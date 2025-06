Antonia Raya: “Va muy bien pensar desde fuera que el peligro está en el Raval, que aquí la gente va con katanas”

Usted nació en Tarragona.

Quería ser bióloga, pero en Tarragona no se podía estudiar esa carrera. Mi familia no podía pagar la carrera en Barcelona. Estudié Enfermería en Tarragona y ya con una profesión que me permitía ser autónoma vine a estudiar Biología a Barcelona.

Y de esto hace 35 años. ¿Dónde vive en Barcelona?

En Poblenou. Primero viví en Meridiana con Aragón. No lo puedo olvidar. Por la emoción del momento y porque en Tarragona tenemos muy presente el mar. En la Meridiana solo veía coches. Antes de irme la Poblenou, viví en Sants con una compañera de trabajo del Hospital Clínic.

Su primer destino.

Empecé en el Clínic, como enfermera de noche en Urgencias. Tuve mucha suerte con las compañeras con las que empecé. Para mi ir a trabajar no era trabajar, era continuar una fiesta. Nos lo pasábamos bien. Pero se me complicó la vida, porque el turno de noche concilia mal con tener hijos.

Y usted los tiene.

Tengo dos, un hijo y una hija. A los 10 años de empezar en la noche me planteé cómo hacer un cambio, y para pasar a la atención primaria hice un máster en Salud Pública

¿Cuál es la diferencia entre trabajar en un hospital y en un centro de atención primaria?

Es muy grande. La atención primaria es el primer nivel asistencial. La primera misión que yo tengo es atender las necesidades del día a día de una persona, a la que atiendo durante toda su vida. Iona Health, médica inglesa, lo explicó así: "En los hospitales, las enfermedades permanecen y las personas van y vienen; en la atención primaria, las personas son las que permanecen y las enfermedades van y vienen”. En el hospital, me impactaba mucho el dolor. Y pensé en qué podía hacer para que la gente no llegara a esa situación. Y esa competencia la tiene la atención primaria. Un seguimiento más preventivo.

¿Cuánto lleva en la atención primaria? ¿Cuánto lleva en el Raval?

Empecé a hacer suplencias en 1997. En el CAP llevo desde 2005, 20 años.

Ha visto crecer a los niños.

Y he visto a la gente morir. Y a los hijos que cuidaron a esa gente, hacerse mayores.

Y ha visto cambiar el Raval.

He visto cambiar el barrio, que tiene unas condiciones socioeconómicas malas. Aquí la gente sufre de una manera especial ciertas situaciones. Como la pandemia del covid. Aquí los cambios resultan más cruentos, más precoces. Aquí hace muchos años que empezaron los desahucios. La gentrificación precisa de espacios para lograr beneficios que no se obtienen con los vecinos que ya están allí, alquileres de renta antigua.

A pocos metros de aquí está el Macba, que fue instalado en el Raval y no parece haber cuajado entre los vecinos. Su ampliación ha generado polémica.

Las familias que fueron expulsadas para crear y mantener este monstruo de museo eran muy queridas, hacían barrio. No vale que se dijera que se hacía para que el barrio no estuviera tan hacinado. Estas callejuelas hacen que te encuentres con los vecinos, crean una red que sostiene en situaciones de vulnerabilidad. Y esa red se va perdiendo con la expulsión de los vecinos. Yo trabajo en salud, mi primer cometido es detectar las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad y hacer lo posible para que no existan. Intentamos que la red no se rompa, pero las lógicas capitalistas, neoliberales, juegan con mucha ventaja. Y vas perdiendo los espacios donde se generan esos lazos, esa red.

¿Qué le parece la reforma del Macba?

No era necesaria, como no era necesario el Macba. Además de sacar espacio público a un barrio en el que hay muy poco, la nueva reforma es un puñetazo encima de la mesa, es un ‘me he salido con la mía’: el CAP se hará en la capilla de la Misericòrdia pero yo amplio el Macba. Los vecinos lo reciben así. No servirá para colocar más obra. Este espacio (señala el Convent dels Àngels) lo alquilan fin de semana sí, fin de semana no para fiestas.

¿Le ilusiona el nuevo CAP?

Sí, porque costó mucho. Es de las pocas luchas que han salido bien en el barrio. Y se hizo con un gran consenso. El de la señora mayor que visito, la izquierda indepe, los libertarios, las putas. Además, el CAP actual está en una de las lindes del barrio. El nuevo estará más cerca de esta gente mayor a la que a veces le cuesta subir por la calle de Joaquín Costa.

¿Van sus pacientes al Macba?

