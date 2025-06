Turisme de Barcelona premia un puerto, un hotel y una pastelería por su sostenibilidad

Un hotel, una cadena hotelera, una obra pública y una pastelería han sido los galardonados en los ‘Premios Barcelona Sustainable Tourism a las Buenas Prácticas 2025', que otorga Turisme de Barcelona con el objetivo de promover la sostenibilidad en el sector en la capital catalana. Para esta edición, se presentaron un total de 43 candidaturas, y los premios se entregaron el pasado 13 de junio en el Palau de Congressos de Catalunya.

El premio en la categoría de Sostenibilidad Ambiental se lo ha llevado la empresa pública Barcelona de Serveis Municipals (BSM) por la transformación del Port Olímpic en un espacio ciudadano, impulsando la economía azul, la sostenibilidad y el respeto por el litoral.

En la categoría de Sostenibilidad Social, se ha premiado a la cadena Guitart Hotels por el proyecto “277 Sonrisas para Ucrania”, que ha permitido acoger en Catalunya a 277 niños y niñas ucranianos, huérfanos o desplazados por la guerra, ofreciéndoles unas semanas de refugio, actividades lúdicas y culturales. “La solidaridad no conoce fronteras y, en momentos como este, es más necesaria que nunca", explica Barcelona Turisme en un Comunicado.

El Premio a la Accesibilidad ha sido para el hotel Grand Hyatt Barcelona por la iniciativa “Hacia una hospitalidad plenamente inclusiva”, en colaboración con Autism Friendly Club, con el objetivo de convertirse en un espacio totalmente adaptado a personas neurodivergentes y sus familias, desde la formación del equipo hasta el rediseño de los espacios.

También la pastelería La Colmena ha sido galardonada en la categoría de Preservación del Patrimonio Cultural, por mantener vivas recetas tradicionales catalanas desde 1868, "transmitiendo el valor de la festividad y los dulces artesanales a nuevas generaciones", detallan.

El jurado de los premios está formado por los miembros del comité del programa Barcelona Sustainable Tourism (BST) de Turisme de Barcelona, y los galardones se entregan en el marco del evento Business With Social Value, con el que el Consorcio colabora para dar a conocer productos y servicios de Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción no lucrativas, que pueden convertirse en potenciales proveedores del sector turístico.

Según Barcelona Turisme, la edición de 2025 "confirma una tendencia al alza" del turismo como "herramienta de transformación positiva, capaz de combinar el crecimiento económico con la justicia social y el respeto por el medio ambiente".