en un mensaje en su red social 'X'.