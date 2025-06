Pasta rápida de diseño: la última propuesta en la jungla 'foodie' de Barcelona

Barcelona, como ciudad que atrae tanto a turistas internacionales como a residentes de todo el mundo (y con paladares para todos los gustos), tiene una variedad de oferta gastronómica que no deja de sorprender. En los últimos años, han proliferado locales especializados en infinitos sabores, cada uno más original y más "de nicho" que el anterior: desde té de burbujas o comida vegana, hasta pokes o hamburguesas de autor. Ahora, se suma a esta diversidad una nueva cadena de 'fast-pasta gourmet': Relleno.

Relleno se anuncia como una propuesta que ofrece "pasta de calidad excepcional en un formato rápido y ágil", utilizando ingredientes importados de Italia. Está principalmente enfocado al 'delivery' y el 'take away' (comida a domicilio y para llevar), y se complementa con un diseño en sus envases cuidadosamente pensado para tener una estética más atractiva e 'instagrameable'.

A pesar de enfocarse en la comida para llevar o pedir en aplicaciones, Relleno ha inaugurado recientemente su primer 'restaurante insignia' en Barcelona, ubicado en el número 39 de la Via Augusta. Este espacio, con diseño futurista bajo la firma del arquitecto Isern Serra, busca funcionar también como cartel publicitario.

Restaurante insignia de Relleno en Barcelona / Relleno

Con una media de 26 años, Relleno nace de la unión de tres jóvenes emprendedores: Paolo Colombo, Lorenzo Redaelli y Oriol Reull, este último barcelonés de nacimiento. Los tres socios explican que, en abril de 2023, vieron que una las tres comidas más consumidas en el mundo, la pasta, tenía "un hueco sin explorar en el mercado 'delivery' y 'take away'". Para ellos, Relleno no es solo una propuesta gastronómica, sino una "fusión de tradición e innovación que busca capturar las nuevas tendencias de consumo", que busca "democratizar la pasta de calidad".