En un barrio con plazas duras y poco verde, desde el CAP hicimos varios intentos de tener un huerto urbano para los vecinos. No lo lográbamos. Presenté el proyecto en la mesa de salud comunitaria y entonces el Macba nos ofreció este espacio, en el Jardín ambulante. Es como pactar con el enemigo, pero es un bien para los vecinos. Los vecinos que entran en el Macba no entran en el museo. Solo entran en esta parte del convento para ir al huerto, que ya tiene un año. Los vecinos no van al museo porque no tienen interés y porque hay que pagar entrada. A los extranjeros con alto poder adquisitivo no los conozco. No vienen al CAP. Y para mi el barrio es la gente que viene al CAP, con sus problemas.

¿Por ejemplo?

Jornadas laborales tremendas. La comunidad filipina. Para mí ese es el barrio.

Cuando llegó ya había mucha inmigración aquí.

Sí. Y empezaba la reagrupación familiar. Tradicionalmente, emigraba primero la mujer filipina y después empezaron a venir los maridos y los hijos. Con tantas horas de trabajo ellos no pueden atender a los niños, que o ya no vienen o se van con los abuelos y vuelven ya adolescentes. El caso de la comunidad paquistaní es distinto: viene toda la familia.

Enric Canet, del Casal d’Infants del Raval, cuenta cómo en el barrio, desde hace muchas décadas, las comunidades han ido llegando, prosperando y yéndose.

Filipinos, pakistanís, magrebís, inmigración de los años 60 del siglo XX y también catalanes de toda la vida. Y esta convivencia se ha dado sin conflictos. El gran valor que tenemos en la atención primaria es ir a los domicilios. Allí es donde te enteras de verdad de lo que pasa en el barrio. Aquella gente mayor que se quedó en una finca en la que el resto de vecinos eran familias del Indostán, de fuera. Y le preguntabas: ‘¿Qué tal con los chicos de abajo?’. ‘Me bajan la basura, me suben el agua’. Claro, esto no pasa con los ‘expats’. La gente del Indostán es muy hospitalaria. Los filipinos también, por tradición religiosa. Ahora, los que se han quedado solos en una finca en la que el resto de pisos son turísticos no cuentan con ese apoyo. Se pierde la red de apoyo comunitario. Esa señora que vive en un ático y tiene que subir la compra siete pisos.

Raya, en la plaza dels Àngels. / Manu Mitru

En los últimos tiempos opciones políticas que sustentan sus programas en el recelo ante los inmigrantes han aumentado su apoyo y han logrado representación parlamentaria.

Es un discurso que aquí no es bienvenido. Tenemos compañeros con sentencias por haber echado a esos grupos cuando han venido a divulgar esas ideas, con paraditas.

¿Las proclamas contra la inmigración calan más en los barrios donde hay menos inmigrantes?

Claro, y ya va bien. Va bien pensar desde fuera que el peligro está en el Raval, que aquí la gente va con katanas todo el día, que te roban constantemente. Hay un interés de Ronda Sant Antoni para arriba en que esto sea así. Y así ha sido históricamente. Aquí estaban las putas, la tuberculosis, la droga. Pero la droga la metió alguien aquí. Te hace sentir más tranquilo como persona que el peligro esté en una zona.

Usted afirma que el Raval asusta al resto de la ciudad.

Es lo que interesa. Tener una zona en donde todo ha sido malo, en la que la gente lo pase mal y la culpa sea suya. Nosotros tenemos cada año residentes de Medicina y Enfermería, y también tenemos Erasmus, que vienen de toda España. Los primeros días van muy cogiditos porque todo es tan peligroso. Si nunca has bajado de plaza de Catalunya, esto es lo que parece, tierra de nadie, pero no es verdad. A mí me han robado mucho más en Vila Olímpica. ¿Hay más robos? Claro, porque hay más miseria. Porque hay más turistas. Pero esto no es la ciudad sin ley. El Raval no es la causa de todos los males de Barcelona. Lo que pasa es que aquí los problemas se ven antes.

De lo enraizada que esta su figura en el Raval da fe que la han elegido para ser pregonera en la fiesta mayor del 10 de julio.

Me emocionó mucho. No se si lloraré. Nunca hubiera pensado que podría pasar. Lo veo como un reconocimiento no solo para mí. Que el barrio te reconozca como una persona sensible a sus problemáticas es muy fuerte. Creo que es el mayor logro profesional que he conseguido. No he preparado el pregón y no sé si lo prepararé mucho. Lo que quiero explicar nacerá mucho de la emoción por el retorno que yo pueda dar al barrio por su reconocimiento.