La Guardia Urbana de Barcelona despliega una campaña de control de los VTC

Los vehículos de transporte con conductor (VTC) se han librado esta semana de un duelo sonoro con los taxis en el aeropuerto de Barcelona, pero no de un mayor control por parte de la Guardia Urbana. Este lunes 16 de junio, y también el martes 17, la policía municipal de la capital catalana tiene en marcha un dispositivo de control de estos vehículos. En concreto, el cuerpo de seguridad ha colocado controles en múltiples puntos de la ciudad para detener a los VTC y asegurarse de que cumplen con todos los requisitos que se les exigen para circular por la ciudad.

Además de cumplir con los requisitos habituales de cualquier turismo —no rebasar el nivel de alcohol y droga permitidos, disponer de ITV vigente, de carné y de seguro— la Guardia Urbana se cerciora de que los VTC no "estacionan o circulan con la intención de captar clientes que no hayan contratado previamente el servicio", según detallan fuentes municipales. Los agentes también han de controlar que los coches no estén incumpliendo "los horarios y días de descanso establecidos" y que el conductor muestre "los cuadros de precios preceptivos", añaden las mismas fuentes.

El dispositivo de control a los VTC cae en plena campaña para las elecciones de la Taula Tècnica del Taxi del Àrea Metropolitana de Barcelona, que han de celebrarse el próximo día 26 de junio. Para 'Tito' Álvarez, portavoz de la asociación sindical Élite Taxi, que la campaña esté en marcha estos días es resultado de las negociaciones de su formación y de ANGET (otro de los sindicatos que se presentan a las elecciones) con la Guardia Urbana. Álvarez asegura que los VTC "se siguen saltando la ley a la torera" y defiende que "estas campañas tendrían que ser diarias" para eliminar" a los vehículos de empresas como Uber, Bolt o Cabify "de una vez por todas".