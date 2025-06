El taxi de Barcelona desconvoca las protestas contra los VTC en el aeropuerto de la semana del 16 de junio

El sector del taxi de Barcelona ha descartado finalmente movilizarse la semana que viene en el Aeropuerto del Prat por la adjudicación a Uber de las plazas VIP de la Terminal 1. La idea de Élite Taxi, Anget y Friends Taxi, las asociaciones sindicales convocantes, era perturbar la circulación de los VTC haciendo sonar el claxon cada vez que alguno de ellos entrara al párquing, tal como explicó el líder sindical 'Tito' Álvarez ante los medios este miércoles.

Ahora, y tras confirmarse que AENA ha convocado al sector del taxi el próximo jueves en la sede del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), las movilizaciones han quedado "aplazadas hasta nuevo aviso". Representantes de las asociaciones convocantes ya se habían reunido este pasado jueves con la directora del Aeropuerto del Prat, Eva Valenzuela. En esa ocasión, y pese a la "buena voluntad y predisposición al diálogo de la directora", en palabras de Álvarez, la convocatoria se mantuvo.

El motivo de la queja reside básicamente en que las plazas VIP que AENA ha adjudicado a Uber —por 7.812.279 euros— están justo en frente de la principal zona de recogida de pasajeros de taxis de la T1, lo que obliga a conductores de VTC y a taxistas a compartir espacio. Esto, según Álvarez, implicaa "romper toda la convivencia" entre ambos sectores en el aeropuerto.

El sector de los coches de negro y amarillo tenía previsto incordiar con sus cláxones tanto a los conductores de Uber como a los trabajadores de AENA del lunes 16 al viernes de 20 de junio, de 8:00h a 20:00h. Ahora, las asociaciones convocantes han decidido aplazar las protestas "para dar un respiro a todas las partes y explorar soluciones reales sin presión directa". A pesar de esto, el comunicado conjunto que han lanzado las tres asociaciones sigue manteniendo que "el contrato con las plataformas [de VTC] debe anularse y reformularse con nuevas ubicaciones que garanticen la seguridad y acaben con el conflicto en el aeropuerto".

En el mismo texto, las asociaciones denuncian que los Mossos d'Esquadra no tienen las herramientas necesarias para controlar a los VTC. También piden responsabilidad a las plataformas de VTC. "Si no quieren más tensión, que pidan otro espacio y no pongan en riesgo el funcionamiento del aeropuerto", sentencian.

Semana convulsa

El anuncio llega en medio de la campaña para las elecciones a la Taula Tècnica del Taxi del Àrea Metropolitana de Barcelona que han de celebrarse el próximo día 26 de junio. Esta misma semana, por otra parte, Uber ha lanzado su línea verde, Uber Green, en Barcelona.